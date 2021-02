“Le disparó directo en el pecho (…) lo vi, no me lo contaron”: Enfermera relata cómo carabinero asesinó a artista callejero en centro de Panguipulli

Por Francisco Marín Castro/Marian Martínez

El asesinato a manos de un Carabinero del artesano y malabarista Franciso Martínez Romero, mejor conocido como “Pancho” o “Franco”, en el centro de Panguipulli, está conmocionando Chile.

En un video que circula en las redes sociales se aprecia el momento en que el malabarista discutía con un agente, mientras el uniformado lo apuntaba con su arma. En medio de la discusión el policía hizo dos disparos a los pies del artista que saltaba para evitar ser impactado. Segundos después, el malabarista corrió hacia el agente con sus implementos —similares a unos sables—, y el policía le hizo al menos tres disparos al cuerpo, uno de ellos al pecho, dejándolo malherido en el lugar.

🔴 AHORA.

NUEVA VICTIMA DE CARABINEROS.

PANGUIPULLI.

Joven malabarista es asesinado por disparo a quema ropa por Carabineros en Panguipulli, el joven se encontraba realizando malabares con machetes en la intersección de las calles Martínez de rosas con Pedro de Valdivia, pic.twitter.com/zbIJ4AKQcI — Radio Villa Francia (@rvfradiopopular) February 5, 2021

Tras conocerse la noticia sobre su muerte, una enfermera relató con detalles cómo ocurrieron los hechos, pues fue quien intentó reanimar al malabarista después de que el carabinero le disparara.

El audio fue enviado a El Ciudadano a través de un mensaje de WhatsApp. Este medio no pudo conocer la identidad de la testigo, pero dada la precisión quirúrgica de su relato -parte de cuyo audio anexamos en la nota- hace que le otorguemos plena verosimilitud a sus palabras.

A continuación la transcripción del audio:

“Vecinos -señala la enfermera, seguramente contando a través de un grupo de WhatsApp lo ocurrido-: si bien es cierto que mucha gente se ha quejado de los mochileros creo que la violencia no se justifica bajo ningún punto”.

Sigue: “Nosotros estábamos con mi hija (cuya identidad mantenemos en reserva) en la tienda Nativa, cuando ella se percata que había un alegato afuera entre Carabinero y un niño (se refiere a Francisco, un hombre joven). Le habían pedido su carnet, él dijo que se llamaba Franco, que hace tres años trabajaba aquí en Panguipulli, y que no tenía carnet, que tenía doble nacionalidad (aparentemente chileno y argentino) o alguna otra nacionalidad que no alcanzamos a oír”.

“En ese minuto, él le dice me llamo Franco, y tú, le dice al Carabinero”. En eso, una Carabinera deja la escena y se mete a la tienda Nativa. Pero la discusión continúa y el joven saca sus cuchillos de malabar “y el Carabinero le dispara en un pie, después le dispara en el otro pie, y (después) le disparó directo en el pecho… tiene un disparo en el pecho con salida de proyectil. Lo vi, no me lo contaron, y espero que todas estas injusticias no se sigan haciendo en Panguipulli”.

La enfermera habla desde muy adentro, sin perder ni el hilo ni la compostura pese a la emoción que la embarga: “Carabineros se subieron a la cuca (carro policial) y se fueron directo, arrancaron, salieron corriendo”.

La mujer cuenta que ella no pudo negarse a ayudar: gritó que era enfermera y colaboró en sacar el cuerpo de la calle, “con todos sus amigos, hasta poder arrastrarlo a la Botillería ‘O’ y (tratar de) reanimarlo todo lo que podía, con toda mi fuerza, hasta que llegó el SAMU”.

La profesional de la salud, dice que “en el último control de su pulso yo ya sabía que estaba fallecido, cuando llegó el SAMU no había nada que hacer, nada que hacer…”. Con pesar relata que Carabineros “ni siquiera cortó el tránsito de los vehículos”.