IPS: La Pintana lidera ranking de comunas vulnerables en la Región Metropolitana￼

Fotografía: sector de La Pintana

La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Patricia Hidalgo Jeldes, dio a conocer la semana pasada Índice de Prioridad Social (IPS) 2022, instrumento que es elaborado por la entidad de gobierno desde el año 1995, y que establece un ranking de comunas vulnerables.

Al respecto la autoridad regional señalo «Hemos presentado el IPS 2022, que nos entrega un Ranking de la comunas, de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad, pero además como Gobierno tomamos la decisión de iniciar con los Alcaldes que nos acompañan un piloto que les permita mejorar y hacer crecer su cartera de proyectos, a fin de avanzar en enfrentar la desigualdad territorial. Pondremos nuestros equipos técnicos a disposición para acompañar este proceso en las 7 comunas de más alta prioridad social»

En ese contexto. gracias a un proyecto impulsado por la propia Seremi Metropolitana de Desarrollo Social y Familia, siete comunas de la RM recibirán apoyo técnico para mejorar su cartera de proyectos, y que beneficiará a los municipios de La Pintana, Lo Espejo, María Pinto, El Monte, San Ramón, Cerro Navia y Conchalí, mediante un Plan Piloto de Acompañamiento y Orientación Técnica (PAOT). La presentación de esta iniciativa estuvo a cargo de la seremi Patricia Hidalgo Jeldes, en compañía de los alcaldes y alcaldesas de las comunas beneficiadas.

En la misma línea la Alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes señalo «Estamos junto a 7 municipios, que de acuerdo a este estudio, deberían ser priorizadas en cuanto a inversión pública. Agradecemos la gestión de la Seremi, y creemos que hoy hay que delinear un camino que permita avanzar hacia justicia territorial, pues en este índice se reflejan cifras que llegan a ser tristes y dolorosas, pero no hay que perder la esperanza que esto pueda ser distinto, y podamos tener comunas donde el nacer en una comuna determinada condicione la esperanza de vida, por ejemplo»

Claudia Pizarro, Alcaldesa de La Pintana, comuna que aparece como la con mas alta prioridad social, de acuerdo al estudio de la Seremi de Desarrollo Social, afirmo «Hay comunas que estuvieron como prioritarias en la versión anterior de este estudio, y que son las mismas en esta oportunidad, y eso es decepcionante, no podemos seguir administrando pobreza, estos índices deben conocerlos quienes tienen la posibilidad de direccionar recursos a las comunas. Este estudio debe considerarse a la hora de asignar los recursos, y eso no ha pasado ni en educación ni salud, y si eso no ocurre no vamos a salir nunca de este ranking» concluyo.

Finalmente el Alcalde de Conchalí, René de la Vega complemento «Agradecemos este piloto, y aprovechar de hacer una llamado a nuestros legisladores, mientras no cambiemos las leyes, donde el per cápita sea el mismo en cada comuna no vamos a tener grandes cambios. hacemos llamado a no tener que estar postulando y que se invierta en nuestras comunas que como vimos son prioritarias»

El Índice de Prioridad Social (IPS) es un indicador compuesto que integra aspectos relevantes del desarrollo social comunal, esto es, las dimensiones de: ingresos, educación y salud. Se trata de un índice sintético cuyo valor numérico permite dimensionar el nivel de desarrollo relativo alcanzado por la población de una comuna. Así, el valor del IPS obtenido por cada comuna sólo se entiende en relación a los valores de dicho índice en las restantes comunas.