Las cifras que Paris pasó por alto: Informe DEIS confirma más de 57 mil contagios de Covid-19 en niños

El informe epidemiológico (DEIS) que consideró el total de casos Covid-19 reportados hasta el 1 de noviembre de 2020 (582.192), reveló que 57.375 de estos correspondieron a niños, niñas y adolescentes (0-18 años), de los cuales 41.125 fueron casos confirmados y 16.250 casos probables.

A raíz de esto, el investigador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos (IMFD) Ricardo Baeza-Yates publicó un hilo informativo en twitter y analizó algunos de estos datos.

La publicación del también profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile surgió debido al contexto actual del retorno presencial a clases que durante los últimos días ha causado revuelo, y tomando en cuenta que las y los menores de edad no están contemplados en el proceso de vacunación en vista de que no hay estudios en dicho grupo hasta el momento.

No obstante, lo que sí está confirmado es que las niñas, niños y jóvenes sí contraen el Covid-19, y de acuerdo con el estudio de la prestigiosa revista médica The Lancet, presentan una alta probabilidad de contagiar a otros (58% más que los adultos mayores), siendo cifras contrarias a lo señalado hace unos días por el ministro de Salud Enrique Paris, quien aseguró que “los niños transmiten muy poco el coronavirus, por lo que no hay temor respecto a eso”.

Los síntomas más frecuentes

De acuerdo con los datos aportados por el informe del Departamento de Epidemilogía del Ministerio de Salud (Minsal), los síntomas más frecuentes y numerosos en niños y adolescentes (NNA) fueron: dolor de cabeza intenso (cefalea), con 22.034 casos (38,4%); tos, con 20.975 casos (36,6%); fiebre, con 19.753 casos (34,4%); dolor muscular (mialgia) con 14.889 casos (26%), y dolor en la garganta al tragar sólidos o líquidos (odinofagia) con 14.260 casos (24,9%).

Entre otros síntomas con cifras inferiores al 10%, se repotaron casos tales como pérdida del olfato (anosmia), diarrea, pérdida del gusto (ageusia) y dolor abdominal.

Cabe destacar que del total de casos reportados en el informe, se describieron 11.585 niños asintomáticos, correspondiente al 20,2%.

3% de los casos requirieron hospitalización

De los casos descritos, 1.739 fueron hospitalizados, de los cuales 304 fueron en Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI) o Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de estos, 58 requirieron de ventilación mecánica invasiva.

Cabe destacar que el 37% (644 casos) correspondió al grupo etario menor de 2 años, de los cuales 500 eran menores de 1 año.

Por otro lado, se registraron 48 fallecidos, de quienes 30 (62,5%) tenían alguna comorbilidad, entre éstas aplasia medular o cáncer, epilepsia refractaria, genopatía, Síndrome de Beckwith Widemann, artrogriposis, cardiopatía congénita, Síndrome Aleguille, hidrocefalia congénita operada y TEC grave.

De acuerdo con los datos, el informe señala que la letalidad de Covid-19 en NNA fue de 0,08%.

4/ De los fallecidos, el 62,5% tenía alguna comorbilidad, la más frecuente era alguna enfermedad del sistema inmunológico (1 de cada 4) o pulmonar (1 de cada 5). pic.twitter.com/VQzXlDTO4I — Ricardo Baeza-Yates (@PolarBearby) February 18, 2021

Las cifras de casos de Covid-19 en menores podrían ser mucho más altas

Cabe destacar que a la fecha, los casos de menores que han contraído Covid-19 durante la pandemia en nuestro país han aumentado a más de 73 mil según los datos preliminares del informe (de uso interno) más reciente citado por La Tercera.

Si bien, el informe de noviembre contempló 11.585 casos asintomáticos, Baeza-Yates puntualizó que la mayoría de estos “no son detectados“, lo cual es muy variable.

6/ En Chile el número real de casos es como 4 veces más y no sería extraño que la mitad de los casos desconocidos sean asintomáticos. Usando estas mismas proporciones, el número de NNA que ha tenido el virus debe ser fácilmente superior a 200 mil o más dado el % de asintomáticos. February 18, 2021

A raíz de esto, el científico explicó que el número real de casos en Chile puede llegar a ser cuatro veces mayor y que “no sería extraño que la mitad de los casos desconocidos sean asintomáticos“.

Dado el porcentaje de asintomáticos, Baeza-Yates concluyó que el número de niñas, niños y adolescentes que han tenido el virus podría superar fácilmente los 200 mil casos.