«La crisis no puede ser pagada por quienes menos tienen»: Alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana también se manifestaron contra el alza de los combustibles

"El encarecimiento del combustible no es un tema abstracto: impacta directamente en el costo del transporte, en los alimentos, en los servicios básicos y en la economía familiar", señalaron las y los jefes comunales, advirtiendo de paso que la situación también tensiona seriamente la gestión municipal, encareciendo servicios esenciales como la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y la seguridad comunal.

«La crisis no puede ser pagada por quienes menos tienen»: Alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana también se manifestaron contra el alza de los combustibles
Absalón Opazo

Mediante un comunicado público, un grupo de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana manifestó su «profunda preocupación» por los efectos que tendrá el alza de los combustibles en la vida cotidiana de miles de familias y en el funcionamiento mismo de los municipios.

«El encarecimiento del combustible no es un tema abstracto: impacta directamente en el costo del transporte, en los alimentos, en los servicios básicos y en la economía familiar. Asimismo, tensiona seriamente la gestión municipal, encareciendo servicios esenciales como la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios públicos y la seguridad comunal», plantearon las y los jefes comunales.

La declaración, firmada por los alcaldes y alcaldesas de Cerro Navia, Alhué, El Bosque, El Monte, Estación Central, La Cisterna, La Pintana, Lampa, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, Padre Hurtado, Peñalolén, Pirque, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, Puente Alto, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Bernardo, San Joaquín, San José de Maipo, San Ramón y Talagante, enfatiza que la crisis «no puede ser pagada por quienes menos tienen».

«No resulta comprensible que, en un contexto de estrechez fiscal, se impulsen iniciativas que tienden a aliviar el bolsillo de quienes tienen mayores ingresos -como la disminución de impuestos o la eliminación del pago de contribuciones, que beneficia principalmente al 20% de las personas con mayores recursos-, mientras los costos de la crisis recaen sobre las familias trabajadoras y las comunas más vulnerables de nuestro país», plantea el comunicado.

En esa línea, los alcaldes y alcaldesas subrayaron que «las emergencias demandan un Estado presente, que priorice el bienestar de la mayoría y que resguarde especialmente a quienes se encuentran en situaciones más frágiles».

«Reiteramos nuestra total disposición a trabajar conjuntamente con el Gobierno para enfrentar este escenario, pero siempre poniendo en el centro a las personas, especialmente a quienes necesitan más apoyo. Hoy más que nunca, el país requiere decisiones justas, responsables y solidarias», agregaron las y los jefes comunales, realizando finalmente 4 propuestas concretas para abordar el actual escenario:

-Suspender las iniciativas que reduzcan la recaudación fiscal, como la eliminación del pago de contribuciones y cualquier tipo de rebaja de impuestos a grandes empresas mientras dure esta crisis.

-Fortalecer el mecanismo de estabilización de los combustibles para proteger a las familias.

-Establecer apoyos directos al transporte público y a los sistemas locales, evitando alzas en tarifas y considerando también a sectores rurales y servicios interurbanos.

-Políticas de compensación a los municipios por el aumento de sus costos operativos en servicios básicos como recolección de basura, entre otros.

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