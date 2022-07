Liberen a Sandai: Interponen el primer habeas corpus en favor de un animal no humano en Chile

Fotografía: Sandai | La Tercera

Este martes 26 de julio de 2022 marca un hito en la historia de los derechos animales en Chile. La Fundación Justicia Interespecie interpuso un recurso de amparo o habeas corpus en favor de Sandai, un orangután de Borneo de 28 años de edad, cautivo desde 2014 en el Parque Zoológico Buin Zoo. Se trata del primer habeas corpus interpuesto en Chile en favor de un animal no humano.

El recurso, presentado ante la Corte de Apelaciones de San Miguel y dirigido en contra del SAG y del Buin Zoo, persigue reconocer que el orangután es una persona no humana, cuyos derechos básicos de los que es titular, se han visto vulnerados por la privación de libertad en la que se ha mantenido en el zoológico. Con ello, la organización busca que Sandai sea trasladado al Santuario de Grandes Primates de Sorocaba en Brasil.

Así, Chile se une a la tendencia sudamericana de interposición de acciones judiciales para el reconocimiento de derechos de los animales, como los casos de la chimpancé “Suiza” en Brasil (2005); de la orangutana “Sandra” (2014) y la chimpancé “Cecilia” (2016) en Argentina, y la monita “Estrellita” en Ecuador (2022).

La acción es apoyada por 21 expertos en derechos animales de todo el mundo, quienes mediante sus informes de “amicus curiae” solicitaron a la Corte decretar la libertad de Sandai. Entre ellos, figuran el afamado filósofo australiano, Peter Singer; el primatólogo experto en orangutanes, Leif Cocks y el ex ministro de la Corte Interamericana de Derecho Humanos y de la Corte Suprema Argentina, Eugenio Zaffaroni. A ellos, se suman destacados académicos del derecho y la filosofía, como los autores de la “Declaración de Toulon”, Cédric Riot y Caroline Regad; el filósofo español, Oscar Horta; el Doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Concepción, Alfonso Henríquez, y la abogada española, Ana María Casadiego del Centro de Estudios de Derecho Animal CEDA Chile.

Acción judicial

Según el presidente de la Fundación Justicia Interespecie, Diego Plaza Casanova, “se trata de un hito importante para el Derecho Animal en Chile. Creemos que existen fundamentos éticos y jurídicos plausibles para que la Corte acoja la acción presentada. Sandai no solo es un ser sintiente, sino que, además, una persona no humana, sujeto de derechos, y titular de ciertos derechos básicos como el derecho a la libertad individual, a la vida y a la prohibición de la tortura. Creemos que dichos derechos se ven vulnerados en la situación en que vive actualmente. Sobre la base de esta mirada y con un importante respaldo de especialistas a nivel mundial, solicitamos su libertad y traslado hacia un santuario especializado”.

Respecto del cómo reaccionarán los tribunales ante esta petición, comenta que “durante enero de este año, la ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, señaló en una entrevista que ‘la Corte Suprema ha sido una corte extremadamente de avanzada, haciéndose cargo de un montón de situaciones jurídicas que no tienen una regulación actual o están insuficientemente reguladas. No se puede decir que la Corte Suprema esté viviendo en el pasado o que esté aferrada a tradiciones jurídicas remotas. Nosotros hemos demostrado estar en estos tiempos y no en el pasado, en la vanguardia.’ Por lo anterior, creemos que nuestros Tribunales tienen la oportunidad histórica de demostrar que están situados a la vanguardia mundial en derechos animales. Tenemos la confianza de que acogerán la acción interpuesta demostrando una visión de futuro en este ámbito.”

La historia de Sandai

Sandai nació hace 28 años en el zoológico de Colonia, Alemania, en el que pasó su infancia junto a otros orangutanes. Posteriormente, fue trasladado hacia un zoológico francés, para más tarde llegar a Chile en 2014. Desde entonces, es una de las principales atracciones del Buin Zoo.

Actualmente Sandai vive en un habitáculo cerrado, alejado de otros grandes simios y con la posibilidad de acceder a un patio de mayor tamaño, dependiendo de las temperaturas de Buin, completamente distintas a las de su hábitat natural en la isla de Borneo en el Sudeste Asiático. Además, su habitáculo colinda con el lugar de exhibición de dos tigres de bengala, depredadores de los orangutanes en estado natural.

La Fundación Justicia Interespecie realizará un punto de prensa este martes 26 de julio de 2022, a las 17:00 horas, en las afueras de la Corte Suprema.

