Lista de Movimientos Sociales Constituyentes llama a sumarse a la Huelga General del 30 de abril

Este lunes, candidatos y candidatas independientes de los movimientos sociales realizaron un punto de prensa donde declararon su adhesión a la Huelga General que se llevará a cabo el viernes 30 de abril, y reafirmaron su demanda de destitución del gobierno de Piñera.

“El tercer retiro ha sido la gota que rebalsó el vaso, pero no es la única razón por la cual nos haremos parte de esta Huelga General”, manifestaron los candidatos en una declaración, donde además denunciaron -entre otras cosas-, que “la gestión criminal de la pandemia, las violaciones a los Derechos Humanos y la represión sistemática sobre los sectores populares”, son argumentos más que sólidos para exigir la destitución de Piñera como Presidente.

En este contexto, las y los integrantes de la lista Movimientos Sociales: Unidad de Independientes del Distrito 10 (Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín y La Grana) se sumaron al llamado de construir una Huelga General que cumpla con este objetivo y permita la constitución de un gobierno provisional que enfrente la crisis sanitaria, poniendo la vida de las personas por sobre las ganancias de las empresas.

Manuel Hidalgo, candidato y vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, manifestó que desde dicha organización adhieren al llamado a la Huelga General del 30 de abril, “en rechazo de la nueva ley de migraciones, exigiendo una regulación migratoria ya sin condiciones, la suspensión inmediata de todas las expulsiones masivas e ilegales de inmigrantes y la renuncia Alvaro Bellolio, del subsecretario Galli y del jefe de todos ellos, Sebastián Piñera, en defensa de la vida, la salud y la dignidad de todas las trabajadoras y trabajadores, chilenos e inmigrantes”.

Por su parte, Pía Meza, integrante de Territorio Constituyente, resaltó que “por la violencia sistemática por parte del Estado, la gestión criminal durante esta crisis económica, sanitaria y social, por la constante represión y violaciones a los Derechos Humanos de nuestros pueblos, por la expulsión de nuestros compañeros y compañeras migrantes, y porque el gobierno de Piñera tiene que terminar, es que nos convocamos, nos organizamos, nos movilizamos y paramos durante este 30 de abril en el llamado a la Huelga General”.

En la misma línea, Francisca Fernández, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) y del Comité Socioambiental de la CF8M, reiteró que este 30 de abril “hacemos un llamado a los pueblos, comunidades y territorios a sumarse a la movilización y Huelga General, porque no queremos más políticas de muerte, no queremos más violación sistemática a los Derechos Humanos, no queremos más la precarización de nuestras vidas, en el orden de todas las cosas. Es por eso que decimos fuera Piñera, hoy es el tiempo de los pueblos”.

Finalmente, Javier Pineda, vocero de la Defensoría Popular de Las y Los Trabajadores (DPT), remarcó que “desde las listas de movimientos sociales constituyentes, incluyendo nuestra candidatura y nuestra lista del Distrito 10, nos hacemos parte del llamado de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras que han convocado a la Huelga General del 30 de abril porque creemos que es necesaria la destitución de Piñera, no solamente por el tercer retiro, sino por el manejo criminal de la crisis, como también por las violaciones a los derechos humanos que se han registrado al inicio de la rebelión popular hasta la fecha”.

