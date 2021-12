Lanzan campaña sobre discapacidad y derechos sexuales y reproductivos

La promoción de los derechos sexuales y reproductivos; la anticoncepción y la prevención del embarazo; y la parentalidad y maternidad en personas con discapacidad, fueron los temas que convocaron a personas en situación de discapacidad de todo el país en septiembre de este año. El objetivo: conocer las necesidades y problemas que atraviesan estos grupos y poder plasmarlos en una campaña que permita instalar este tema sobre la mesa y avanzar en diversos ámbitos de los que hoy son excluidos o invisibilizados.

«En estos encuentros, las personas que viven con discapacidad nos plantearon transversalmente que este es un tema para ellos, y se debe conversar. También nos plantearon que todas las personas con discapacidad viven su sexualidad. Hay que eliminar esa idea equivocada de que ellos no viven su sexualidad o son derechamente asexuados», explicó el académico del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina, Álvaro Besoain, quien lideró el equipo transdisciplinario que trabajó en esta campaña junto al Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS).

En la misma línea, la activista Cecilia Morovic, quien vive en situación de discapacidad visual y es parte del equipo que trabajó en esta campaña, señaló que «en la sociedad chilena, en general, hay un tema tabú con los derechos sexuales y reproductivos, y en particular en las personas con discapacidad, por la infantilización que existe. Las familias, los colegios y los centros de salud no son abiertos a tratar estos temas, a no ser que una persona lo mencione en forma puntual».

¿Qué entiendo por sexualidad? ¿Qué problemas sobre sexualidad vivimos las personas con discapacidad? ¿Cómo hemos aprendido sobre sexualidad? Estas son algunas de las preguntas que se plantearon en los encuentros y que fueron la base de una campaña que revela los prejuicios y las necesidades que día a día enfrentan las personas con discapacidad, haciendo un llamado al cambio, y en la cual sus propios participantes plantearon su voluntad de vivir mejor la sexualidad, recibir una mejor educación sexual y ser respetados en sus experiencias de maternidad y paternidad.

Para el profesor Besoain, quien trabaja en temas de inclusión de personas con discapacidad, esta campaña es un hito «porque levanta su contenido por primera vez desde la voz de las personas con discapacidad» y logra entregar material para ellos accesible. Lo anterior es ratificado por Cecilia Morovic, quien destacó que «esta campaña quedó muy accesible, porque tiene audio difusión para las personas con discapacidad visual, lenguaje sencillo para las personas con discapacidad cognitiva y está con subtitulado, entonces, permite que todos y todas podamos acceder a la información, que además fue validada por las agrupaciones de personas con discapacidad».

Junto con difundirse digitalmente, este material también será distribuido por SENADIS en diversos centros del país. «La idea es promover la conversación y que también este material pueda ser usado para docencia o por distintos centros que trabajan en discapacidad», apuntó el profesor Besoain, quien advirtió que la falta de información no es el único vacío al que se enfrentan diariamente las personas con discapacidad. En nuestro país también faltan adaptaciones para personas con discapacidad en los servicios de salud: rampas, información en lengua de señas, camillas ginecológicas a las que puedan acceder, y -por supuesto- una atención sin prejuicios con profesionales y personal de salud formados en el tema, detalló el académico, entre otros puntos.

El material de esta campaña puede descargarse en el siguiente link: Servicio Nacional de la Discapacidad (senadis.gob.cl)