Lanzan libro de crónica sobre la obra de «El Macha»

El libro «Lo que hay que sonar, hay que vivirlo, una cronica musical sobre El Macha» es una vasta cronica escrita por Cristóbal Gonzalez Lorca que, con acierto y justicia artística, nos invita a un viaje recopilatorio por la vida, el entorno y la voluminosa carrera artistica de Aldo «El Macha» Asenjo, musico chileno nacido en Villa Alemana, lider de las bandas La Floripondio, Chico Trujillo y El Bloque Depresivo.

El Macha fue parte de la generación que vivio el Chile de la postdictadura con ansias de expresión, justicia y memoria, y asi fue como se formó musicalmente en un contexto contracultural y a comienzos de los 90, fundó La Floripondio, una banda que mezclo rock, ska, punk y reggae, con letras de protesta política, humor irreverente y lenguaje popular chileno, forjando así una escena fuerte en la Quinta Región.

En 1999 nació Chico Trujillo, una banda monumental que fusiona cumbia, ska, reggae y bolero y que se convirtió en un fenómeno musical de masas en Latinoamérica y Europa; es una banda que ha sido clave para revitalizar la música popular chilena y proyectarla al mundo.

Macha es uno de los artistas chilenos con mayor proyección internacional y el alma creativa de este gran espíritu colectivo y activismo musical. Macha no solo ha sido músico, sino también gestor cultural, impulsando festivales en su ciudad natal y apoyado a músicos jóvenes, compartiendo música y alegría en su camino artístico hacia la canción perfecta.

Estas crónicas de Cristóbal Gonzalez Lorca nos revelan la fusión entre arte, activismo y cultura popular; la carrera de El Macha es un ejemplo de como se puede construir un movimiento artístico con identidad sudamericana, arraigo musical latino y proyección internacional. A pura canción, ritmo y melodias, que ya son de todos».

Cristóbal Gonzalez Lorca es padre, músico, productor y autor. Fundador de Santo Barrio y Gandjarvas. Ha trabajado en producción con Joe Vasconcellos, Banda Conmoción y Santaferia.

Es autor de los libros Tumbao Rebelde, el rock mestizo de Santo Barrio ( Maske Ediciones); Santa Feria, La Ruta del Huracan (Perro Negro); Un paso adelante, una cronología del ska en Chile (Santiago Ander); Latinoamérica es grande, la ruta internacional de Los Prisioneros (Premio Pulsar 2020, Santiago Ander) y Virus, La Locura del rock que nos contagió (Bibilioteca de Chilena).

Ha colaborado en medios escritos y ha hecho radio. Ha trabajado en documentales de Santaferia y Tomo como Rey.

Actualmente es manager de Tomo como rey y productor de Mauricio Redoles. Es parte del colectivo Letra Sónica. Y sigue activo con su grupo de siempre: Santo Barrio.

Por Mariano Luduefta