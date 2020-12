La demoledora respuesta de Jadue a Piñera: “El que me definió como ‘el camino equivocado’ tiene 7% de apoyo”

Durante una entrevista televisiva realizada el jueves, Sebastián Piñera respondió un cuestionario donde debía evaluar a personajes de la política nacional con un máximo de tres palabras.

Al ser preguntado sobre el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, Piñera se refirió a la autoridad comunal del Partido Comunista (PC) como “el camino equivocado”.

A raíz de estas declaraciones, Jadue respondió que “Chile no quiere un segundo gobierno de derecha”.

“El que me definió como el camino equivocado, tiene el 7% de apoyo en Chile. Siempre es muy grato que alguien que tiene el 7% de apoyo diga que los equivocados son los otros”, indicó refiriéndose a la más reciente encuesta Criteria que reveló que el respaldo popular de Piñera se encuentra en el nivel más bajo desde que inició su período presidencial.

Durante un punto de prensa que ofreció en la ciudad de Talca, Jadue tuvo palabras sobre el proyecto de indulto general para las y los presos del estallido social, y aseguró que “en nuestro país, hoy, hay prisioneros políticos”.

“Es probable que no tengan las pruebas para condenar, ni siquiera las pruebas para llevar a cabo un juicio. ¿Pero qué le dicen a los niños? ‘Si quieres salir, incúlpate y acepta un juicio abreviado donde reconozcas los hechos’. Entonces, están tratando, de una u otra manera, tratando de obligar a nuestros jóvenes a que acepten culpas que no tienen, por tipificaciones de delitos absolutamente sobredimensionados, mientras el Presidente de esta República indulta a violadores de Derechos Humanos, y cuando todavía no le explica al país qué pasó con el banco de esta ciudad”, condenó.

“Aquí hay una finalidad política, que es criminalizar la protesta social, a la juventud movilizada y a todos quienes estén en contra de los privilegios que ellos se han ocupado de mantener”, afirmó el alcalde de Recoleta.

“No existe recambio”

Jadue, quien se encuentra en las preferencias como posible candidato presidencial fue noticia este viernes, al conocerse su postura sobre el proceso de elección del comité central del PC.

En una entrevista concedida a El Mostrador fue consultado sobre ¿si en el interior del PC se está dando una lucha generacional que está por el recambio?. A lo que el alcalde de Recoelta respondió: “No existe recambio. No. Eso es una verdad sacada de cuentas de hadas. El partido no funciona con las lógicas burguesas”.

En la entrevista se le preguntó también que si sobre la base de la paridad, ¿debería entrar una mujer al puesto de la secretaría general del PC?, y Jadue indicó que: “la paridad se da en la constitución del comité central. Nosotros creemos en el intelectual colectivo, lo unipersonal tiene bastante menos relevancia, pues es el colectivo el que define. Y le aseguro que eso (la paridad en la dirección) no se ha discutido en ninguna parte.