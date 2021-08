Ley de Indulto a presos del estallido: Este martes sigue discusión del proyecto en el Senado, mientras familiares y diputados de oposición piden no más dilaciones

La Comisión de Constitución del Senado continúa este martes el debate sobre el proyecto de Ley de Indulto General a los presos políticos de la revuelta de 2019.

[AHORA]📋Sigue la Comisión de Constitución que analiza el Proyecto de Ley que concede indulto general por razones humanitarias a detenidos en el contexto del estallido social.

▶https://t.co/pjutDqp0Fj pic.twitter.com/1rZaizwn3L — Senado Chile (@Senado_Chile) August 3, 2021

El presidente de la Comisión, Pedro Araya, afirmó que «probablemente este proyecto va a ser votado a mediados de agosto», y detalló que durante esta jornada estarán invitados distintos abogados que están a favor y en contra, con el fin de exponer todos los motivos del texto.

“Posteriormente vamos a recibir a otro grupo de abogados que fue solicitado por los familiares de la revuelta que quieren exponer, también, de por qué debiera votarse a favor de este proyecto», expresó Araya durante una entrevista a 24Horas.

“La información que está circulando en redes sociales de que mañana martes 3 de agosto la comisión de Constitución va a votar el proyecto de ley que establece un indulto a los presos de la revuelta, es absolutamente falsa”, recalcó.

Presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, desmiente que mañana se VOTE el proyecto de #indulto a presos de la revuelta.



Asegura que falta aún audiencias para realizar votación a mediados de agosto.@24HorasTVN pic.twitter.com/VXElsE4XH0 August 2, 2021

En declaraciones a Radio Universidad de Chile, el senador afirmó que «si este proyecto se aprueba se va a aprobar la idea de legislar, pero no la forma en que la presentaron sus autores».

El presidente de la Comisión de Constitución, @ArayaPedro, aborda el proyecto de indulto a presos de la revuelta social: "Si este proyecto se aprueba se va a aprobar la idea de legislar, pero no la forma en que la presentaron sus autores".



📻 102.5 FM

💻 https://t.co/LMMVYC1i8S pic.twitter.com/8C71wZZBFY — Diario-Radio UChile (@uchileradio) August 3, 2021

No más dilación

Parlamentarios de oposición y familiares de los presos políticos del estallido, solicitaron a la Comisión de Constitución que no continúe dilatando el proceso de votación del proyecto.

El proyecto fue ingresado en diciembre pasado y ya superó las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos, por lo que en caso de aprobarse en la comisión de Constitución y en la Sala, pasaría a la Cámara de Diputados.

El diputado Boris Barrera (PC) criticó el lento trámite de la propuesta se debe a una decisión por evitar la libertad de los detenidos y detenidas.

“Creemos nosotros que lo están dilatando a propósito. Esperamos que esta actitud termine de una vez por todas y podamos tener lo más pronto posible a todos nuestros jóvenes, hombres y mujeres aquí en las calles donde se merecen estar”, expresó Barrera, citado por Diario U de Chile.

Ante este hecho, Barrera llamó a toda la oposición a aprobar el proyecto y así ser consecuentes con el proceso que se inició gracias a la revuelta, que dejó más de 20.000 detenidos en ese momento.

“La oposición si somos consecuentes con este proceso que se ha iniciado o que ha derivado del estallido social y que tiene a muchos luchadores sociales presos, si somos consecuentes con eso debiéramos aprobar mañana este proyecto de ley en general para que pase a la sala”, recalcó.

“No puede ser que tengamos a estos jóvenes presos y aquel responsable del trauma ocular de Fabiola Campillai esté en su casa. Eso habla de una justicia de clases donde hay ensañamiento contra los pobres, contra los luchadores, pero hay trato blando contra aquellos criminales que han atentado contra la vida de las personas”, señaló la diputada Camila Vallejo (PC).

“Esto no puede pasar en democracia, en medio de un proceso constituyente”, escribió en su cuenta en la red social Twitter, acompañado de un material audiovisual.

No puede ser q los q han violado DDHH estén en sus casas, mientras lxs q se manifestaron estén en la cárcel x casi 2 años!

Esto no puede pasar en democracia, en medio de un proceso constituyente.

Reitero el llamado al Senador @ArayaPedro voten la #leydeIndultoGeneral mañana!! pic.twitter.com/BPMTzXmJUQ August 2, 2021

Por su parte, el constituyente e integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, Manuel Woldarsky, planteó que se debe garantizar “que el Estado nunca más vuelva a criminalizar una protesta social. Es imposible proponerle al país una nueva constitución con presos políticos”.

Los integrantes de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, también esperan que la Comisión de Constitución del Senado vote y apruebe cuanto antes el proyecto de Ley de Indulto General, y así pueda pasar a la brevedad a Sala para su votación en general.

“ De esa manera, poder llevar tres votos a favor del proyecto de ley en las tres comisiones que atravesó, como fue en la de D.D.H.H ,Seguridad y ahora Constitución para así llegar al Senado (Sala) con mucho más respaldo y fuerza”, indicó el vocero de la Asamblea, Jaime Fuentes en declaraciones a El Ciudadano.

“Nosotros siempre hemos manifestado que esa es nuestra salida política y es nuestra intención ya aprobar el proyecto de Ley de Indulto General. Por eso sacamos una aclaración con respecto a otras organizaciones u otras fuerzas políticas que claramente nos atacasen en algún minuto por estas demandas”, dijo en referencia a un comunicado emitido este lunes por la Asamblea.

En el texto dirigido a la diversidad popular, al Pueblo Mapuche y a la comunidad internacional, la Asamblea aclara su posición respecto a la ley de Indulto General.

Si bien nosotros(a) comprendemos la consigna «libertad sin condiciones» como un rechazo a una negociación, cuestión que compartimos y que hemos planteado desde el inicio, en la práctica esta consigna desplegada desde la Coordinadora 18 de Octubre se instala como una contraposición al Indulto General, lo que se expresa en diversos dichos e instalación de mitos, como por ejemplo, que no está contemplado el homicidio frustrado o los procesados por porte o lanzamiento de molotov, o que quedan fuera los que tienen antecedentes penales, etc., lo que es absolutamente falso. Llamamos a aquellos que no están de acuerdo con una solución política para los(a) P.P. de la Revuelta que creen e inventen su propio camino. Reiteramos además, que una solución política para los(a) PP de la Revuelta, genera un precedente y abre la posibilidad de solución para otras realidades de prisión política”, señala el comunicado al que tuvo acceso este medio.

“Han existido varias organizaciones que han estado trabajando con los presos y presas de la revuelta, en eso no tenemos mucho que decir, pero que han estado desvirtuando o entregando información falsa con respecto al proyecto de ley. Se argumenta que el homicidio frustrado no estaría dentro del proyecto o que las bombas molotov tampoco”, señaló Fuentes, al tiempo que ratificó el llamado a “dejar de desvirtuar la información y a dejar de desinformar porque esos puntos están dentro del proyecto ley”.

“Estamos trabajando con los chicos y chicas que se encuentran ahora en prisión preventiva a lo largo de Chile, es algo que nosotros vamos a seguir adelante para que el proyecto libere a todas y todos los presos políticos de la revuelta”, subrayó.

Gobierno sigue negando que existan presos políticos

Por el otro lado, el Gobierno mantiene su postura de rechazar la ley de indulto a los presos de la revuelta.

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, recalcó que este proyecto “no es un indulto” sino “una amnistía” que podría permitir que “delitos comunes quedaran fuera”.

“¿A alguien le parece razonable que intentar asesinar a dos personas con una bomba molotov es algo que no tiene que ser punible por el hecho de que se da en unas fechas, o que destruir el centro de nuestras ciudades, los buses, los espacios públicos y espacios privados son algo que da lo mismo? Por supuesto que no, no puede ser, y lamentablemente hemos visto que de ahí se sigue después, que algunos se cuelgan de ello para justificar la violencia”, puntualizó, citado por MegaNoticias.

De igual forma, continúan con la postura negacionista de afirmar que en Chile “no existen presos políticos”.

“Lo hemos dicho muchas veces y en todos los tonos: en Chile no existen los presos políticos, los presos políticos existen en los países que no tienen democracia, que no tienen separación de poderes del Estado”, sentenció el secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa.

Manifestación en las afueras del Congreso

Desde hooas de la mañana de este martes, los integrantes de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta se concentran en las afueras del Congreso Nacional en Valparaíso, para exigirle a los integrantes de la Comisión de Constitución y al senador Pedro Araya, no más dilaciones en torno al proyecto de Ley de Indulto General.