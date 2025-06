La propuesta habitacional de Jeannette Jara: Construcción de 360 mil viviendas y subsidios para jóvenes

En el marco de su campaña para las primarias del oficialismo del próximo 29 de junio, la precandidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, dio a conocer algunas propuestas en materia de vivienda.

«Construiremos 360.000 viviendas y crearemos subsidios de vivienda para jóvenes entre 25 y 35 años», anunció la abanderada del PC.

«Sabemos lo complicado que es acceder a una vivienda, por eso trabajaremos para que el sueño de la casa propia sea una realidad para todas y todos», agregó la exministra del Trabajo, que también manifestó su preocupación por la situación de miles de familias que viven en campamentos.

«Hay muchos niños y niñas en campamentos. Yo sé que hay gente que no le gusta porque se ha establecido también una criminalización de los campamentos y sabemos muchas veces que en algunos de ellos han ocurrido bastantes hechos que no corresponden. Pero los niños y las niñas son el futuro de este país, no pueden quedar abandonados», declaró Jeannette Jara.

Respecto a las 360 mil viviendas comprometidas, la precandidata del PC sostuvo que serán distribuidas equitativamente entre todas las regiones.

