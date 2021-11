La regresión autoritaria, retrógrada y negacionista del ultraderechista José Antonio Kast: resumen de su nefasto pensamiento

«Hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental«.

José Antonio Kast; 12 de noviembre de 2021

He aquí un breve compendio del reaccionario y conservador pensamiento y actuar del candidato ultraderechista a la presidencia de la república José Antonio Kast, cuyo derrotero está marcado a hierro candente en contra de las políticas que favorecen los derechos, las libertades e igualdad de toda la ciudadanía.

El Jair Bolsonaro chileno está:

-En contra del cuarto retiro de los fondos de las AFP.

-En contra de la creación de una nueva Constitución Política de la República.

-En contra de la gratuidad de la enseñanza universitaria.

-En contra del matrimonio igualitario.

-En contra del aborto libre.

-En contra de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (Ley Cholito).

-En contra de la Ley Antidiscriminación (Ley Zamudio).

-En contra de la identidad de género.

-En contra del feminismo.

-En contra de la educación sexual en los colegios.

-A favor de perseguir a los opositores políticos.

-A favor de aumentar la edad de jubilación a 85 años.

-A favor de derogar la ley de aborto por tres causales.

-A favor de eliminar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

-A favor de eliminar el trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República.

-A favor de entregar incentivos solamente a parejas casadas, en materias como: herencias, planes de salud, pago de impuestos, etc.

-A favor que Religión sea una asignatura obligatoria.

-A favor de construir una zanja en la zona norte para regular la crisis migratoria.

-A favor de indultar a presos de Punta Peuco que tienen ingentes condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico- militar.

-A favor de las termoeléctricas de carbón.

–A favor del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11); este tratado tiene como principal objetivo reducir el rango de maniobra del Estado en la economía dentro de una amplia gama de materias, entre ellas; económicas, comerciales, derechos sociales y culturales, dificultando la búsqueda de nuevas formas de autonomía nacional y de estrategias alternativas de desarrollo. De acuerdo al economista José Gabriel Palma, el TPP-11 va a continuar con las limitaciones de la estructura económica dual (sector exportador, puramente primario- extractivo; y un gran sector de servicios y construcción). Pero, además, señala que el TPP11 es una forma específica de socavar la soberanía, pues el proteccionismo añejo se cambió hacia un “proteccionismo corporativo” con este acuerdo. Si ya las políticas de la derecha y de la exConcertación allanaron el camino a las ganancias de los capitalistas nacionales y extranjeros, el TPP-11 remataría con los “beneficios” públicos. El TPP-11 restringe el campo de acción de las empresas del Estado, donde además intervendrá en la asignación de las juntas directivas públicas. Afectará los bonos y valores emitidos por el Banco Central e intervendrá sobre los servicios sociales de interés público; como bienestar, las AFP, la educación pública, salud infantil, entre otros. En materia de derechos indígenas, perturbará en la preferencia y/o discriminación sobre algunos pueblos indígenas y tribales. En recursos naturales y economía, el TPP-11 actuará sobre la concesión de la acuicultura nacional y en las actividades pesqueras. También afectará a la agricultura y a las pequeñas comunidades productoras, donde se incorporarán nuevas tecnologías, abriendo paso a las transnacionales como Bayer-Monsanto.

En el terreno cultural y apropiación intelectual; los servicios relativos al arte e industria cultural junto con los servicios relacionados a la organización de conciertos e interpretaciones culturales, distribución o exhibición de películas, radiodifusión pública, transmisión satelital y por cable quedarán completamente supeditados a las normativas internacionales, privatizando – aún más- la cultura y el acceso a ésta.

–A favor de aumentar las pensiones de las Fuerzas Armadas; la Fundación SOL publicó la versión actualizada del estudio denominado Pensiones por la fuerza: Resultados del sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, que analiza el sistema de pensiones bajo el cual se jubilan los funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería y Policía de Investigaciones.

El informe, señala, como primera conclusión, que al establecer una comparación entre el monto de las pensiones recibidas por los jubilados de las Fuerzas Armadas y de Orden y los civiles que han cotizado en el sistema de capitalización individual administrado por las AFP, los resultados son concluyentes: la pensión de antigüedad promedio de Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) es 4 veces mayor a la pensión de vejez promedio que pagan las AFP y las Compañías de Seguro. Brecha que llega a 4,9 si se compara con Gendarmería y 5,6 veces con Investigaciones.

En el caso de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), esta brecha llega a 3,6 veces a nivel general y es de 7,3 veces si se compara con la pensión promedio que reciben los Oficiales.

“A diciembre de 2019, Capredena pagó 70.968 pensiones de retiro (modalidad análoga a las pensiones de vejez, por edad o anticipadas, pagadas por las AFP y Compañías de Seguro), y el monto promedio pagado fue de $1.011.857, registrándose diferencias bastante grandes entre estamentos”, señala el investigador de Fundación SOL y uno de los autores del estudio, Marco Kremerman

De esta forma, mientras quienes se desempeñaron como Oficiales reciben una pensión promedio de $2.082.371, quienes jubilaron en el Cuadro Permanente de las ramas de las Fuerzas Armadas registran una jubilación promedio de $836 mil.

“En el caso de Dipreca, a diciembre de 2019 se registran 38.151 pensiones pagadas de antigüedad y el 75,5% se concentra en Carabineros, 11,7% en Investigaciones y 11,5% en Gendarmería. El monto promedio pagado fue de $1.136.284, observándose un valor mínimo en la institución de Carabineros con $1.029.278 y un máximo de $1.585.314 en Investigaciones. Para el caso de las mujeres, éstas registran una pensión promedio de antigüedad levemente mayor a la de los hombres”, agrega el investigador de Fundación SOL y otro de los autores del estudio, Recaredo Gálvez.

La investigación agrega que, entre 2005 y 2019, las pensiones de retiro pagadas por Capredena han aumentado un 29% en términos reales, pasando de $784.220 a $1.011.857 y la brecha entre las pensiones recibidas por el Cuadro Permanente y los Oficiales aumentó en casi $290 mil. Para el caso de Dipreca, entre 2006 y 2019, las pensiones de antigüedad han aumentado un 35,2% en términos reales, pasando de $840.588 a $1.136.284. Mientras en Carabineros e Investigaciones se registran aumentos reales de 29,5% y 30,0% respectivamente, en Gendarmería el alza sería de 74,4%. Dado que los funcionarios de las Fuerzas Armadas actualmente pueden optar a una pensión completa con 30 años de servicio y al derecho a obtener una pensión con un mínimo de 20 años de servicio, se estable una comparación con los pensionados por vejez de las AFP y Compañías de Seguro que cotizaron entre 25 y 30 años. “Si bien la brecha se reduce, esta sigue siendo muy grande; específicamente, los pensionados por antigüedad de Dipreca, reciben una jubilación 3,2 veces mayor y los pensionados por retiro de Capredena, reciben una jubilación casi 3 veces mayor”, agrega Kremerman.

–A favor de que la flora y la fauna paguen su derecho a existir; además de fomentar la privatización, este aspecto del programa de gobierno de Kast tiende a entregarle menos limitaciones a quienes manejan el poder económico. ¿Qué pasará con el bosque nativo?, la tala indiscriminada de este sería una de las políticas de su programa presidencial, amparándose en “parques temáticos y emprendimientos”, además agrega que: “se vuelve necesario que la división de recursos naturales del SAG, experimente un importante cambio en los criterios de preservación y aprovechamiento de especies nativas e introducidas. Esto, con tal que abandone medidas prohibicionistas y, al mismo tiempo, se revise el impacto de la sobrepoblación de especies nativas y exóticas, la cual se ha generado producto de la actividad humana”.

Se entiende por este apartado que busca potenciar la caza indiscriminada de especies endémicas y propias de la fauna chilena, atacando directamente los ecosistemas, ya no solamente por medio de la explotación de los recursos y la lógica extractivista imperante e impuesta por la dictadura, sino que va un paso más allá, por la destrucción total de la vida silvestre en zonas que hoy se encuentran protegidas en pos de mayores ganancias empresariales.

–Desconoce las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Chile; ante la prensa extranjera el pasado 12 de noviembre declaró “Hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental«.

Cabe destacar que durante la dictadura cívico-militar, que estuvo en el poder entre 1973 y 1990, se encarceló a los disidentes del régimen de Augusto Pinochet en lugares como Villa Grimaldi. De acuerdo al informe elaborado en 2011 por la Comisión Valech, en Chile hubo 40.018 detenidos por motivaciones políticas, 3.065 de ellos asesinados o desaparecidos.

–Panamá Papers; tres son las escrituras que evidencian que José Antonio Kast fue, junto a su hermano Christian, los únicos titulares de todas las acciones al portador de las tres sociedades en Panamá: Foods & Merchandising Investments Inc, Latin America Real Estate Investments Co. S.A. y Austral Inversiones S.A.

Los documentos son las escrituras notariales oficiales que están disponibles en el Registro Público de Panamá. Dichas escrituras, que son tres idénticas, corresponden a una protocolización de las juntas extraordinarias de accionistas realizadas, por las tres firmas offshore, el 11 de octubre de 2006. Es decir, se trata de la validación de las actas de esas reuniones a través de la revisión realizada por el notario Cecilio Roberto Moreno Arosemena de la provincia de Panamá. En esas actas quedó registrado que Christian Kast, en representación de su hermano José Antonio, modificó los estatutos de las sociedades creadas en 2003 para aumentar el capital de las firmas, el cual ese 11 de octubre llegó a sumar un total de US$ 36,5 millones.

Estas escrituras revelan que los dos hermanos «son los titulares de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voz y voto» de las tres sociedades. Los documentos no precisan qué participación tenía cada uno.

Las sociedades panameñas Foods & Merchandising Investments Inc y Latin America Real Estate Investments Co. S.A. fueron firmas constituidas el 28 de agosto de 2003 por el abogado panameño Rolando Candanedo Navarro, socio fundador del Bufete Candanedo. En tanto, Austral Inversiones S.A. fue creada días después, el 1 de septiembre, por el mismo abogado. Todas con un capital de US$ 10.000 divido en 100 acciones al portador con un valor de US$ 100 cada una.

Candanedo, quien estudió Derecho en la Universidad de Chile, es un reconocido profesional para varios empresarios locales, quienes suelen contratarlo para constituir sociedades en Panamá. Un reportaje de The Clinic de 2017 informó que el estudio de Candanedo ha creado varias firmas que posteriormente terminaron en manos de empresarios chilenos.

La declaración de patrimonio e intereses que realizó José Antonio Kast después de las tres juntas extraordinarias de accionistas de las firmas panameñas, según la información proporcionada vía solicitud de transparencia a la Cámara de Diputados, data del 8 de octubre de 2013, siete años después.

En esa declaración el exparlamentario publicó participación como socio o accionista de 14 sociedades, en las cuales no figura ninguna de las panameñas. La siguiente declaración que realizó el entonces parlamentario tiene fecha de 9 de julio de 2014 y en ella informó tener participación como socio o accionista en 27 sociedades. Varias firmas se repiten en la declaración de 2013. Aquí tampoco hay rastro de las firmas en el extranjero.

Ni José Antonio Kast ni otros miembros de la familia recuerdan cuándo vendieron su participación en Panamá, pero aseguran que el exdiputado no tiene participación en esas firmas. Sin embargo, los papeles en Chile permiten suponer que fue accionista hasta al menos 2014. Ello porque en sus declaraciones de patrimonio de 2013 y 2014 Kast declaraba tener el 10% de Empresas e Inversiones Bavaria Limitada; el 10% de Empresa e Inversiones Linderos Limitada y el 40% de Empresa e Inversiones San Miguel Limitada. Pero en esa fecha, y desde 2007, según el historial de esas sociedades que se pueden revisar en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, esas empresas eran controladas por las sociedades panameñas en un 98%.

Kast no era accionista directo de esas empresas, como detallaron sus declaraciones de patrimonio. Y si lo era en términos indirectos, lo era necesariamente a través de las sociedades panameñas. Kast no ha explicado cómo era, según esas declaraciones de patrimonio, dueño de porcentajes que en realidad pertenecían a las sociedades panameñas. A saber, Foods & Merchandising Investments Inc. era la controladora de Bavaria; Austral Inversiones S.A. era la controladora de Linderos; y Latin America Real Estate Investments Co. S.A. era la dueña de San Miguel.

Finalmente, y a modo de reflexión, Kast simboliza la regresión a una época autoritaria, patriarcal, marcada por el sello de vapulear las libertades, conquistas y derechos obtenidos por el progresismo y los diversos movimientos sociales. Huelga decir que, además, votar por él significa privatizar aún más nuestro país y que el dinero sea el factor clave y decisivo en el presente y en el futuro de la población entera, es decir, no darle a la sociedad una vida buena y digna, donde la cuna no sea la predestinación del futuro.

Autor: Jorge Molina Araneda