«La doble moral de las juventudes republicanas»: Condenan muñecos colgados, pero celebran crímenes de la dictadura

Una nueva controversia política estalló luego de que Vicente Martínez, líder de las Juventudes del Partido Republicano, criticara en su cuenta de X una performance realizada por las Juventudes Comunistas de Chile en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador.

En la intervención artística se exhibieron muñecos colgados con los rostros de José Antonio Kast y Johannes Kaiser, conocidos referentes de la ultraderecha chilena, en una clara alusión a la muerte del líder fascista italiano Benito Mussolini en 1945.

Martínez reaccionó con dureza: «Las @jjcc_chile publican foto de cuerpos colgados con los rostros de José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Es lógico que los seguidores de Lenin y Fidel Castro quieran mandar al paredón a sus adversarios políticos. Lo han hecho antes y lo harían hoy si pudieran.»

La publicación generó un amplio rechazo en redes sociales, donde usuarios y activistas de derechos humanos señalaron la incoherencia del dirigente republicano.

«¿Les duele eso que es ficticio y nosotros tenemos que soportar que se rían de los desaparecidos, mutilados y torturados que es una realidad cometida por ellos?», escribió una usuaria en respuesta, reflejando el sentimiento de indignación que se propagó rápidamente en la plataforma.

Para muchos usuarios la reacción de Martínez representa un caso claro de doble estándar en la condena de la violencia política. Mientras denuncia una expresión artística que, aunque provocadora, no constituye un acto real de agresión, guarda silencio o incluso celebra crímenes cometidos durante uno de los períodos más oscuros de la historia reciente de Chile.

Cabe recordar que el pasado 11 de septiembre de 2024, las Juventudes Republicanas también fueron objeto de críticas tras difundirse un video en el marco de la conmemoración del golpe de Estado de 1973.

En dicho registro, miembros de la Juventud Republicana —rama juvenil del Partido Republicano— aparecían celebrando abiertamente el golpe encabezado por el dictador Augusto Pinochet.

El clip, que además llamaba a votar por el partido en las elecciones municipales y regionales de octubre de 2024, hacía énfasis en reivindicar el 11 de septiembre de 1973. En el video, Martínez, presidente de la Juventud Republicana y candidato a concejal, afirmaba: «En otro aniversario creemos indispensable mirar y comprender la historia política de nuestro país. Queremos un solo Chile, grande y libre, con progreso y justicia. No más Allende, no más Bachelet, no más divisiones.«