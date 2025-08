«Las eléctricas son las nuevas AFP»: congresistas acusan que familias pagan las multas y compensaciones de las empresas en sus boletas de luz

En el debate por las alzas de las tarifas eléctricas, un nuevo flanco de indignación ciudadana se abre: las familias estarían pagando, sin saberlo, las multas y compensaciones que deberían ir a su favor. Ante este escenario, un grupo transversal de parlamentarios exigió al ministro de Energía, Diego Pardow, que ponga fin a lo que califican como “un abuso poco ético» que castigaría dos veces a la gente: primero con el apagón y después con la cuenta.

La diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista), quien este año presentó un proyecto de ley para limitar los sueldos de los directivos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), fue tajante:

“Lo que hemos descubierto es inaceptable. Hoy, cuando ocurren cortes eléctricos, las compensaciones las terminan pagando los propios usuarios. Y lo mismo ocurre con las multas que recibe el Coordinador Eléctrico, cubiertas por seguros contratados con recursos de las familias. Esto se suma a los sueldos millonarios que también salen de las boletas. No podemos seguir tolerando que las malas prácticas las paguen las familias chilenas. Exigimos al ministro y al gobierno que actúen con decisión y claridad.”

Gazmuri insistió en que esta situación se produce bajo la mirada del Ejecutivo y que es urgente legislar para prohibir que los costos de sanciones y compensaciones sean traspasados a los consumidores.

En la misma línea, la diputada por la región de O’Higgins, Marcela Riquelme (Ind.), anunció que ingresó un proyecto de ley para impedir que compensaciones, indemnizaciones y multas se carguen a los usuarios.

“Es absolutamente impresentable, poco ético, que las multas que se llevan las empresas por un mal comportamiento hacia los usuarios sean finalmente costeadas por los usuarios”, afirmó.

Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC) enfatizó que la situación es insostenible y que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de intervenir. Así elevó el tono de la crítica:

“Esto es un escándalo. No solo las compensaciones por apagones se cargan a las familias, sino también las multas del Coordinador. Y para colmo, se justifican sueldos millonarios diciendo que si hay multas deben cubrirlas, cuando en realidad las pagan los usuarios. Creemos que las eléctricas se están transformando en las nuevas AFP, abusivas, y que transgreden derechos humanos. Le pedimos al ministro Pardow que tome medidas ahora: el gobierno no puede quedar al margen de este abuso.”

El diputado Jaime Araya (PPD) fue más allá en su emplazamiento, apuntando directamente al ministro de Energía y cuestionando la orientación de las políticas del gobierno:

“En regiones como Antofagasta, donde se produce la mayor cantidad de energías renovables, las familias siguen pagando tarifas altísimas. ¿Hasta cuándo el abuso? Este era el gobierno de las transformaciones, pero se está transformando en el gobierno de los abusos. Y queda poquito tiempo para que el ministro enmiende esta conducta. Yo le pido que haga una autocrítica profunda. Metió el tarifazo eléctrico, no quiere renegociar los contratos, permite que las multas las paguemos los propios clientes, permite que las sanciones al Coordinador Eléctrico Nacional las financien los clientes. Entonces, ministro, ¿para quién están gobernando? ¿Para la gente o para las empresas?”.

El diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical) se sumó a las críticas y pidió al Ejecutivo que apoye las iniciativas legislativas que ya están en tramitación:

“No puede ser que los usuarios paguen las compensaciones, no puede ser que no se renegocien los contratos. Hemos presentado un proyecto de ley para que el presidente de la República pueda renegociar los contratos, una reforma constitucional. Ministro, necesitamos que alguien defienda a las familias chilenas, necesitamos que se hagan cargo. Aquí no puede ser que el Coordinador Eléctrico se haga el Larry.”