La deuda de la izquierda chilena con ME-O y lo que se espera que ocurra post-sentencia

Marco Enríquez-Ominami sería declarado inocente de un número de acusaciones que duraron once años y la izquierda no solo dio la espalda, sino que incluso personajes del sector apuntaron y lo acusaron directamente. Entonces la gran pregunta que se hacen muchos es ¿quién le pedirá disculpas? Pero más importante ¿cómo se le restituirá el daño causado?

La deuda de la izquierda chilena con ME-O y lo que se espera que ocurra post-sentencia
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Durante la jornada de este miércoles 22 de octubre se declarará el veredicto de la mayor persecución política en Chile de los últimos años. Marco Enríquez-Ominami sería declarado inocente de un número de acusaciones que duraron once años, con un total de diez causas, veintiocho fiscales, seis equipos de la PDI, más de seiscientos testigos y nada menos que 5.000 millones de pesos en fondos públicos (cifra equivalente aproximada a dos SAR modestos, un CESFAM acotado, tres gimnasios municipales, dos jardines JUNJI, 16 buses eléctricos o un parque mediano).

Durante varios años, el candidato se vio obligado a firmar mensualmente y mantuvo arraigo nacional. La imagen de Marco quedó injustamente manchada, muy afortunadamente (para algunos) cuando marcaba 40 puntos en las encuestas.

Pero todos los años de persecución y el dinero fiscal malgastado solo nos llevaron a una sencilla conclusión: Marco Enríquez-Ominami es totalmente inocente.

¿Qué se espera ahora de la izquierda chilena?

La izquierda no solo dio la espalda a Marco, sino que incluso personajes del sector apuntaron y acusaron a Marco directamente. En el mejor de los casos -o más bien dicho, en el menos peor- le cerraron las puertas para representar al oficialismo, como ocurrió con las primarias presidenciales de este año, donde no le permitieron ser candidato. Entonces la gran pregunta que se hacen muchos es ¿quién le pedirá disculpas? Pero más importante ¿cómo se le restituirá el daño causado?

Acá es donde muchos esperan símbolos de buena conducta que no tienen ningún peso más allá de lo simbólico. Una palmadita en la espalda y un “empatizo contigo”, pero que no se traducirán en una alianza estratégica por parte de la izquierda nacional. Alianza tan necesaria ahora cuando la extrema derecha gana tanto peso y camino en todo el mundo. Solo palabras vacías, pero ningún acto concreto. ¿Estaremos equivocados, o es este el único final posible?

Solo nos queda observar al candidato y escucharlo de cara a estas elecciones. Tras más de una década de persecución, demuestra tener las manos limpias, cosa que no se puede decir de toda nuestra clase política. Su slogan de campaña cobra fuerza: la verdad es el cambio. Pero ¿es demasiado tarde para esa verdad y ese cambio?. Marco ya hizo su parte; ahora la izquierda debe hacer la suya. Porque el silencio solo nos convierte en cómplices.

Relacionados

El Ciudadano

El caso SQM contra Marco Enríquez-Ominami: la anomalía judicial que marcó una época

Hace 20 horas
El Ciudadano

Elecciones 2025: La carrera de tres candidatos sin partidos, a pulso por La Moneda

Hace 2 meses
El Ciudadano

Video: ME-O trata a Kaiser de "mascota de Kast"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Marco Enríquez-Ominami inscribe su candidatura presidencial con masivo respaldo ciudadano

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Hay que desactivar estas granjas de bots”: MEO apunta a Chadwick, Espina, Kast y Parisi

Hace 2 meses
El Ciudadano

“36 mil razones para cambiar Chile”: ME-O listo para inscribirse y lanza ofensiva contra la derecha

Hace 3 meses
El Ciudadano

Panelistas de Canal Ciudadano destacan a Jara y Matthei como las mejor evaluadas del debate presidencial

Hace 1 mes
El Ciudadano

“Pide permiso o suspende”: MEO emplaza a Parisi por convocatoria “sin permiso” ante el Servel

Hace 2 meses
El Ciudadano

La hecatombe oficialista

Hace 4 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano