«Las empresas eléctricas tienen que devolverle la plata a la gente»: Jeannette Jara reacciona a polémica por cuentas de la luz
Desde que se dieron a conocer una serie de cobros excesivos en las cuentas de la electricidad para miles de familias chilenas y estalló la polémica con las empresas responsables al abrirse el debate sobre una supuesta devolución del dinero, los candidatos presidenciales no están ajenos a esta polémica y, desde sus frentes, han reaccionado a este caso que incluso terminó con la salida del exministro de Energía del país, Diego Pardow, de su cartera, bajo la administración del actual mandatario Gabriel Boric.

En este escenario, la candidata presidencial de la centroizquierda Jeannette Jara alzó la voz en una nueva vocería y se pronunció crítica al respecto: “Me preocupa enormemente el error que generaron estos cobros. Las eléctricas deben hacerse responsables y devolverle la plata a la gente”.

En la misma línea, también señaló que antes que se revelara este escándalo, ella y su equipo ya habían anunciado reducir las cuentas de la luz hasta en un 20% en su gobierno “gracias a la transición a la energía solar, lo que permitirá abaratar los costos”.

Así es como Jeannette Jara se ha posicionado como crítica y también preocupada ante estos hechos, proponiendo una alternativa real y clara para resguardar los bolsillos de las familias chilenas de ahora en adelante tras el error en el cálculo de las tarifas, mientras que sus contrincantes José Antonio Kast y Evelyn Matthei arremetieron con fuertes críticas, pero sólo hacia la administración de Boric más que a las empresas generadoras de energía, calificándola como “incompetente”.

Por último, Jara emplazó directamente a las empresas para una pronta y expedita devolución del dinero, además de su propuesta de la rebaja del 20% en las boletas de la luz, medida que aparece en su programa de gobierno desde antes que se expusiera este escándalo en los cobros.

