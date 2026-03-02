Libro alerta sobre vacíos críticos en la atención de salud mental de niñas, niños y jóvenes en Chile

En un escenario donde los diagnósticos de salud mental en la población infanto juvenil han aumentado sostenidamente, y el debate público se centra en listas de espera y crisis en comunidades educativas, un libro publicado en 2024 por Editorial Universitaria pone el foco en una pregunta de fondo: ¿Cómo se está garantizando el derecho a la salud mental de niñas, niños y jóvenes?

Se trata de «Acompañando el derecho a la salud mental. Perspectivas de terapia ocupacional en niñez y juventud», volumen que reúne el trabajo de las académicas y académicos Sue Jones Barahona, María José Poblete, Débora Grandón Valenzuela y Pablo Olivares Araya.

Con 224 páginas, el libro surge en un contexto marcado por el aumento de diagnósticos como el Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH), el sufrimiento psíquico adolescente, el consumo problemático de drogas y la creciente visibilización de problemáticas asociadas a género, diversidad y exclusión social.

En esa línea, los autores advierten que, pese a la trayectoria de la terapia ocupacional en este ámbito, existen vacíos relevantes en la producción de conocimiento y en la reflexión crítica sobre las prácticas.

De esta manera, la obra propone una mirada no adultocéntrica y basada en derechos, tensionando las condiciones estructurales que modulan la experiencia de salud y bienestar: desigualdad social, precariedad, patologización, falta de acceso a servicios, criminalización de juventudes y heteronormatividad.

Así, más que centrarse exclusivamente en el diagnóstico clínico, el texto analiza cómo las trayectorias de vida y las condiciones sociales influyen en los malestares psicosociales.

Los autores también problematizan la tensión entre prescripción y performatividad en las prácticas terapéuticas, invitando a repensar el rol de las ocupaciones cotidianas como espacios de construcción de identidad, autonomía y ciudadanía.

Desde esta perspectiva, el acompañamiento no se limita a la intervención clínica, sino que se entiende como una práctica situada, ética y política.

