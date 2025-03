La Feria de Arte Contemporáneo invita a celebrar sus 15 años con una masiva programación

Ch.ACO es la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Chile y un punto de encuentro clave para el mercado del arte en Latinoamérica. Desde su primera edición, ha reunido a galeristas, coleccionistas, artistas y amantes del arte, consolidándose como una plataforma clave para la promoción y el desarrollo del arte.

Este 2025, Ch.ACO celebrará su 15ª edición, reafirmando su compromiso con el arte, la cultura y la creación contemporánea. Una feria que no es solo un espacio de exhibición, sino también un escenario de diálogo y encuentro, con un nutrido programa de conversatorios, proyectos curatoriales y espacios que amplían la mirada sobre el arte en Chile y el mundo.

“Queremos hablar de futuro, de tecnología, pensamos que Ch.ACO puede ser un movimiento, uniendo universos que no son los clásicos. La particularidad de Ch.ACO es que no es solamente un espacio de redes, también hay intercambio. Pensamos que la cultura tiene que tener estos movimientos, no sólo simbólicos sino también concretos”, comenta Elodie Fulton, Directora Ejecutiva de la Feria.

Por su parte el gerente de desarrollo humano de la Corporación Regional de Desarrollo, Juan Pablo Casorzo enfatizó la importancia de participar en un evento como este. “Desde el Gobierno de Santiago es importante y vital apoyar eventos culturales, y a través de Ch.ACO queremos seguir aportando a la democratización del arte. Estamos muy contentos de participar, los dejo invitados a ser parte de Ch.ACO”.

Para Alejandra Martí, Directora Ejecutiva del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM, Ch.ACO trae una presencia regional e internacional y estos son ejes fundamentales de GAM. “Cómo estos espacios a través de estos encuentros improbables pueden exportar creatividad al mundo, creo que es hacia donde tiene que ir el futuro”.

Y desde GAM refuerzan este compromiso con las artes visuales. “Reforzar las artes visuales de nuestro país, es reforzar el compromiso con los artistas” agrega María José Cifuentes, Directora de programación de GAM.

Organizada por el Gobierno Metropolitano de Santiago y una invitación de GAM, Ch.ACO-15 ofrecerá una experiencia completa en torno al arte, con múltiples actividades que van desde exposiciones, charlas, performance, lanzamiento de libros, talleres para infancias, visitas guiadas y espacios para compartir y disfrutar.

Un recorrido por Ch.ACO

Dentro del espacio principal de la feria, se encontrarán reconocidas galerías nacionales e internacionales como Galería Aninat, Gachi Prieto, Casa Varas y Sagrada Mercancía. Junto a ellas, el sector Proyectos de Arte, curado por Mariano Sánchez, reunirá espacios independientes y artistas también de regiones como Cholita Chic de Arica,Taller La Chalupa de Puerto Cisnes y Banco de Talca, entre otros.

Luego, la sección curada por Sergio Soto Maulén, «Políticas Públicas: Cosas que no son país», propondrá un cruce entre artistas chilenos y argentinos como Constanza Giuliani, Adolfo Bimer y Mara Santibañez, por mencionar algunos.

Además del sector de la Tienda Improbable con productos de diseño exclusivos convertidos en piezas de arte, entre ellos Aiko Design, LO Joyas y Low Studio.

Ch.ACO-15 ofrecerá un variado programa gracias a múltiples alianzas y colaboraciones, entre ello destaca Ch.ACO Conecta en el que junto al Gobierno de Santiago se llevará a cabo un Proyecto educativo con visitas guiadas y actividades especiales para niños y niñas de la Región Metropolitana.

A esto se suma Ch.ACO Conversa, un espacio de diálogo desarrollado en conjunto con Chilecreativo, y en colaboración con las universidades San Sebastián, Gabriela Mistra y U. Católica de Temuco, donde se abordarán temas de arte, tecnología e innovación como la Charla Experiencias inmersivas para nuevas audiencias, Propiedad intelectual en los tiempos de IA y sobre diferentes experiencias artísticas.

La Feria de Arte Contemporáneo más importante del país, otorgará también diversos reconocimientos como parte de su compromiso con la valorización del arte, entre ellos el

Premio de Adquisición MAC, el Premio EFG, el Premio de la Fundación Mecenas para arte cuir, el Premio Ch.ACO y el Premio de reconocimiento del Gobierno Regional (GORE).



Además, en alianza con el Museo de Arte Contemporáneo se realizará el evento inaugural Kick Off el 21 de marzo en el MAC del Parque Forestal, con una presentación especial de los DJ’s de Aeróbica.

Como parte de esta 15ava edición habrá además experiencias interactivas. Mazda, auto oficial del evento, impulsará actividades para las infancias durante el fin de semana, al igual que Krispy Kreme que se sumará con el Taller Art Attack.

En el sector Plaza Ch.ACO + la gastronomía y la música también serán protagonistas junto a LOA, PUELO, Jardín Mallinfrod y Toldo Azul. A estas instancias se suman intervenciones artísticas y la performance cuir de Fundación Mecenas, sumando nuevas dimensiones y posibilidades de disfrutar este evento.

En su aniversario número 15, Ch.ACO reafirma su misión de consolidar a Chile como un referente artístico en el continente, invitando a artistas, coleccionistas, curadores y público general a ser parte de una experiencia. Las entradas están disponibles en www.ticketplus.cl.

Ch.ACO 15 – Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Chile

📅 27 al 30 de marzo, desde las 12 a 21 hrs.

📍 Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), Metro U. Católica

Más información en www.chaco.cl y en redes sociales @feriachaco.