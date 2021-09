Las AFP y la perpetuación de la mega concentración económica

Por Jorge Molina Araneda y Patricio Mery Bell

El informe Oxfam titulado Bienestar público o beneficio privado (2019), muestra cómo la creciente brecha entre las personas ricas y pobres está poniendo en peligro la lucha contra la pobreza, perjudicando nuestras economías y alimentando la indignación ciudadana a nivel global.

Dicho informe señala que la fortuna económica de los multimillonarios a nivel mundial se ha incrementado en US$900.000 millones de dólares tan solo en el último año, lo que equivale a un incremento de US$2.500 millones de dólares diarios. En tanto, la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial, que equivale a 3.800 millones de personas, se redujo en un 11%. La riqueza está cada vez más concentrada en menos manos: en 2018, 26 personas poseían la misma riqueza que 3.800 millones de personas.

De acuerdo a la Cepal (2017), en Chile el 50% de los hogares de menores ingresos tenía un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% concentraba un 66,5% del total y el 1% más acaudalado concentró el 26,5% de la riqueza.

Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, “En Chile las grandes empresas representan el 3,2% del total de empresas. Sin embargo, ellas concentraron el 81,6% de las ventas en 2015 y emplean al 53,6% del total de trabajadores. De estas empresas, el 75% son de exclusiva propiedad extranjera. Las grandes empresas se reparten 33,2% en comercio, 17,1% en industrias manufactureras, 10,3% en construcción, 8,7% en actividades de servicios, 7,6% en transporte y almacenamiento, y el resto en agricultura, actividades profesionales, actividad financiera y de seguros, etc.”.

Explorando en el concentrado mercado nacional observamos lo siguiente:

-Aguas Andinas; durante el primer mandato de Sebastián Piñera se enajenó el 35% de las acciones que el Estado aún tenía de esta empresa. Puesta en tela de juicio por reiterados cortes de agua en el Gran Santiago el año 2016 tuvo utilidades por $154.837.459.000. Según la Fundación SOL, un buen negocio renta en promedio 5%, uno muy bueno renta 8%, uno extraordinario 12%… Aguas Andinas rentó un 24% sobre su patrimonio.

-Enel; la empresa estatal italiana que en el país controla Enel Chile, Enel Generación (exEndesa) y Enel Distribución (exChilectra), tuvo utilidades que crecieron 47%, es decir, 3.778 millones de euros.

-Tres de las cinco Isapres (Banmédica, Consalud y Cruz Blanca), controlan el 64% de las prestaciones de salud. De acuerdo a la Superintendencia de Salud, las utilidades en 2020 por Isapres fueron las siguientes: con $26.354 millones, Colmena es la que registra mayores utilidades. En orden le siguen Banmédica, con $22.550 millones; VidaTres con $17.213 millones; Nueva Más Vida con $13.110 millones y Consalud con $5.701 millones. CruzBlanca, en tanto, registró pérdidas de $2.381 millones.

-De la seis AFP, Provida (del grupo MetLife) y Habitat (Cámara Chilena de la Construcción) concentran el 63% de los afiliados, con ganancias, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, el año 2017 de: $89.831.891.000 (Provida) y $104.079.458.000 (Habitat).

-En el sector supermercadista solo dos grupos -Líder (Walmart) y Cencosud (Horst Paulmann)- suman un 64% de las ventas. Mientras que Álvaro Saieh con SMU (Unimarc) alcanzó una cuota del 24%.

–En el sector forestal el 94% de la producción está en manos de CMPC (familia Matte) y Celco (Roberto Angelini).

-En el sector farmacéutico, Socofar S.A., matriz de Farmacias Cruz Verde, posee el 40,6% de la participación de todo el mercado nacional; Walgreens Boots Alliance Inc. controlador de farmacias Ahumada, posee el 27,7% de la cuota de mercado y Salcobrand, de la familia Yarur, tiene el 23,8% de participación

-En los bancos, cuatro compañías (Chile, Santander, Estado y BCI) suman el 65% de las colocaciones.

-El transporte aéreo nacional está en un 74% en manos de una sola compañía (Latam).

-Tres proveedores de telefonía móvil (Movistar, Entel y Claro) se reparten el 97% del mercado.

-Dos productores de pollos (Súper Pollo y Ariztía) acumulan el 71% de las ventas.

-CCU y Capel acaparan el 69% de las ventas de licores.

-British American Tobacco Chile (BAT Chile) tiene el 95% del mercado de los cigarrillos.

-La generación eléctrica se concentra en un 74% entre Endesa, Colbún y AES Gener.

-En cuanto a la concentración de los medios de comunicación:

a) Escritos: puede considerarse un duopolio comercial en manos de El Mercurio (dueño del diario del mismo nombre, Las Últimas Noticias, La Segunda y otros 23 diarios regionales) y el Grupo Copesa (dueño de La Tercera, La Cuarta y La Hora). En conjunto concentran el 95% de los diarios que circulan en el país, según un estudio de FUCATEL (2015). También tienen intereses directos en la propiedad de empresas vinculadas con inversiones en mercados inmobiliario, financiero, alimentos, agrícola y agroindustrial.

b) Radiales: Iberoamerican Radio Chile (Grupo Prisa) posee 11 radioemisoras: Concierto, Activa, ADN, 40 principales, Imagina, Pudahuel, Futuro, Rock and Pop, Uno, FM Dos y Corazón; el Grupo Copesa-Dial, tiene dos: Duna y Paula; el Grupo Luksic, 5: Horizonte, Oasis, Play, Tele 13 Radio y Sonar; y el Grupo Bethia (Solari-Heller) posee 5: Tiempo, Romántica, Infinita, Carolina y Candela.

c) Televisivos: los cuatro operadores de los canales más vistos en la TV abierta dominan el 91% de la audiencia total y el 87% de la pauta publicitaria, con una importante participación de los grupos de las familias Luksic (Canal 13) y Heller Solari (Mega), así como el grupo empresarial estadounidense Time Warner (Chilevisión). Si bien hasta mediados de la década pasada Televisión Nacional (TVN) se encontraba entre los de mayor audiencia, en los últimos años ha perdido participación en el mercado

El estudio ¿AFP para quién? (Fundación SOL, 2020), describe la manera en que los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos son invertidos en los grandes grupos económicos que, como se verá, han estado involucrados en celebérrimos ilícitos.

-Grupo Luksic: principales empresas: bancos (Banco de Chile), bebidas (CCU), transporte marítimo (Compañía Sudamericana de Vapores), combustibles (ShellChile-ENEX), manufacturas (Madeco), televisión (Canal 13), radio (Play, Oasis, Tele 13 radio, Sonar y Horizonte) y minería (Antofagasta Minerals: Minera Michilla, Minera Esperanza y Minera Los Pelambres). Total Fondos de Pensiones que recibe: $6.428.558.000.000. Algunos ilícitos: la investigación de Juan Andrés Guzmán y Jorge Rojas, situó a este conglomerado en la trama llamada “Empresarios Zombis” esto debido a la compra de empresas con pérdida para la elusión de impuestos. Según ambos autores, “En agosto de 2000, la familia Luksic, compró la Sociedad de Inversiones San Francisco S.A., una empresa con pérdida que pertenecía al empresario Javier Vial Castillo. La usaron para ahorrarse los impuestos que debía pagar por la venta del 12,5% que tenían de Entel. Con ese dinero compraron después acciones del Banco de Chile”. Desastre ecológico del Alto Maipo.

-Grupo Said: principales empresas: Scotiabank Chile, Parque Arauco S.A, Embotelladora Andina S.A. Total Fondos de Pensiones que recibe: $5.292.233.000.000. Algunos ilícitos: financiamiento ilegal de la política, pagando una multa de $500 millones zafó de la arista penal. En febrero de 2021, el Cuarto Juzgado de Garantía dio por terminada una investigación criminal que tuvo como imputado a Juan Cristóbal Said, hijo de Salvador Said, actual cabeza de este grupo. La causa, que partió por una querella por delito de violación, en definitiva terminó con la Fiscalía solicitando una suspensión condicional del procedimiento por un delito menor, de abuso sexual, con la condición de que el imputado se someta a un tratamiento para aprender a “controlar sus impulsos”.

-Grupo Saieh: principales empresas: SMU (UNIMARC), VIVO Mall, Itau-Corpbanca, Copesa. Total Fondos de Pensiones que recibe: $4.496.646.000.000. Algunos ilícitos: financiamiento ilegal de la política, zafó de la arista penal pagando una multa de $3.798.202.

-Grupo Yarur: principales empresas: Banco de Crédito e inversiones (BCI). Total Fondos de Pensiones que recibe: $4.214.501.000.000. Algunos ilícitos: de acuerdo a El Mostrador, Luis Yarur Rey se hizo con el control del Banco BCI mediante acciones orientadas a evitar el pago de impuestos. Luego en el año 2016, el Banco BCI tendría su primera huelga en más de 75 años, la que correspondió a trabajadores de su call-center, esta huelga trascendió a los medios de comunicación por su larga extensión debido a la intransigencia de la empresa, llegando a durar 58 días, se derivaron denuncias por prácticas antisindicales las cuales fueron ratificadas en el año 2018, por parte de la Corte Suprema, quien condenó al banco al pago de 100 UTM. Además, pagó $141 millones en multas por financiamiento ilegal de la política.

-Grupo Matte: principales empresas: participa en el área forestal (CMPC); construcción (Volcán S.A); eléctrico (Colbún); telecomunicaciones (Entel); bancario (Bice) y portuario (Puertos y Logística), entre otros. Total Fondos de Pensiones que recibe: $3.860.389.000.000. Algunos ilícitos: colusión de empresas productoras de papel higiénico en el cual altos ejecutivos protagonizaron una serie de denuncias orientadas a develar los acuerdos entre empresas de este grupo y la competencia, para fijar precios a uno de los productos más relevantes en ventas. Además, pagó $141 millones en multas para desligarse de la arista penal respecto del financiamiento ilegal de la política.

-Grupo Solari-Heller: principales empresas: áreas del retail (Falabella, Sodimac, Imperial, Tottus y Mall Plaza); comunicaciones (Mega, Etc. TV y cinco radioemisoras), inmobiliaria (Torre Titanium); transportes (LATAM, Grupo de Empresas Navieras GEN, Sotraser, Blue Express, Aeroandina); vitivinícola (Viña Indómita, Santa Alicia y Viña Dos Andes); agrícola (Ancali, Agrimaq); deporte (Azul-aul), hípica (Haras Don Alberto y Club Hípico) y salud (Isapre Colmena y Clínica Las Condes). Total Fondos de Pensiones que recibe: $2.251.252.000.000. Algunas ilícitos: multas por uso de información privilegiada en la frustrada fusión entre la multitienda Falabella y la cadena de supermercados D&S Líder, del grupo estadounidense Walmart, que se intentó en el año 2007.

-Grupo Angelini: principales empresas: combustibles (Copec, Abastible y Metrogas); forestal (Arauco); energía (Guacolda); minería (Isla Riesco); pesca (Corpesca y Orizon); tecnología (Sigma); seguros (Cruz del Sur); agrícola (Siemel y Valle Grande). Total Fondos de Pensiones que recibe: $1.812.308.000.000. Algunos ilícitos: Celulosa Arauco y Constitución S.A (Celco) es la empresa del Grupo Angelini, originada a partir de la fusión de dos plantas procesadoras de celulosa que fueron privatizadas durante la Dictadura militar. Celco fue condenada por daño ambiental en el año 2013, producto del envenenamiento y muerte de cisnes de cuello negro en el Río Cruces de Valdivia. Compañía de Petróleos Copec S.A., Inversiones Siemel S.A., Forestal Arauco, Celulosa Arauco Constitución S.A., Empresas Copec y Abastible, pagaron en total $2,2 mil millones por concepto de multas por financiamiento ilegal de la política soslayando de esta manera la línea penal.

-Grupo Paulmann: principales empresas: supermercados (Jumbo y Santa Isabel), tiendas por departamento (París y Johnson´s), mejoramiento del hogar (Easy), centros comerciales (Costanera Center, Florida Center, Alto Las Condes, Portales La Dehesa, La Reina, Viña, Rancagua, Temuco, Valparaíso y Ñuñoa) y retail financiero (Más París, Más Jumbo y Más Easy). Total Fondos de Pensiones que recibe: $2.070.597.000.000. Algunos ilícitos: en el caso de París, por ejemplo, ha sido consignada como una empresa reincidente en conductas antisindicales sancionadas por la Dirección del Trabajo. Además, fue multado con $27 millones por financiamiento ilegal de la política. Por otra parte, el Juzgado de Garantía de Los Andes formalizó, el 17 de enero del 2013 a dos gerentes y dos exejecutivos de Cencosud por contrabando y fraude al Fisco. Los presuntos delitos los habría cometido la compañía del empresario Horst Paulmann durante los días siguientes al terremoto del 27 de febrero de 2010, cuando internó al país de forma irregular 183 camiones con mercancía caratulada como “ayuda humanitaria”, la que supuestamente iría en beneficio de los afectados por el sismo. Al declararlos como donaciones, esos productos no pagaron impuestos a su ingreso al país, a pesar de que, finalmente, Cencosud los comercializó en el territorio nacional.

-Grupo Ponce Lerou: principales empresas: SQM S.A., Norte Grande S.A, Sociedad Oro Blanco y Nitratos de Chile. Total Fondos de Pensiones que recibe: $490.608.000.000. Algunos ilícitos: caso “cascadas”, en el cual se investigó a Julio Ponce Lerou por la utilización de sociedades financieras para hacerse del control de empresas de manera poco transparente. En 2017, la compañía SQM fue sancionada en Estados Unidos por pagos políticos ilícitos producidos en Chile. La empresa estuvo de acuerdo en pagar US$15,5 millones como multa.

Para una economía relativamente pequeña como la chilena, el tamaño de estos grupos es extraordinariamente mayúsculo. En 2017 los ingresos de los 20 mayores grupos económicos nacionales sumaron US$185 mil millones, el equivalente al 52,61% del Producto Geográfico Bruto (PGB) total de Chile.

De acuerdo a la Fundación SOL en su informe Los verdaderos sueldos de Chile (2017), el 50,6% de los trabajadores de Chile ganan $380.000 o menos y solo el 15,3% tiene un salario superior a $850.000. Luego, el informe demuestra que “el 50% de los trabajadores que tienen una jornada laboral completa devengan un salario de $410.000 líquidos por lo que no alcanzan a superar la línea de pobreza para un hogar de cuatro personas, la que a noviembre de 2017 corresponde a $417.348”. Ergo, ¿de qué libertad puede vanagloriarse este sistema económico neoliberal cuando lo que en realidad prima en nuestro país es una masa ingente de trabajadores controlada por un puñado de depredadores financieros y económicos?

Finalmente, el sistema de AFP es injusto e insostenible pues de acuerdo a su dinámica lucrativa los fondos no pueden ser retirados por los trabajadores sino hasta el día de su jubilación; mientras que el empresariado sí puede utilizar a conveniencia los recursos provenientes del ahorro forzoso de años de trabajo sin que ello genere algún tipo de beneficio a modo de interés al pensionado. Además, no ofrece garantías para una vejez digna ya que el monto de la pensión de cada beneficiario es indefinido.

Es decir, la valoración dependerá de los años cotizados y de la rentabilidad de los fondos y no de una cuota fija. Si el establishment de centro derecha hace gárgaras con la libertad y la propiedad privada, que creen defender, den entonces la posibilidad a que la ciudadanía recobre y maneje sus fondos de pensiones, no hace falta recordar que ese dinero pertenece a los trabajadores/as, mas no a las AFP y al gobierno de turno. ¿Dónde está, entonces, el resguardo de aquellos principios que dicho sector proclama amparar?