La Neo Guerra Fría disputándose en Tomé: ¿A qué o a quién responderá el alcalde?

Por Juan Pablo Orellana

La visita del embajador chino a Tomé no es un gesto aislado ni meramente protocolar. Ocurre en un contexto mundial donde China se ha consolidado como uno de los principales motores del comercio global, líder en infraestructura, manufactura avanzada, transición energética y financiamiento de obras públicas.

En América Latina, su presencia no es nueva: es socio comercial clave de varias economías, actor central en cadenas de suministro estratégicas y un inversionista relevante en puertos, energía, transporte y tecnología.

Por eso, lo ocurrido en la hermosa localidad tomecina no puede leerse solo en clave de ayuda tras los incendios. Aquí se abre una posibilidad concreta de inserción en esa dinámica internacional.

El exsenador Alejandro Navarro, voz autorizada en el tema, ha insistido durante años en la necesidad de mirar a China como socio estratégico y no solo como un mercado distante.

La diferencia es sustantiva y se resume en una frase que hoy cobra sentido: unos traen donaciones, los chinos inversiones. Son dos verbos muy distintos. La donación atiende la urgencia. La inversión construye futuro.

Es el mismo exsenador quién señala que desde el Gobernador para abajo, deberían estar trabajando en cómo recoger el guante de tamaña propuesta que dejó el embajador Niu Qingbao: «Él fue vicealcalde de su comuna en China, por tanto, sabe reconocer ventajas y desventajas de las localidades. Así que es momento que las autoridades locales reconozcan la urgencia del tema. Bueno, el Gobernador Giacamann está de vacaciones, legítimo, pero ¿se imaginan que hubiese dicho la prensa si Navarro hubiese sido electo y se hubiese ido con vacaciones en plena catástrofe? La invitación es a apurar entonces, ponerle la patita al acelerador».

Si existe una disposición explícita a cooperar, hermanar ciudades y promover presencia empresarial, la pregunta ya no es qué hará China, sino qué está haciendo Tomé para estar a la altura.

Resulta difícil entender que, frente a este escenario, el alcalde y el Concejo Municipal no estén ya convocando a una sesión extraordinaria, elaborando una carpeta técnica seria y sentando en la misma mesa a los grandes y pequeños empresarios de la comuna, universidades y organizaciones vivas que vean la gran oportunidad que se oferta.

Las oportunidades no se administran con agradecimientos, sino con planificación.

