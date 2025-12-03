La carta abierta de Redolés al presidente de la SCD por su exclusión de la Feria Pulsar 2025

Sr. Rodrigo Osorio

Presidente de la Sociedad del Derecho de Autor (SCD)

Estimado Señor Osorio:

Después de haber hecho varios intentos infructuosos de hacer llegar a usted y al Consejo Directivo en privado mi opinión con respecto a la Feria Pulsar, y que me han sido negados de parte de Asuntos Societarios los correos electrónicos institucionales de ustedes para así hacerlo. De este modo y debido a la urgencia de lo que quiero plantearles lo hago en esta Carta Abierta.

Durante unos meses estuve solicitando participar en el Festival Pulsar este año, en que cumplo 50 años cantando y recitando desde la primera vez que lo hice ante una reducida audiencia. Esto ocurrió en la Cárcel Pública de Valparaíso, donde yo era preso político. Allí, había sido arrojado a mis 20 años por la sola idea de defender la democracia en Chile.

Producto de esa situación, fui brutalmente torturado en la Academia de Guerra Naval, mantenido prisionero, primero en el barco Lebu, luego en el Cuartel Silva Palma, en el campo de concentración de Colliguay, desde donde fui trasladado en helicóptero hacia el Hospital Naval, donde estuve un mes convaleciente producto de las torturas. De allí nuevamente al Cuartel Silva Palma; al campo de concentración de Colliguay y de ahí nuevamente al Cuartel Silva Palma. Todos los lugares anteriores, centros de tortura e interrogación (Incluso el Hospital Naval).

Luego de estos cuatro meses de “gira artística”, fui enviado a la Cárcel Pública de Valparaíso, en abril de 1974. Un año después, en mayo de 1975, y con ocasión de la conmemoración del Primero de Mayo, se me invitó a participar en un pequeño acto organizado por los presos políticos del Partido Comunista, a cantar tres canciones. Esa fue mi primera vez como intérprete de música popular.

Para conmemorar estos 50 años, he solicitado participar de la Feria Pulsar 2025. Así lo he hecho saber a los organizadores, y se me contestó por parte de una funcionaria de la SCD el 3 de septiembre de este año que yo ya había participado en 4 oportunidades en Feria Pulsar (de las cuales solo recuerdo 3 veces haber estado con mi banda y una cuarta oportunidad solo participé en un conversatorio con Horacio Salinas sobre la obra de Patricio Manns). Pero, no obstante, esta es primera vez que solicito estar tocando en la Feria Pulsar a propósito de los 50 años cantando.

Además, esta funcionaria esgrime como criterio de selección la existencia de un Comité que define la programación entre las propuestas de los Sellos, ganadores o nominados a los Premios Pulsar y artistas consagrados.

Tras esa respuesta que se nos entregó el pasado mes de septiembre surgen una serie de preguntas tales como:

1.- Sería bueno por un mínimo de transparencia saber cómo se elige ese Comité y quienes lo componen.

2.- ¿Cuáles son los Sellos invitados a hacer propuestas? El Sello que me edita, BETA PICTORIS, creado en 1998, ha editado 8 discos míos y jamás lo han invitado a realizar propuestas de ningún tipo. ¿Y qué ocurre con los artistas que no tienen sellos?

3.- Me parece que sería bueno refrescar la memoria a esa funcionaria y su Comité y recordarles que en los Premios Pulsar de este año con mi álbum REDOLÉS LAVANDA tuve dos nominaciones.

4.- Y con respecto a ser artista consagrado, me resulta particularmente difícil auto calificarme. Solo quisiera dar un par de datos:

4.1- Hace tres años, el Consejo de Fomento a la Música Nacional me confirió el Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2022, Género Popular.

4.2.-La revista Rolling Stone escogió mi disco ¿Quién Mató a Gaete? (1996) como uno de los cincuenta mejores discos chilenos de todos los tiempos. Y el mismo disco apareció seleccionado en el libro “200 discos de Rock Chileno” (Ocho Libros).

Cada vez que he podido he participado en las Ferias Pulsar arrendando un stand con mi sello discográfico, (este año es la cuarta vez que lo hago), donde he tenido que hacer una mini presentación en medio del bullicio a viva voz, quedándome sin garganta ante la cantidad de seguidores que llegan a verme.

Tengo 72 años. Soy un sobreviviente de todos aquellos y todas aquellas que lucharon por vivir en un Chile democrático. ¿Cuántos y cuántas compositores y compositoras, autores y autoras e intérpretes como yo, que sean testimonio de esa época quedamos vivos o vivas? Muchos y muchas compañeros y compañeras ya han partido. Yo aún sigo. Y creo que merecía un poco más de respeto si solicitaba estar presente en esta gran fiesta de la Sociedad del Derecho de Autor.

Tengo una excelente relación con la SCD. Siempre estoy dispuesto a participar como jurado en concursos, realizar Talleres de Poesía, asistir a largas jornadas en el Congreso Nacional luchando por nuestros derechos, pagando puntualmente mi porcentaje en los shows en vivo. Habría que recordar que en los últimos tres recitales en el Teatro Nescafé de las Artes no he ganado un peso. Pero sí, he cancelado un monto superior a los $400.000 por el derecho de autor (¡y del 95% de las canciones de esas presentaciones soy compositor y autor!), es decir, no soy un aparecido en las actividades de esta organización.

A propósito de mis 50 años cantando, llevé a cabo por mis propios medios con un grupo de 14 personas una gira por algunas ciudades del centro-sur de nuestro país (Rancagua-Talca-Concepción). El Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio me apoyó en una gira por la Región Metropolitana en que realizamos recitales en las comunas de Lo Prado, Pudahuel, San Joaquín y La Granja, además de un gran recital en la Sala del Centro de Extensión del Instituto Nacional en el Centro de Santiago.

En el mes de octubre fui invitado por la Asociación de Editores De España a participar en la Feria del Libro de Editores en la ciudad de Madrid donde me tocó ser, junto a mi guitarrista Tacuri Tricot, los únicos invitados que viajaron desde Chile a ese evento donde participamos junto a artistas chilenos y chilenas residentes en España.

También estuvimos en recitales en el café Berlín de Madrid, en la sala Jamboree Jazz en la ciudad de Barcelona y clausurando una jornada de literatura chilena en la Universidad de Padua en Italia, por lo que podríamos decir que me encuentro en plena vigencia, posicionándome tal vez como un artista “consagrado”, condición expresada en el correo de la funcionaria anteriormente mencionada, para poder estar en Pulsar.

Estuve el fin de semana pasado invitado a presentar mi libro “MAURICIO REDOLÉS 50 AÑOS CANTANDO Y RECITANDO 100 AFICHES”, en la FURIA GRÁFICA en el GAM (Feria del Libro con énfasis en las artes visuales). Sin embargo, cuando solicito a uds. uno de los días de la Feria Pulsar 2025 para hacer la presentación de este mismo libro que recopila en 100 afiches mis 50 años de trayectoria artística, se me indica que solo puedo optar al formato musical acústico en el stand y no a las dos cosas.

Después del correo que les envié manifestando mi molestia por no querer considerarme en una de las fiestas más grandes a nivel nacional de la música chilena, me enviaron un correo en que ahora sí podremos presentar mi más reciente libro en el stand (¡de dos por tres metros y sin sonido!). Por lo tanto, no me queda otra que cantar y recitar, el sobreviviente de la barbarie derechista, acompañado con una guitarra acústica en la Feria Pulsar.

Se me dijo que ya no había cupos para presentarme en un escenario con mi banda, con la misma que grabamos el disco que estuvo nominado como expliqué con anterioridad a dos categorías de los Premios Pulsar, sin embargo, hace unas semanas me enteré de que se sumaban dos nuevas bandas a la programación musical, – ¿Y si se les invitó a última hora a ti por qué no te llamaron? – me preguntan algunos músicos. -Lo mismo me pregunto yo- les respondo.

Señor Osorio, no soy tan amigo de andarme quejando y si ahora le escribo esto es sencillamente para no quedarme con el sabor amargo en la boca, solicitando que se reconsidere la decisión tomada por el Comité para poder estar presente en Pulsar 2025.

Quedo atento a su respuesta.

Atte.

Mauricio Redolés.