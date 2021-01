Lanzan campaña para que el Diagnóstico y Estimulación Temprana del Espectro Autista en menores de 4 años ingrese al GES

Las Garantías Explícitas en Salud (GES) constituyen un conjunto de beneficios garantizados por Ley para las personas afiliadas a Fonasa y a Isapres, que hasta la fecha, suman un total de 85 prestaciones médicas. Sin embargo, actualmente, los pacientes autistas no están contemplados.

Por ello, la Federación Nacional de Autismo FENAUT, Vocería Autismo del Sur, Vocería Autismo del Norte y Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad (FUAN), lanzaron una campaña para solicitar a las autoridades de gobierno que la sospecha, diagnóstico y estimulación temprana del Espectro Autista (EA) en menores de 4 años sea GES, como un primer paso que permitiría responder a las diversas demandas que este postergado sector de la población presenta en la actualidad.

Cabe precisar que el Ministerio de Salud, en sus procesos de revisión del GES, evalúa la incorporación de nuevos tramos etáreos, que permitan a su vez definir el ingreso de nuevas prestaciones médicas. Es en ese contexto, que la campaña busca iniciar una incorporación que se espera sea progresiva, razón por la cual se está solicitando que ingrese en una primera etapa el grupo etáreo de hasta 4 años de edad.

“Esto ya lo hemos planteado formalmente en reuniones sostenidas junto al Ministro de Salud Dr. Enrique Paris y junto al Dr. Matías Irarrazabal, Jefe del Departamento de Salud Mental (Diprece) del Minsal. Con esta campaña, que en dos días ya lleva más de 10 mil firmas reunidas, lo que buscamos es ampliar el debate, ya que es un tema que tiene que ver con el respeto de a los derechos humanos de la ciudadanía autista, que necesita ver resguardado su derecho de acceso a prestaciones de salud de calidad, acorde a sus requerimientos”, indicó Jacqueline Améstica, presidenta de FENAUT.

Por su parte, Loreto Kemp de Vocería Autismo del Sur, agregó que “al vivir en comunas aisladas no tenemos acceso a una atención temprana para nuestros niños y niñas. Las atenciones existentes no son de calidad, ya que los profesionales no están capacitados, no existe infraestructura adecuada ni prioridad en la atención. Se pierde tiempo valioso a la espera de un diagnóstico, que en definitiva puede cambiar la vida de una persona si se hace de forma temprana”.

En el mismo sentido, Jeanine Rivera de Vocería Autismo del Norte, dijo que la medida “es absolutamente necesaria y de toda justicia, ya que las familias necesitan un real acceso a la salud y un diagnóstico a tiempo. Solo de esta manera avanzaremos hacia una real sociedad inclusiva”.

En tanto, la Dra. Valeria Rojas, Neuróloga Infantil y Vicepresidenta de Fundación FUAN, precisó que “el autismo es una condición del neurodesarrollo que presenta una serie de características del comportamiento, expresada en un amplio espectro. Al ser una condición, las personas autistas requieren apoyos tanto familiares como comunitarios. Es importante destacar que está demostrado que la identificación y estimulación temprana, pueden mejorar significativamente la calidad de vida de personas autistas fortaleciendo el desarrollo de sus talentos y habilidades, en un marco de ejercicio pleno de ciudadanía”.

En Chile no existe catastro de ciudadanía autista. Y la prevalencia mundial del EA ha aumentado en forma significativa en las últimas décadas, lo que hace cada vez más urgente que los Estados implementen políticas públicas integrales y multisectoriales que respeten a cabalidad los DDHH de la ciudadanía autista.

Para apoyar la campaña click aquí: http://chng.it/mCT89swNd4