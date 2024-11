“Limpia” de Alia Trabucco gana el Premio Femina: una mirada crítica al clasismo chileno triunfa en Francia

La escritora Alia Trabucco Zerán ganó el Premio Femina, uno de los más destacados galardones literarios entregados en Francia, en la categoría de novela extranjera por su libro “Limpia”.

Se trata de la primera novela latinoamericana en obtener este galardón que se entrega desde 1904 y es otorgado por un jurado exclusivamente integrado por mujeres.

«Limpia» narra la historia de Estela, una trabajadora del hogar que deja a su madre en el sur y se traslada a Santiago para criar a una niña y hacer las labores de limpieza.

El texto ha sido catalogado como una crítica a la sociedad, al clasismo chileno y a la indiferencia de ciertos sectores.

Es un honor que ’Propre’ sea la primera novela latinoamericana en recibir el premio Femina extranjero”, declaró la autora.

La también ensayista y abogada, nacida en Santiago en 1983, cuenta entre sus obras a las novelas La resta (2014) y Las homicidas (2019).

Alia Trabucco Zerán cuenta en su currículum con numerosos premios y nominaciones, entre ellos la del Man Booker International.

La autora fue premiada junto al escritor franco-venezolano Miguel Bonnefoy, quien obtuvo el galardón por la novela en francés por ‘Le rêve du jaguar’, un libro que ya había obtenido el Gran Premio de la Academia Francesa en octubre.

Cabe recordar que «Limpia» también contó una adaptación a las tablas que estuvo a cargo del actor y director Alfredo Castro, y que fue presentada en el Teatro Nacional Chileno.

“Es una novela bastante crítica al mundo burgués, a la elite santiaguina, a ciertos sectores de la sociedad, y también es una mirada a un mundo que está desapareciendo en Chile”, comentó el artista sobre la obra en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

“La mirada de la Alia es desde la nana, que es muy apasionante, porque Estela tiene una relación física, metabólica con el campo, con Chiloé, y la vemos transitar desde que no reconoce este barrio, donde no hay gente en las calles, no hay micros, y ella siempre va haciendo un paralelo con su isla, con su pueblo, con su gente, con ese colectivo, que en Santiago se vuelve una cosa muy solitaria”, destacó.