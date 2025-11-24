Las formas de morir: Intervención para interrumpir la mirada y confrontar la violencia contra las mujeres

Cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, expone una verdad que no admite evasivas: los feminicidios persisten porque la violencia está inscrita en nuestras prácticas sociales, afectivas e institucionales.

En ese sentido, “Las Formas de Morir” se instala para obligar a mirar lo que tantas veces se intenta ocultar: las muertes de un año completo convertidas en presencia material, expuestas en el espacio público como una interrupción del tránsito, de la costumbre y de la indiferencia.

Este proceso sostenido durante años comenzó en 2011 con acciones públicas en espacios no escénicos: la calle, el palacio de tribunales, la cárcel de mujeres, colegios emblemáticos y universidades, y tomó cuerpo con la investigación y puesta en escena “Después de la Violencia” presentada en 2016.

Actualmente liderado por Elizabeth Lewin y Nicolas Cottet, “Las Formas de Morir” quiere insistir en desarmar los discursos hegemónicos que simplifican la violencia para producir dispositivos posdisciplinarios —escénicos, corporales y testimoniales— capaces de exponer su complejidad sin neutralizarla. Siguiendo esa intención, la intervención actual no replica ese proceso: lo continúa, lo actualiza y vuelve a situar la pregunta por la violencia en un territorio vivo.

La capacidad movilizadora de estas intervenciones se ha demostrado una y otra vez: descolocan, generan conversación y abren un espacio que no existe en la vida cotidiana.

Sobre esta dimensión reflexiona la psicóloga y artista escénica Elizabeth Lewin: “Siempre que hemos realizado intervenciones se abren conversatorios. Ese espacio se vuelve fundamental porque la gente necesita hablar, se conmueve y se reconoce en los textos y las interpretaciones. También resulta significativo ver lo que ocurre con muchos hombres, algunos, muy normados, se cuestionan por primera vez su relación con la violencia hacia las mujeres”, explica.

La intervención ya está en marcha mediante la instalación de afiches en baños de hombres y otros espacios, acción que busca activar preguntas donde el silencio suele ser norma.

El 25 de noviembre, la cuerda cruzando el río desde el Puente Pío Nono —cargada con los feminicidios del último año— operará como gesto final: un corte visual en el paisaje que convierte la ausencia en una presencia que ninguna persona podrá evitar mirar.

