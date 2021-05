Ley del Patrimonio: 53 organizaciones participaron en audiencia de dos días en Comisión de Cultura de la Cámara

A comienzos de abril, el Gobierno presentó una indicación sustitutiva al proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural. Por ello, para avanzar en la tramitación, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados realizó dos jornadas de audiencias públicas, denominadas “Patrimonio: Compromiso y Participación Activa de Todas y Todos”, en las que un total de 53 organizaciones entregaron su opinión sobre el contenido de la nueva propuesta.

La presidenta de la instancia, diputada Carolina Marzán (PPD) agradeció la alta participación en este proceso abierto e informó que ahora se invitará al Ejecutivo para conocer sus impresiones y poder colocar en tabla la votación de la iniciativa. En esa línea, la totalidad de las entidades de representación de pueblos originarios criticaron que ni el proyecto ni su modificación contemplaran realizar una consulta indígena.

Asimismo, enfatizaron que esto contraviene los acuerdos internacionales, en el marco del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y solicitaron posponer su tramitación. Por ejemplo, las representantes del Colegio de Antropólogas y Antropólogos y de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, manifestaron, respectivamente, que “se debe incluir el patrimonio indígena en la actual ley (…) para tener una visión integral de las culturas del país” y la preocupación por la pérdida de atribuciones a nivel nacional, al desmantelar una institucionalidad cultural recién creada.

También, una parte de los asistentes indicaron que el proyecto no explicita las competencias que tendrá el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, en términos de gestión medioambiental, excluyendo la mención a las evaluaciones ambientales. Se solicitó, al mismo tiempo, incluir nuevas perspectivas como el patrimonio vegetal y los parques decimonónicos, así como aumentar las multas por la destrucción o intervención no autorizada de patrimonio paleontológico, destinando esos recursos a compensar los daños y perjuicios. Y junto a lo anterior, se expresó preocupación por la regulación del depósito definitivo de materiales arqueológicos, que se entrega a un reglamento y no se explicita en la ley.

En ese sentido, diferentes organizaciones coincidieron en la modernización de la institucionalidad de la actual Ley de Monumentos Nacionales, para actualizar sus categorías y otorgar una protección efectiva al patrimonio cultural en Chile, mediante su identificación, conservación, puesta en valor, gestión y promoción.

Otras consideraron la iniciativa como un avance positivo para el país en la aérea cultural y destacaron que haya reconocimiento a los sitios de memoria, que se entreguen mayores funciones y autonomía a los niveles regionales, que se establezca la división de los tipos de patrimonio que existen en Chile – que la ley actual no recoge-, y que se conforme un nuevo Consejo de Monumentos.

También es valorado que simplifique el tratamiento de los instrumentos de gestión patrimonial; que cree el Inventario del Patrimonio Cultural de Chile y los Registros Regionales del Patrimonio Cultural Inmaterial, y que fortalezca los mecanismos de incentivos, compensaciones y subsidios para el patrimonio protegido, tanto a nivel nacional como a nivel local.

En las dos jornadas expusieron representantes del Archivo Nacional; del Instituto Nacional de la Lengua Mapuche, el Programa de Cultura y de Educación 2030; el Centro Cultural Museo Lircunlauta; la Agrupación de Universidades Regionales (AUR); el Consejo Nacional del Pueblo Coya; el Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano Contemporáneo y la Asociación Chilena de Paleontología.

Además, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano; la Sociedad Chilena de Antropología Biológica; el Consejo Nacional Aymara Mallkus y Tallas Putre; la Organización Cultural “ En Movimiento IV”; la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo: emprendedores indígenas Leftraru; Asociación Indígena Newen Wenechen y la Asociación Indígena Newen Ka Kimun.

Del mismo modo, la Cámara Chilena de la Construcción; “El Barrio que Queremos”; la Sociedad Chilena de Arqueología; el Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos; la Sociedad de Escritores de Chile; el Instituto de Historia y Patrimonio de la Universidad de Chile; el Colegio Nacional de artesanas y artesanos y la Comunidad indígena Diaguita.

Asimismo, el Movimiento Arquitectas y Arquitectos por un Chile Digno; el Consejo de Pueblos Atacameños; el Centro de Patrimonio Cultural de la Universidad Católica; la Fundación ProCultura; la Asociación de Regantes y Agricultores de Toconao, el Colegio de Bibliotecarios de Chile; la Escuela de geología de la Universidad Mayor; la Fundación Mañke; la Corporación Cultural América Moreno; la Fundación un Camino es Posible y la Comunidad Diaguita Campillay, entre otros.

Finalmente, también expusieron los representantes de las Trabajadoras y Trabajadores del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Todo el material expuesto en la instancia legislativa estará disponible en www.camara.cl