La urgente necesidad de contar con apoyo en Salud Mental para los adultos mayores que viven en residencias

"Las instituciones de beneficencia no son sujeto de crédito para la banca, no somos rentables y no nos prestan dinero. Son múltiples los factores que convergen para poder buscar cuál es la solución a esta problemática", explicó Sergio Parra, director ejecutivo del Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, Conapran.