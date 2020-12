La urgencia legislativa del Gobierno de Piñera en el Deporte

Por Claudio Bossay Salinas, Sociólogo, Magíster en Gestión Deportiva

Hace algunos días el Gobierno ingresó dos proyectos de ley con urgencia calificada “simple”, ambos vinculados al deporte. Por un lado, una modificación de la ley 20.737 sobre las federaciones deportivas nacionales, y otro proyecto para el reconocimiento de una nueva figura en la Ley 19.712, la de “Organizaciones Colaboradoras de la Actividad Física y Deportiva”.

Bueno, el primer proyecto de modificación de ley es algo necesario, pues menos del 30% de las federaciones deportivas nacionales han asumido el nuevo régimen que dejó el mismo Piñera, siete días antes de terminar su primer mandato.

El segundo proyecto es más confuso. En antecedentes, nos hacen ver un problema que no existe o que tiene más de una interpretación. No es necesario flexibilizar la ley para desarrollar el deporte de participación social. Por ejemplo, el concurso FONDEPORTE ha entregado, desde sus inicios, financiamiento para todo tipo de organizaciones sin fines de lucro, desde fundaciones, corporaciones, juntas de vecinos y hasta personas naturales.

Otro elemento que detalla en los antecedentes el presente proyecto y que llama la atención, son las más de 28 mil organizaciones inscritas en el registro administrado por el IND, de las cuales menos del 20% tiene su personalidad jurídica vigente. Pero lo que no detalla, es que el 80% restante, que no existe para el Estado, son personas de carne y hueso, organizadas en grupos y que realizan actividades todos los días de la semana para sus comunidades, muchos hasta con sus propios recursos, porque el Estado, en vez de apoyarlos y entregar espacios para su desarrollo, no los quiere visualizar y solo les pone obstáculos.

Puedo informar al Ejecutivo que el último estudio sobre el registro de organizaciones deportivas del IND, detalla que más del 50% de éstas no sabe el estado de su personalidad jurídica, y en donde, en su mayoría, 95% esta vencida o inhabilitada para recibir fondos de IND. Pero sus actividades o acciones que realizan con la comunidad muchas veces no paran, siguen todos y cada uno de los días de la semana, de lunes a lunes. Es por eso que informo, a las autoridades, que una organización deportiva que no tiene su personalidad jurídica al día ¡existe y funciona! y lo hacen sin la ayuda o apoyo del Estado, no porque no lo necesiten, sino porque el Estado y los distintos Gobiernos siempre las han invisibilizado y ahora las quieren eliminar.

Hoy, con esta nueva iniciativa que busca el Ejecutivo de “flexibilizar” la ley 19.712 del Deporte, y la creación de una nueva figura en el art. 32, las “Organizaciones Colaboradoras de la Actividad Física y Deportiva”, además de eliminar las que no están vigentes en los registros del IND, no es más que competencia desleal para todas esas organizaciones sociales y deportivas que deberían ser las principales socias del Estado en la implementación de la Política Pública Deportiva Vigente. No solo las 5.321 organizaciones deportivas que se encuentran vigentes en el registro de IND, sino también a todas esas que nunca han recibido un beneficio del Estado, más que su Personalidad Jurídica. Y que, muchas de ellas, todavía con el voluntariado y esfuerzo de sus socios, logran entregar deportes y actividad física a sus comunidades.

El Estado, en vez de sumar más fiscalización y más supervigilancia, como señala claramente este proyecto de ley, debe sumar más herramientas para el desarrollo de éstas y sus personas, obviamente con una mayor transferencia de conocimiento, “capacitación”, mayor supervisión, pero de la clásica, con el acompañamiento necesario, no de forma inquisidora, apoyando y dando soluciones particulares y según sus necesidades.

Dentro de las modificaciones que pretende el Ejecutivo, está considerar como “…Organizaciones Promotoras de Actividad Física y el Deporte, a aquellas entidades sin fin de lucro, constituidas en conformidad a otros cuerpos legales, que cuenten con personalidad jurídica vigente, que opten por participar del fomento de la actividad física y deportiva… la que se acreditará mediante la presentación en el Instituto (IND) del certificado de inscripción vigente en el registro nacional de personas Jurídicas sin fines de lucro…” y que solo por el hecho de presentar dicho certificado los habilita para los beneficios de la Ley 19.712.

También proponen agregar un numeral más a los objetivos del Fondo (FONDEPORTE), letra g) “Financiar total o parcialmente los proyectos que postulen las Organizaciones Promotoras de Actividad Física y el Deporte”. Algo inexplicable y hasta casi discriminatorio, ya que es el único objetivo que detalla explícitamente a un tipo de organización, y más encima recién creada. Y uno se pregunta, ¿por qué no hay una sola para clubes deportivos, ligas o asociaciones locales vulnerables?

Por último, otra cosa más llamativa aún es la incorporación de esta nueva figura directamente en el articulado del instrumento de donaciones con franquicias tributarias (art 63) y que versa sobre quiénes tendrán derecho al crédito tributario, igualando esta nueva figura a entidades como corporaciones municipales o de alto rendimiento deportivo o al mismo instrumento Fondeporte.

Después de este pequeño diagnóstico de la agenda legislativa del Ejecutivo en Deporte, cada vez está más claro que este Gobierno no está trabajando para todos los chilenos y chilenas, sino que para algunos. Un presupuesto público para Deporte 2021, donde uno de cada tres pesos, van a las constructoras. Proyectos de ley que facilitan la entrada de “organizaciones” gestoras de proyectos deportivos, entidades sin deportistas, que muchas veces se forman como corporaciones o fundaciones solo para poder triangular recursos de otras organizaciones interesadas más en la obtención de un certificado que permita pagar menos impuestos, que las reales necesidades de la población en temáticas deportivas y de actividad física saludable.

