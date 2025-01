Liderazgo cero: Matthei evita tomar posición sobre la reforma de pensiones y asegura que «la lectura toma tiempo»

El acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición para avanzar en la reforma previsional no tiene contentos a todos los actores del mundo político. Particularmente duras han sido las críticas desde el mundo republicano hacia Chile Vamos, a quienes han acusado de «acuerdistas» y de lanzar una «bomba atómica» contra el empleo. A pesar de esto, la carta presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, ha evitado tomar una postura clara respecto del proyecto que se discutirá la próxima semana en el Senado.

Durante la mañana del jueves, la exalcaldesa de Providencia fue abordada por la prensa en medio de una actividad con jóvenes de su sector. Ante la insistencia de los periodistas por conocer su opinión sobre la reforma, Matthei respondió que «la estoy estudiando todavía (…) La lectura toma tiempo y yo quiero dar una opinión súper responsable. Lo único que señalo es que gran parte de la información que anda dando vuelta es incorrecta».

«Yo no he dicho en ningún minuto que esté preocupada, ni que esté a favor, ni que esté en contra, ni nada. No hagan interpretaciones. Yo lo único que estoy señalando es que es muy complicada, son muchas las interpretaciones», agregó.

Más tarde, y ante la presión de su propio sector debido a las críticas cada vez más duras de Republicanos, Matthei publicó en redes sociales un ambiguo video valorando el trabajo de los senadores que lograron llegar a un acuerdo. Sin embargo, evitó pronunciarse a favor o en contra del proyecto.

«Alcanzar acuerdos es difícil y no puedo sino valorar el esfuerzo de quienes están dialogando. Por ello, conocidas las indicaciones, nos queda como oposición leer y revisar cada detalle de lo presentado por el Gobierno, y trabajar pensando en el futuro de los trabajadores y sus pensiones. Es su dinero y nuestro foco debe ser cuidarlo y protegerlo», señaló la exalcaldesa.

«Nos queda eso sí, esperar el pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo para estar seguros de la sostenibilidad fiscal de estas reformas. De esta manera vamos a estar seguros que no solamente vamos a tener mejores pensiones ahora, sino también en el futuro», agregó.