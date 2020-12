“La administración de Sebastián Sichel fue la más nefasta que hayamos tenido”, denunció sindicato de BancoEstado

“Han sido los mejores seis meses de mi vida”. Así cerró Sebastián Sichel, la conferencia de prensa para anunciar su renuncia como presidente de BancoEstado.

“Tengo que tomar esta decisión porque los tiempos políticos se adelantaron, apuraron las decisiones de otros, y me llevaron a mí a tomar esa decisión”, explicó

Sin embargo, desde el sindicato de BancoEstado, distintas voces han manifestado el alivio que sienten los trabajadores y trabajadoras por su partida de la institución.

Denuncian que durante su gestión, Sichel estuvo más preocupado por sus prospectos políticos y concentrado en hacer campaña que en promover los intereses de la entidad.

“Fue la administración más nefasta que hayamos tenido”, dijo el presidente del sindicato único de BancoEstado, Marco Beas, en declaraciones a Interferencia.

“Hubo un desorden estructural en el banco porque la cabeza de éste estaba más preocupada de su campaña personal y presidencial, que de administrar un banco público con ese nivel de afluencia en medio de una pandemia”, afirmó al tiempo que destacó que Sichel “convirtió cada idea del banco en una propuesta de campaña, apareciendo ejecutivo y resuelto, cuando en realidad lo único que le importaba era lucirse”.

Otro de los trabajadores coincidió con esta apreciación y recordó que Sichel “llegó a BancoEstado y nunca sentimos que él estaba comprometido, es muy mediático”.

«Trajo al banco a la gente de comunicaciones que trabajaba con él, puso dos gerentes en un área que no daba para tanto y eso en desmedro de otras áreas que requerían más atención. El venía a hacer campaña«, agregó.

Las mentiras de Sichel

Marco Beas se refirió a las constantes apariciones en matinales y programas de televisión de Sichel, en las presumía de logros inexistentes.

“Del cien por ciento de sus minutos en televisión, él hablaba 95% de él y sólo 5% del banco y cuando lo hacía (hablaba del banco), prometía cosas que no se podían cumplir. Puro humo”, condenó.

“Ocupaba los medios para dar a conocer supuestos avances o políticas del banco y señalaba que se haría tal o cual cosa y la estructura del banco no sabía, no estaban implementadas las políticas que proponía, no estaban cargadas en el sistema ni mucho menos estábamos enterados los trabajadores. Y no lo hizo una vez, lo hizo muchas. Decía, gran hipotecazo para las familias y se llenaban los bancos al día siguiente. Teníamos que estar viendo los matinales para enterarnos de las políticas del banco. Los productos se preparan y se ratifican, luego se lanzan”, subrayó.

Otro de los trabajadores de BancoEstado recordó que Sichel “ofreció en un matinal que la gente fuera a las cajas vecinas, que se podían girar hasta 200.000 pesos” cuando no era verdad.

“Las cajas vecinas no entregan más de 30.000 pesos, porque no manejan tanto dinero. Entonces, les decía, si no quiere hacer fila, métase a banco en línea y pida la renovación de su tarjeta Rut, pero no había forma de cursar tantas solicitudes en línea y las filas se hacían igual. Eso era mentir, es mentirle a la gente”, expresó.