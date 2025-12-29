Libro «El gran terremoto en 100 historias» es una de las novedades editoriales de la Región Los Ríos para 2026

Una de las novedades editoriales que tendrá la Región de Los Ríos durante 2026 será la publicación del libro «El gran terremoto en 100 historias», de los periodistas y escritores valdivianos Daniel Carrillo y Daniel Navarrete.

El proyecto, financiado por el Fondo del Patrimonio Cultural del Servicio Nacional del Patrimonio, Concurso Regional 2024, será publicado bajo el sello Niebla Ediciones y contará con distribución gratuita en la región.

«Acercándonos ya a los 66 años de esta catástrofe, nos pareció necesario seleccionar las mejores crónicas de los dos libros anteriores que escribimos y reunirlas en un solo volumen de distribución gratuita, como una forma de impulsar que esta memoria continúe circulando y compartiéndose», explicó Daniel Carrillo.

De esta forma, este nuevo volumen corresponde a una selección de crónicas de los libros «22.05.60. Sesenta historias del terremoto del 60» (Libros Verde Vivo, 2020) y «Réplicas: Historias del gran terremoto» (Libros Verde Vivo, 2021), ambos publicados gracias al fondo Conarte de la Corporación Cultural Municipal (CCM) de Valdivia.

Memoria y rescate

Los ecos del terremoto del 22 de mayo de 1960, el mayor registrado en la historia de la humanidad, junto al posterior tsunami, siguen resonando con fuerza en la memoria colectiva del sur de Chile.

En ese contexto, esta nueva publicación tiene como objetivo rescatar y difundir un patrimonio inmaterial que hoy corre el riesgo de perderse: memorias, anécdotas, curiosidades y hechos poco conocidos, o derechamente olvidados, que rodearon la catástrofe que cambió para siempre la historia del país y, en particular, la de las provincias del sur.

En un formato de crónica breve, accesible y con textos sencillos y de lectura amena, el libro propone 100 historias que abarcan desde episodios casi desconocidos —como el “lagomoto” que afectó a Bariloche— hasta gestos olvidados de solidaridad internacional, como la ayuda llegada en forma de té desde India o miles de ponchos enviados desde México, y que nadie recuerda haber visto.

También se plantean interrogantes que aún despiertan curiosidad: ¿Qué hacía el alcalde de Valdivia la tarde del sismo? ¿Por qué algunos creyeron que el terremoto fue provocado por pruebas nucleares en la Patagonia? ¿Cómo se vivió el pánico en el mar durante el tsunami que siguió al movimiento telúrico?

«Con estas crónicas buscamos tender un lazo entre la memoria viva, las nuevas generaciones y los propios sobrevivientes, integrando testimonios, archivos y saberes para comprender lo ocurrido desde el 22 de mayo de 1960, iluminar un momento que transformó el sur de Chile y revelar huellas históricas, humanas y territoriales que aún persisten», comentó finalmente Daniel Navarrete.

El Ciudadano