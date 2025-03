Las primarias y los juegos de la elite

Por Pablo Varas

Son tiempos de devaneos. Muchos santos para un altar tan pequeño.

Está consagrado como un ritual. Cada partido lleva su candidato para que sea ungido como guaripola y dar una nueva batalla presidencial. En esta parte de la historia, sólo son necesarios frases grandilocuentes que denuncian graves problemas que ellos mismos no han querido resolver. El fin de las listas de espera, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de los hijos. Construcción de mega cáceles. Los conocidos debates entre parlamentarios que sólo practican mirarse el ombligo. Volver a la pena de muerte, el fin del buenismo. Cuando los pescadores artesanales intentan ingresar al Congreso para apurar y ordenar los asuntos del mar, ya la foto está mal enfocada.

Chile no crece y de no haber cambios sustanciales se tendrá que vender al kilo en alguna feria un fin de semana. Chachara barata, mientras Kaiser y Kast practican tiro enviando el mensaje, ese es el camino que se debe implementar. Seguridad y plomo.

La política debe renovarse dicen y son los mismos de siempre. Ex ministros que huelen a naftalina abandonan sus poltronas pensando en un nuevo renacer para aportar con la experiencia. Los nuevos se hicieron viejos por la forma de hacer política. La calle es la misma con sus urgencias y el maltrato. Vuelve el palmoteo y el don de la palabra nuevamente le dice que ahora sí, que esta vez será.

Buena idea fue buscar extranjeros en Cúcuta para hacer caja electoral y también aumentar la población penal. Notable troica Piñera/Duque/Guaidó.

Con un mundo político tan disperso, que va desde los tránsfugas que se fueron de sus partidos para levantar carpas azules y bautizarse con nombres rimbombantes, hasta los pequeños grupos de militantes pymes que huelen a gladiolo, levantan cabeza y gritan que ellos son los que quitarán votos al centro. La realidad es humo, puro humo. PPD/PDC/PR en el segundo intento constituyente sacaron menos votos que para escoger el paseo de curso de año.

Como olvidar la danza de los billetes en el PDC, cuando en abril de 2015 el SII incluyó a la empresa Ventus de los hijos del senador Jorge Pizarro entre los que fueron agraciados con pagos irregulares. Carlos Tudela hijo, Marcelo Rozas y varios en un intricado viaje de billetes del mismo origen, SQM. Y ahora Undurraga viene a colocar pelos en una sopa aguachenta. Todos -y como dijera Quelentaro– son tiras de un mismo cuero.

No se puede pasar por alto el periodo que Carolina Tohá fue presidenta del PPD y Patricio Contesse era miembro casi de cuerpo presente en el CC, como la época más corrupta conocida en la historia de la política chilena desde 1990 hacia adelante. Después lo han seguido RN y la UDI, este último desbordó lo posible.

La derecha insiste en dar batalla contra fantasmas. Bachelet siempre dijo que NO y Vodanovic una y otra vez que NO; primero su comuna. No hablan de hidrógeno verde, tampoco de las cuarenta horas, el fin del copago no está en su lectura. Deberían haber ido a bailar para el bailongo de un nuevo sistema de pensiones, finalmente las AFP son las artistas elegidas y colocaron la música. El sistema de pensiones de los militares es asunto vedado, eso no se toca, son los verdaderos chilenos, aunque entre uniformes estrellados existan delincuentes.

Nadie se interesa en colocar las demandas de los pueblos originarios; son pobres, roban madera y toman muday. Silencio en La Moneda sobre la desaparición Julia Chuñil.

Ese pequeño segmento que se reivindica como los representantes de los ciudadanos, nuevamente está en el juego. Con sus cartitas marcadas y las marcadas ansias de querer volver para sus negocios y ganancias. No son temas relevantes diputados desaforados por violaciones reiteradas, o de alguno que fue condenado por homicidio en contra de tres chilenos. Los que intentaron hacer negocios con las fundaciones. Diputados en prisión y con salarios de más de siete millones por NO trabajar.

Rompen lanzas para evitar el alzamiento del secreto bancario, aceptan que los familiares sean funcionarios bien pagados cuando su sector está en el gobierno.

Será en noviembre cuando, luego de pasar este temporal de ofertas y liquidaciones, se deba elegir por cuatro años a una nueva autoridad principal. De público conocimiento es que los grandes problemas no serán resueltos y las urgencias que nacen desde la pobreza y la desigualdad serán nuevamente postergadas, miradas con recelo, debe ser porque a perro mojado…

Si se dijo hoy que no, mañana será sí. Tengo principios, pero si no te gustan tengo otros; Groucho Marx lo dejó clarito.

Lo fundamental debe ser el programa; sin hoja de ruta nos acercamos al precipicio. Pero el problema es si será cumplido haciendo uso de todos los medios de lucha, desde un gesto rebelde hasta convocar a una consulta popular. Eso pasa por esas esquinas.

Existen pocos convencidos que algo cambie. El voto obliga.

En esta foto la izquierda -o lo que queda- debe gritar algo, aunque sea: aún queda patria ciudadanos, pero decirlo. Nunca en el segundo piso de La Moneda se ha cantado con la voz de la clase el pueblo unido, eso sólo queda para las calles y cuando vamos a recordar a los miles de los nuestros al cementerio.

Por Pablo Varas

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo: