«La desinformación es un peligro para la democracia»: Boric publica resultado de test de drogas y critica a la oposición que «persiste» en desinformar

Desde La Moneda, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó los dichos presidenciales asegurando que "es legítima la discusión legislativa para elevar estándares y transparencia en materia de test de drogas para autoridades. Pero seamos claros, hay quienes no les interesa la transparencia ni el estándar, solo buscan dañar a través de la mentira y la sospecha".

«La desinformación es un peligro para la democracia»: Boric publica resultado de test de drogas y critica a la oposición que «persiste» en desinformar
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

«Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé».

Así parte el posteo que el Presidente de la República, Gabriel Boric, publicó este lunes (11/8), en el cual volvió a criticar la desinformación que generan ciertos círculos y líderes políticos de derecha y sobre todo, de extrema derecha, hacia la contingencia nacional.

«Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla», planteó el Mandatario.

Luego, sostuvo que «el Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile. Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado», cerró Boric.

En tanto, desde La Moneda, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó los dichos presidenciales y aseguró que «es legítima la discusión legislativa para elevar estándares y transparencia en materia de test de drogas para autoridades. Pero seamos claros, hay quienes no les interesa la transparencia ni el estándar, solo buscan dañar a través de la mentira y la sospecha».

Sigue leyendo:

«La desinformación también es un delito»: Periodista Mario Aguilera criticó a Kast por mentir reiteradamente en los debates

¿El que nada hace nada teme?: Senador Núñez emplaza a candidatos de derecha por negarse a levantar secreto bancario

Comisión investigadora de la Cámara oficializa citación a Kast por vínculo con líder de banda que robaba cables de cobre

Franco Parisi, Axel Kaiser y Mauricio Ojeda: polémicas y estrategias en la política chilena · [VIDEO]

Rodeada de pobladores: Jeannette Jara recibe el apoyo de la senadora Campillai y más de 100 organizaciones sociales

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Democracia, multilateralismo, desigualdades y desinformación: los ejes del encuentro “Democracia Siempre”, según el Gobierno

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

"Milton Friedman usó la dictadura de Pinochet para imponer sus ideas económicas": Premio Nobel Joseph Stiglitz, en Chile

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Presidente Boric encabezará encuentro “Democracia Siempre” junto a mandatarios de Brasil, España, Colombia y Uruguay

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Colombia: Senador Iván Cepeda llama a un urgente Acuerdo Nacional tras atentado a candidato Miguel Uribe 

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Multilateralismo, IA y fake news: Santiago se convierte en epicentro de la lucha global contra el autoritarismo

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Camila Vallejo a Agencia EFE: “El progresismo está vivito y coleando”

Hace 23 horas
Absalón Opazo

“Guerra sucia digital”: Ahora la denuncia es del Oficialismo

Hace 5 días
Absalón Opazo

No es ideología, es democracia

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Marcel desmiente a Kaiser sobre nuevo régimen tributario para feriantes: "No asustemos a la gente con cosas que no son"

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano