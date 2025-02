Las tomas y los desalojos

Las tomas de terrenos siempre han sido normales en Chile, debido a la pobreza y a la falta de viviendas para la gente más modesta y más pobre. La dictadura dejó implantada una diferencia de clases abismante. Todavía hay personas que tienen palacios y varias casas más y otras que sólo tienen una choza o viven en la calle, duermen a la intemperie en pleno invierno y a nadie le importa ver a un hombre o a un niño tirado en el suelo. Puede ser un muerto, un enfermo o un pobre diablo. Porque la decencia, la solidaridad y hasta la compasión han desaparecido en este país.

Pero el gobierno del compañero Salvador Allende nunca desalojó una toma. Una vez que en Lo Hermida se produjo un incidente confuso y murió un poblador, el compañero presidente fue a la población, se enfrentó a los trabajadores, les pudio excusas y sacó de sus puestos al director y al subdirector de Investigaciones, que eran sus amigos. Por cierto, estos compañeros, los anteriores y los posteriores, fueron asesinados por la dictadura.

Y volviendo a la actual toma, nos preguntamos ¿El gobierno que se dice de izquierda, en el que participa el Partido Comunista, tiene algo que ver con este desalojo ya preparado? El que lo ha ordenado parece ser el poder judicial, pero el Gobierno no tiene por qué prestar su fuerza pública para cumplir esa infamia.

Ya el compañero Daniel Jadue, magnífico ex alcalde de Recoleta, que todos conocemos en Chile y en el exterior, que se encuentra en prisión domiciliaria, anuncia que pedirá autorización para concurrir a este desalojo y recomienda lucha y resistencia. De pasada diremos que ya es hora de que este gobierno lo indulte ¿no? Supongo que Daniel no acepta el indulto pues quiere probar su inocencia. Pero desde aquí le decimos: “No, Daniel. Los tribunales chilenos, vendidos a la derecha, jamás van a reconocer tu inocencia. Desde acá te pedimos que aceptes o exijas el indulto, que el señor Boric te lo debe, no seas ingenuo”.

Por otro lado, el compañero arquitecto Miguel Lawner ha declarado: “Con mis 95 años a cuestas, seré el primero en llegar al lugar, tratando de prevenir el desencadenamiento de una tragedia».

Desde México les decimos a estos compañeros y a los de la toma: ”Bravo, bravo, qué alegría comprobar que en Chile todavía hay gente valiente y decente”.

Si desde acá podemos ayudar en algo, nos lo dicen por favor.

“VIVA CHILE, VIVA EL PUEBLO, VIVAN LOS TRABAJADORES”

Por Margarita Labarca Goddard

24 de febrero de 2025

Fuente fotografía

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo: