Las playas siempre están vacías en invierno: Una novela que expande los márgenes de la literatura LGBTQ+

En Las playas siempre están vacías en invierno, el autor Amaro Mandolini presenta una novela íntima y profundamente humana que aborda el amor, la enfermedad y el duelo desde una voz narrativa cargada de lirismo y cercanía.

La historia sigue el viaje de un protagonista que, en medio de un trayecto hacia la costa, reconstruye los recuerdos de una relación marcada por la ternura, la fragilidad y la inevitable pérdida.

El relato, construido en un tono confesional, nos invita a escuchar una conversación entre la memoria y la ausencia, explorando cómo el amor persiste incluso frente a la muerte.

Con una prosa que combina la precisión literaria y la emoción contenida, la obra se inscribe en una nueva generación de narrativas queer latinoamericanas que buscan representar identidades diversas sin reducirlas a su conflicto.

“Quise escribir una historia donde la identidad sexual de los protagonistas no fuera el centro del conflicto, sino una parte más de su humanidad”, comenta Amaro Mandolini.

“Mi objetivo era retratar el amor y la enfermedad como experiencias universales, compartidas por cualquier persona que haya amado y perdido”, agregó el autor.

La novela, que comenzó como un ejercicio personal de sanación, fue tomando forma durante cuatro años de escritura y revisión. En su proceso, el autor incorporó la musicalidad del Bolero de Ravel como una constante emocional y estructural, otorgándole ritmo y cadencia al relato.

Las playas siempre están vacías en invierno es, en definitiva, una reflexión sobre la memoria, el paso del tiempo y la persistencia del amor más allá de la pérdida. Con sensibilidad y profundidad, la obra amplía los horizontes de la literatura contemporánea chilena, invitando a leer desde la empatía y la ternura.

Sobre el autor

Amaro Mandolini es profesor y licenciado en Letras. Ha desarrollado su carrera en el ámbito de la docencia y la investigación literaria, publicando artículos académicos sobre literatura latinoamericana. Las playas siempre están vacías en invierno es su primera novela, una obra que combina su sensibilidad estética con una mirada crítica sobre la representación de las identidades y los afectos en la narrativa contemporánea.

Sobre la editorial

Inti ediciones es una editorial independiente especializada en la publicación de poesía y ensayística. El proyecto nace con el fin de buscar y difundir nuevas voces, así como para abrir espacios literarios en los que cualquier persona pueda participar.

