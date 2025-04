La peculiar confesión de Rodolfo Carter: «Pertenezco a la derecha alemana»

Un momento peculiar ocurrió este martes en CNN Prime, el noticiero conducido por la periodista Mónica Rincón, mientras entrevistaba a Rodolfo Carter.

La conversación llevaba un tiempo centrada en los recientes episodios que involucraron a la derecha cuando surgió una pregunta llamativa. «En estos días, a raíz del tema del Senado, se ha hablado mucho de las distintas derechas. ¿A cuál pertenece usted?», preguntó la periodista.

El ex alcalde de La Florida respondió de inmediato, con una sonrisa y un gesto de negación: «A la derecha alemana». Luego agregó: «Creo pertenecer a una derecha mucho más moderna, que no teme a la libertad y que me ha permitido llegar hasta donde estoy en mi vida personal».

En esa línea, explicó que para él, ser de derecha significa «creer en la libertad de manera integral: para hacer negocios, para progresar y para llevar la vida personal como mejor se estime, siempre dentro del marco legal».

La declaración del exalcalde no pasó desapercibida en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a debatir sobre sus palabras.