Las evidencias científicas que avalan decisión de Jadue de promover uso de Avifavir entre enfermos de Covid-19 y las omisiones de la Dra Siches al criticarlo

El pasado lunes 1 de febrero, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), anunció la llegada a la comuna del medicamento ruso Avifavir, un antiviral que responde a la versión genérica de Favipiravir. Este fármaco podría reducir la mortalidad en personas con COVID-19 según el informe de evaluación de tecnologías sanitarias (ETESA) del Ministerio de Salud.

La medida fue compartida por el alcalde a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en el que señaló que “ya tenemos en Recoleta el Avifavir, medicamento Ruso, aprobado por el ISP, para tratar a cuadros avanzados de coronavirus”.

Buenas noticias! Ya tenemos en #Recoleta el Avifavir, medicamento Ruso, aprobado por el ISP, para tratar a cuadros avanzados de coronavirus. será gratuito para vecinas y vecinos! #SeguimosAvanzando #AvifavirEnRecoleta pic.twitter.com/ir0l2a2WnD — Daniel Jadue #ChileDespertó (@danieljadue) February 1, 2021

Jadue mencionó también que este fármaco será totalmente gratuito para todos los vecinos y vecinas de Recoleta, y explicó “con este tratamiento queremos evitar que la enfermedad avance a niveles de mayor complejidad, y creemos que se podrán salvar muchas vidas”.

Paris y Siches en contra

Ese mismo día, el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que el Avifavir es un medicamento que no pretende ser usado de forma masiva en la población, pues es un fármaco originado en Japón el año 2014, que se autorizó su uso para la influenza, pero no para el coronavirus.

“Si la comuna quiere hacer un experimento (estudio clínico), que es lo que está proponiéndose para demostrar que es útil, cumpliendo ciertos parámetros obviamente, se autorizó. No es un medicamento que nosotros queramos usar en forma masiva. Para eso tiene que tener una demostración clínica de su efectividad, y eso es lo que el ISP ha autorizado por el momento”, señaló Paris.

Opinión similar tuvo la presidenta del Colegio médico, Izkia Siches, quien aseguró que como gremio no recomiendan su consumo, ya que no existe evidencia científica suficiente: “Medicamentos como este tienen que estar prescritos por médicos y nuestra invitación a la comunidad médica es que hoy no es recomendable su prescripción para el uso de una actividad ambulatoria y el uso en pacientes hospitalizados o graves a nuestro juicio solo debe estar acotado dentro de estudios adecuadamente estructurados”, planteó la doctora.

“Creemos que es muy importante que los alcaldes y los políticos en general, particularmente quienes hoy están compitiendo o son candidatos presidenciales, sean muy cautelosos en esta materia”, indicó Siches. “Lamentablemente la evidencia particularmente para este antiviral (Avifavir) todavía no se ha terminado de consolidar”.

Antiviral contra el COVID-19

El Avifavir es un antiviral desarrollado por el Fondo Ruso de Inversiones Directas (FRID) y ChemRar Group, para combatir la Covid-19. Su base genérica se encuentra formada por el fármaco japonés Favipiravir desarrollado en 2014 para combatir y tratar la influenza, gripe y el SARS CoV- 2.

Las primeras dosis del Avifavir fueron fabricadas entre marzo de 2020 y posteriormente el 28 de abril el FRID y ChemRar anunciaron el inicio de un ensayo clínico comparativo, abierto, multicéntrico y aleatorizado de Favipiravir en pacientes hospitalizados con COVID-19 en Rusia.

La investigación se llevó a cabo en 17 centros médicos ubicados en Moscú, Nizhny Novgorod y Smolensk, y participaron 330 pacientes con Covid-19. Contó con la participación de la Primera Universidad Médica Estatal de Moscú.

El 13 de mayo, se anunciaron los primeros resultados positivos y provisionales de los ensayos clínicos lo que lo convertía como una opción ideal como agente antiviral para COVID-19. Posteriormente, el Ministerio de Salud de Rusia dio permiso para la transición a la parte crucial del estudio.

El 22 de mayo, el FRID y ChemRar presentaron una solicitud de registro del fármaco Favipiravir de acuerdo con el Decreto del Gobierno de la Federación Rusa No. 441 de fecha 04/03/2020, dando lugar al Avifavir, que se convertiría en el primer medicamento para combatir al coronavirus COVID-19.

Según los datos publicados en el portal de ChemRar, luego de la primera etapa de los ensayos clínicos (10 días), Avifavir demostró seguridad y no se identificaron efectos secundarios nuevos; la eliminación media del virus en 60 pacientes fue de cuatro días en lugar de nueve con el tratamiento; tiene una eficacia superior al 80% con alta actividad antiviral. Asimismo, el 65% de los 40 pacientes que tomaron Avifavirr dieron negativo para el coronavirus al cuarto día de tratamiento. El día 10, el número de pacientes con una prueba negativa alcanzó el 90%. En el 68% de los pacientes la temperatura volvió a la normalidad el segundo día.

La efectividad del Avifavir siguió poniéndose a prueba en Moscú, San Petersburgo, Tver, Nizhny Novgorod, Smolensk, Ryazan, Kazan, Ufa y en la República de Daguestán entre otras.

Tras ser aplicado en 30 mil pacientes de 51 diferentes regiones en Rusia, el medicamento mostró resultados favorables, declaró Elena Yakubova, directora médica de la compañía Kromis, empresa aliada del FRID, en una información difundida por el periódico Página Siete.

Además, se realizaron ensayos clínicos del medicamento para paliar el avance del coronavirus en Italia, EE.UU, Gran Bretaña, India y Blangladesh.

Finalmente, el 29 de mayo de 2020 el fármaco fue aprobado por el Ministerio de Salud de Rusia, “como el primer medicamento en su género en el mundo que se basa en el fármaco de denominación internacional Favipiravir para combatir el coronavirus”.

Desde entonces, Rusia ha recibido solicitudes de suministro de Avifavir por parte de países de la CEI, América Latina, Europa y el Sudeste Asiático.

Cabe recordar que la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, ofrece alrededor de 92% de protección contra el COVID-19, tal y como revelan los resultados de la última fase de los ensayos, publicados recientemente en la revista médica The Lancet.

Comercialización y producción en Bolivia

En la región, se establecieron acuerdos con Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Honduras, El Salvador y Bolivia.

De hecho, el pasado 13 de enero, el director general del laboratorio Sigma Corp.S.R.L., Sergio Pol, informó que el medicamento ruso tiene el aval correspondiente para el tratamiento del COVID-19 en Bolivia en sus fases leve y moderada, y que estaba la pronta llegada de 10.000 unidades y en los próximos dos meses hasta 50.000.

“Concluyó en noviembre la Fase 3 (del examen clínico) y nos enviaron ésta para su presentación a la Comisión Farmacológica Nacional para que puedan evaluar la Fase 3 y la comisión científica de Agemed (Agencia Estatal De Medicamentos Y Tecnologías En Salud) otorgó (su autorización) para COVID en la fase leve y moderada en Bolivia”, dijo citado por el diario La Razón.

En Bolivia, Avifavir es comercializado a través de farmacias y su venta es bajo receta médica.

“En este momento hay bastante demanda y muchos médicos la están recetando (…) La efectividad es de un 95%. El 65% de los pacientes atendidos al quinto día ya han salido de la enfermedad y el 35% al décimo día y con bajas secuelas pulmonares”, aseguró Pol quien destacó que esperan tener completada para marzo la “transferencia tecnológica” necesaria para producir Avifavir en Bolivia y abastecer al resto de los países de Latinoamérica.

Rápida respuesta contra el SARS-CoV-2

El 9 de agosto de 2020, Oxford Academics Clinical Infectious Diseases publicó los estudios del Avifavir señalando que el medicamento demostró una rápida respuesta antiviral contra el SARS-CoV-2.

“La proporción de pacientes que alcanzaron una PCR negativa el día 5 con ambos regímenes de dosificación de Avifavir fue dos veces mayor que en el grupo de control. La mediana de la dosis de carga de Avifavir administrada a los respondedores fue de 43,9 mg / kg (IQR 40,0 a 47,1) y a aquellos con PCR positiva el día 5 fue de 39,1 mg / kg (IQR 35,6 a 43,9). No hubo nuevos problemas de seguridad relacionados con Avifavir ya que todas las reacciones adversas fueron de gravedad leve a moderada. No se observó un aumento de la toxicidad en pacientes que recibieron dosis más altas de Avifavir. En base a esta observación, se decidió introducir un régimen de dosificación de Avifavir basado en el peso en la etapa fundamental del estudio con la dosis de carga objetivo de 44 mg / kg y la duración del tratamiento de hasta 10 días”.

Según el informe, los resultados piloto del Avifavir demostraron un alto potencial para tratamiento de pacientes con COVID-19 en casos leves y moderados. Esto convirtió al fármaco ruso en el único medicamento aprobado para tratar el coronavirus en etapas temprana. Razón por la que se sugirió su administración a pacientes con signos de dificultad respiratoria.

¿Qué dicen los expertos en Chile?

Pese a las críticas y advertencias de Enrique Paris e Iskia Siches, científicos chilenos han destacado los buenos resultados obtenidos por el fármaco ruso en el tratamiento del coronavirus.

El medico intensivista y panelista de televisión, Sebastián Ugarte, destacó en su cuenta en Twitter que estudios en fase II/III sobre el Avifavir publicados en la revista Clinical Infectious Diseases-que cuenta con la participación de especialistas de la Universidad de Oxford- mostraron un aumento de la eliminación viral (“clearence viral”).

#COVID19 estudios fase II/III de avifavir en Clinical Infectious Diseases que mostró aumento de la eliminación "clearence" viral. El medicamento en Chile ha dado lugar a debates de diferente tipo. El análisis debe ser más científico y menos apasionado. pic.twitter.com/3SNbVgAZr6 — SEBASTIAN UGARTE (@sebasugarte) February 4, 2021

“El medicamento en Chile ha dado lugar a debates de diferente tipo. El análisis debe ser más científico y menos apasionado”, advirtió Ugarte.

Según la citada revista especializada, “en la etapa piloto del ensayo clínico de fase II/III, Avifavir permitió la eliminación viral del SARS-CoV-2 en el 62,5% de los pacientes en 4 días y fue seguro y bien tolerado”.

Tratamiento temprano para el manejo de una pandemia

En vista de la controversia generada por la distribución de Avifavir en Recoleta, la Doctora en Farmacología, Paula Solar destacó la importancia de contar con un tratamiento temprano para el manejo de una pandemia y señaló que el caso del COVID-19, el uso de antivirales cobra importancia al inicio de la enfermedad.

En primer lugar para analizar cuando hacer una intervención farmacológica hay que analizar la fisiopatología y progresión de la enfermedad. En el caso #Covid_19, antivirales cobran importancia al INICIO de la enfermedad #COVID19 #COVID pic.twitter.com/korRDdywDi — Paula Solar Oliver (@solar_paula) February 2, 2021

La PHD en Farmacología también destacó que existe una relación directa entre la carga viral y el riesgo de intubación y muerte, “por lo que disminuir la carga viral es esencial, y por eso se buscan antivirales”.

En su cuenta en Twitter publicó un hilo de mensajes sobre la efectividad del fármaco ruso (Avifavir/Favipiravir) en el tratamiento del COVID-19.

De este modo, la científica citó un estudio en el que se plantea que “pacientes tratados con Favipiravir v/s LPV/RTV, mostraron mayor mejoría clínica por tomografía a los 14 días de tratamiento”.

2.-Comparando favipiravir con arbidol, Favipiravir tiene una tasa de recuperación clínica mejor al día 7, en pacientes con COVID-19 moderado (71% vs 56%), disminuyendo la necesidad de la oxigenoterapia o ventilación mecánica no invasiva (P = 0,0541)https://t.co/QQ9I5kajTj — Paula Solar Oliver (@solar_paula) February 2, 2021

Indicó que al comparar a Favipiravir con Arbidol, el primero “tiene una tasa de recuperación clínica mejor al día 7, en pacientes con COVID-19 moderado (71% vs 56%), disminuyendo la necesidad de la oxigenoterapia o ventilación mecánica no invasiva (P = 0,0541)”.

La experta también citó una serie de casos de éxito sobre el uso del fármaco.

Consignó que un ensayo aleatorio controlado RCT de avifavir, mostró que el 62,5% de los pacientes tratados con este fármaco se recuperaron a los 5 días de tratamiento, en comparación con el 30% que tuvieron cuidados estándar.

5.- En Japón los estudios con favipiravir mostraron también una recuperación mas rápida, siendo de 14 días en el grupo de favipiravir vs 21,5 días en el grupo control https://t.co/fkaikg6chw — Paula Solar Oliver (@solar_paula) February 2, 2021

“Un RCT en India mostró mejoría clínica en el 69.8% de los pacientes tratados con Favipiravir”, planteó al tiempo que señaló que En Japón los estudios con Favipiravir mostraron también una recuperación mas rápida, siendo de 14 días en el grupo al que se le aplicó este fármaco versus los 21,5 días en que tardaron en recuperarse los paciente del grupo control.

Paula Solar aclaró en su cuenta en Twitter que citó estos estos resultados como parte de la evidencia.

“Hay bastante preprint y resultados preliminares de estudios clínicos enviados a la prensa, los cuales tienen resultados similares, pero para este hilo está solo lo que ya está publicado en revistas científica”, subrayó.

Destacó que como Doctora en Farmacología es defensora RCT con miles de pacientes, ya que a su juicio son indispensables para comprobar el efecto de un fármaco sobre una patología. “Sin embargo en tiempos de pandemia soy fan de salvar pacientes”, acotó.

Jadue: “Lo que está en juego es la vida de miles“

Antes la polémica y las críticas en su contra, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseguró que se deben apoyar “todas las alternativas” para combatir el avance de la pandemia, haciendo referencia al medicamento ruso Avifavir, que trajo a su comuna.

El edil, que incluso fue oficiado por la Contraloría General de la República para que entregue antecedentes sobre el medicamento ruso, cuestionó que algunos sectores pretendan que se quede de brazos cruzados frente al aumento diario de casos de coronavirus, e hizo un llamado a dejar de lado la “mezquindad” y los “cálculos” políticos, ya que “lo que está en juego es la vida de miles” de personas.

Hoy 155 fallecidos por Coronavirus y algunos pretenden que nos quedemos de brazos cruzados. Toda alternativa para esta pandemia debe apoyarse sin mezquindades y sin cálculos. Lo que está en juego es la vida de miles! pic.twitter.com/8rMiwpJWpD — Daniel Jadue #ChileDespertó (@danieljadue) February 4, 2021

“Insistiremos mil veces si es necesario. Avifavir es un medicamento para contagiados, autorizado por el ISP, no comercializable y nada tiene que ver con la vacuna. Quienes intentan confundir a la población, lo hacen desde la ignorancia o derechamente desde su mezquindad política”, indicó la autoridad comunal, en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

Insistiremos mil veces si es necesario. #Avifavir es un medicamento para contagiados, autorizado por el ISP, no comercializable y nada tiene que ver con la vacuna. Quienes intentan confundir a la población, lo hacen desde la ignorancia o derechamente desde su mezquindad política! pic.twitter.com/aQwcDI0n6u — Daniel Jadue #ChileDespertó (@danieljadue) February 3, 2021

En la misma línea, el alcalde detalló que el fármaco ya se ha distribuido a dos personas, obteniendo buenos resultados.

“El primer caso lo entregamos el lunes. La persona estaba en situación de ser hospitalizada. Al tercer día, la carga viral ha bajado tanto que hoy ya está comiendo”, destacó Jadue.