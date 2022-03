Liceo Industrial Benjamín Franklin de Quinta Normal suspendió clases presenciales ante amenaza de masacre escolar

El Liceo Industrial Benjamín Franklin, de Quinta Normal, anunció la suspensión de sus clases presenciales, tras viralizarse un video en redes sociales, en el que se anuncia una «masacre escolar» dentro de los próximos días.

El registro que tiene como protagonista a Anonymous anuncia que el próximo lunes 4 de abril se realizará una “Masacre Escolar” en dicho recinto.

“Tomaremos venganza, eliminaremos sala por sala, no importa quién. Somos muchos, no intenten salvarse y menos correr. Tus pies no se salvaran a un ametrallamiento y también seremos gentiles y no sentirán dolor. No tengan miedo, solo queremos divertirnos. También le daremos pista sobre quienes somos pero primero tendrán que matarme, pero yo ya estaré a gusto, después de haberlos matado a todos y escuchar sus gritos de mi…», expresó una voz desconocida en el video publicado.

«No se crean inmortales, sabemos todos sus nombres y rasgos faciales. todo aquel que se interponga en nuestro camino morirá. No somos una mafia, somos una familia y nadie toca a mi familia», continuó diciendo.

«Espero estén preparados para una masacre escolar”, amenazó.

Una violenta amenaza llegó al Liceo Industrial Benjamín Franklin de la comuna de Quinta Normal, "Estén preparados para una masacre escolar para el día lunes 4 de abril", comienza un video subido a Youtube, que hizo que se suspendieran las clases para esta jornada.

Denuncia en la PDI

Tras viralizarse este video, las autoridades del Liceo Industrial Benjamín Franklin interpusieron una denuncia en la Policía de Investigación (PDI).

A pesar de la suspensión de clases, alumnos igualmente llegaron este lunes y fueron devueltos a sus casas, refiere ADN y BioBío.

Esta mañana, además, se llevó a cabo una reunión entre la corporación municipal, la comunidad académica y la Seremi de Educación Metropolitana.

El motivo de la reunión es «construir colaborativamente estrategias para abordar los casos de violencia».

«Esto es gravísimo y nos deja alarmados»

Ante esta amenaza, el Colegio de Profesores instó a que este tema sea abordado a nivel de Gobierno y que el hecho sea tratado «con la mayor prioridad».

«Aquí hay que prevenir y actuar antes de que se pudiera llegar a producir un hecho de una enorme gravedad», dijo Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de la región Metropolitana.

«Nosotros vamos a estar muy involucrados en toda esta situación en prestar todo el apoyo que sirva y que se necesite para la comunidad escolar del liceo. Esto es gravísimo y nos deja alarmados», sentenció, citado por 24HorasTV.