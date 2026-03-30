«La vida que vendrá»: Esperanzador documental muestra registros nunca antes vistos sobre los movimientos sociales en Chile

Tras su premiere internacional durante el 32° Festival Internacional de Cine de Valdivia, el programa de distribución Miradoc Estrenos exhibirá a lo largo del país La vida que vendrá (2025), un luminoso y esperanzador documental escrito y dirigido por la cineasta chilena Karin Cuyul —reconocida por Historia de mi nombre (2019)—.

El trabajo audiovisual compila un valioso e inédito material de archivo sobre las manifestaciones colectivas más masivas y recordadas en los últimos 50 años de historia nacional.

Bajo la producción de Pequén Producciones (Chile) e Invasión Cine (Colombia), la película utiliza registros a color nunca antes vistos para resignificar las movilizaciones sociales, rompiendo con la estética tradicional de la memoria audiovisual “en blanco y negro” para ofrecer una mirada lúcida sobre procesos complejos que suelen ser recordados con pesimismo.

“Me impactó saber que existía toda esta memoria a color y que era muy poco conocida”, confiesa Karin Cuyul, directora de la película.

“Al principio me enojó creer que era una decisión deliberada por omitir esta luminosidad de nuestra historia visual nacional, sin embargo, ese enojo inicial lo trasladé a una de las primeras decisiones de la película: que sería completamente a color. Y es un poco todo lo que propone esta película: darle la vuelta a nuestras frustraciones y disputar los espacios de memoria”, agregó la realizadora.

Así, por medio de archivos audiovisuales recopilados tanto en Chile como en el extranjero, la película reune grabaciones amateur, archivos oficiales y recuerdos inconclusos de un país cuya historia política pareciera estar marcada por la algarabía, el desencanto y el permanente impulso de registrar dichos espacios de fervor colectivo, en un presente socio-político en donde resulta inevitable realizar paralelos y matices con nuestro pasado.

Dentro de los hitos que destacan se pueden encontrar la exhumación de los restos de Salvador Allende —y su posterior funeral de Estado—, y múltiples registros sobre la cotidianidad de la dictadura y resistencia popular al régimen imperante, hasta hechos más recientes como la muerte de Pinochet y el Estallido Social.

Asimismo, parte del material rescatado en la película fue aportado por el Archivo Patrimonial de la U. de Santiago, archivo que estuvo escondido desde el Golpe de Estado hasta comienzo de los 2000.

A esto se suman imágenes del Estadio Nacional, resguardadas por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), registradas por un corresponsal clandestino durante los primeros días de la dictadura cívico-militar; material experimental del Grupo Proceso, gracias a la ayuda de la Cineteca Nacional de Chile; y filmaciones anónimas con propaganda a favor de la dictadura, las cuales son custodiadas por la Universidad de La Frontera (UFRO).

“Hoy hay un contexto distinto al del momento en que estaba haciendo la película, y a mi pesar, una confirmación de muchas preguntas que la película se hace. En vista de eso, pienso que así como el título, La vida que vendrá, me gustaría no soltar la idea de soñar el país que queremos”, planteó la directora del documental.

“Me gustaría que la gente al terminar la película se quede pensando en que no estamos tan lejos de la historia que nos precedió, que hubo gente valiente y dispuesta a disputar el futuro de nuestro país en condiciones más dolorosas que las actuales, y que su ejemplo, sea un impulso en el presente”, expresó Karin Cuyul.

«Reflexión sobre el desencanto»

Luego de su exhibición en destacados festivales nacionales como FICValdivia, FIDOCS y FICViña, y su paso por el Festival Internacional de Documentales de Montreal (RIDM) en la sección Against the grain, La vida que vendrá fue bien recibida por la crítica especializada, siendo destacada como “una reflexión sobre el desencanto que —salvo irrupciones puntuales— marcó a la historia política de Chile durante el último medio siglo y cómo recuperar cierto idealismo y la fuerza para motorizar proyectos colectivos” (Diego Battle, Otros Cines).

Ahora, gracias al programa de distribución Miradoc Estrenos, la película estará disponible en cines y salas independientes de Arica a Punta Arenas a partir del 7 de mayo de 2026. Mira el trailer a continuación:

El Ciudadano