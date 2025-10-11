“La Jaraneta en tu puerta”: Jeannette Jara realizó masivo acto en la Población San Gregorio de La Granja

La candidata a la Presidencia del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, llegó este viernes a la población San Gregorio de La Granja, para liderar el acto masivo denominado «La Jaraneta en tu puerta», en el marco de la campaña puerta a puerta por la Región Metropolitana.

La actividad contó con la presencia del alcalde de la comuna, Claudio Arriagada, junto a una multitudinaria asistencia de vecinas y vecinos de La Granja, además de parlamentarios y candidatos al Congreso.

Al respecto, la candidata presidencial agradeció la masiva asistencia y reafirmó su compromiso con mejorar la seguridad pública de la comuna y del país, así como de alcanzar un Ingreso Vital de 750 mil pesos en su eventual gobierno.

Jara sostuvo que «para ganar esta elección tenemos que ser un equipo, equipo grande, que conversa con las y los que estamos aquí, pero también con los que hoy no han venido, incluso con los que piensan distinto, porque a lo mejor no saben ni nuestras propuestas ni lo que podrían implicar las otras posibilidades».

En tanto, el alcalde Arriagada llamó a trabajar por la campaña de la abandera de la centroizquierda y se mostró optimista frente a un triunfo de Jara en las próximas elecciones de noviembre, «con una amplia mayoría, porque esa voluntad está en los vecinos de La Granja y también en los vecinos de todo el país».

FOTOGRAFÍAS: JAVIERA CANTERO

Más temprano, la candidata realizó un puerta a puerta en la comuna, en el marco del despliegue de la campaña territorial “La Jaraneta en tu puerta”, que busca recorrer las diversas comunas de la Región Metropolitana, tras la gira que la candidata realizó entre agosto y septiembre por todo el país.

El Ciudadano