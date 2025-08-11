«La desinformación es un peligro para la democracia»: Boric publica resultado de test de drogas y critica a la oposición que «persiste» en desinformar

«Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé».

Así parte el posteo que el Presidente de la República, Gabriel Boric, publicó este lunes (11/8), en el cual volvió a criticar la desinformación que generan ciertos círculos y líderes políticos de derecha y sobre todo, de extrema derecha, hacia la contingencia nacional.

«Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla», planteó el Mandatario.

Luego, sostuvo que «el Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile. Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado», cerró Boric.

En tanto, desde La Moneda, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó los dichos presidenciales y aseguró que «es legítima la discusión legislativa para elevar estándares y transparencia en materia de test de drogas para autoridades. Pero seamos claros, hay quienes no les interesa la transparencia ni el estándar, solo buscan dañar a través de la mentira y la sospecha».

