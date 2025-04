Laura Landaeta, autora del libro sobre Cathy Barriga y cambio de medida cautelar: «No solo resulta incomprensible, sino de una torpeza monumental»

Durante la mañana del pasado miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por los delitos de fraude al Fisco, quedando bajo arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional; coincidiendo con el cumpleaños número 52 de Barriga.

Respecto a esto, El Ciudadano conversó con la periodista de investigación y autora del libro sobre el Caso Barriga, Laura Landaeta, quien sostuvo que le resulta impresentable leer los argumentos con los que se le reducen las medidas cautelares a la exalcaldesa, justo cuando Fiscalía había confirmado que el fraude investigado es real y alcanza los 33 mil millones de pesos. Lo que también fue ratificado en las recientes condenas de dos de sus colaboradores más cercanos, incluido su mano derecha, Luis Japaz.

«A esto se suma que ya se ha acreditado la falsificación de estados financieros durante su administración como alcaldesa. Ante ese escenario, la decisión del tribunal de alzada de rebajarle las cautelares bajo el supuesto de que no representa un riesgo de fuga, y porque ya no ejerce el cargo por el cual fue imputada, no solo resulta incomprensible, sino de una torpeza monumental. En el curso de esta investigación se ha evidenciado, además, la eventual implicancia de su marido en parte del ilícito y han surgido nuevas aristas sobre el uso indebido de fondos públicos», detalló Landaeta.

La periodista también explicó que según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, durante su gestión se utilizaron recursos municipales para financiar gastos absolutamente personales y ajenos a la función pública. Entre ellos, el pago de cuentas de servicios básicos de su domicilio particular, la contratación de niñeras con cargo al presupuesto municipal, y la adquisición de productos cosméticos, ropa, desayunos, arreglos florales y hasta celebraciones privadas, todo a costa del erario fiscal. Se llegó incluso a cargar a la municipalidad compras en supermercados y regalos personales, camuflados como gastos protocolares.

«Hablamos de una conducta sistemática de desvío de fondos que no solo constituye una falta ética grave, sino un delito consumado y reiterado. Una afrenta directa a los vecinos de Maipú y al país entero, que espera justicia y no impunidad disfrazada de garantías procesales mal aplicadas», dijo Laura Landaeta.

Recordemos, que Barriga enfrentará otra audiencia de formalización el próximo 15 de abril, por el delito de malversación de caudales públicos.