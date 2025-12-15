«La planificación será un elemento central de un proyecto poscapitalista»: Javier Pineda conversa con Martín Arboleda en Podcastpitalismo

En un nuevo capítulo de Podcastpitalismo, el director de El Ciudadano, Javier Pineda, conversa con Martín Arboleda, doctor en Ciencias Políticas y autor del libro «Gobernar la Utopía: Sobre la planificación y el poder popular».

«Vivimos bajo una gran contradicción. Por décadas, nos dijeron que la planificación económica central era un fracaso, que el futuro debía dejarse en manos del mercado libre. Pero esa narrativa era una ficción. En realidad, el capitalismo occidente nunca abandonó la planificación; solo la privatizó», apunta la editorial del capítulo, que sale al aire este lunes 15/12 a las 19 horas.

Complejo escenario

El tema que se aborda no es menor, más aún con los recientes acontecimientos políticos que alinean al próximo Presidente de Chile, Kast, con la órbita de Donald Trump.

«Hoy, un puñado de mega-corporaciones como Amazon ejecuta la planificación central más sofisticada de la historia. Gigantes tecnológicos y cadenas logísticas globales calculan la oferta, la demanda y el movimiento de recursos con una precisión asombrosa. Pero su objetivo no es el bienestar colectivo, sino la maximización de ganancias, profundizando la desigualdad y la crisis ecológica», apunta la editorial de Podcastpitalismo.

«La verdadera pregunta, entonces, no es si debemos planificar, sino quién y para qué (…) Las mismas tecnologías digitales que potencian este poder corporativo —la microelectrónica, el big data, las redes— podrían ser recuperadas. Son herramientas que, en otras manos y con otros fines, podrían hacer viable una planificación democrática y radicalmente participativa», agrega la nota de presentación.

En esa línea, desde el espacio recalcaron que el límite ya no es técnico, sino político: «China ha demostrado una capacidad increíble para planificar ciudades y procesos productivos que lo tienen en la vanguardia a nivel mundial en distintas industrias», indicaron.

«Por ello, reconstruir un proyecto emancipador poscapitalista exige reclamar la planificación como un acto de poder popular. Se trata de desarrollar la capacidad colectiva para gobernar la economía, para decidir desde los territorios qué producir, cómo distribuir y qué futuro común construir. Es la tarea de hackear las herramientas del presente para construir una utopía concreta», puntualizaron desde Podcastpitalismo.

El Ciudadano