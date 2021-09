Llaman a asistentes de “Interfonda”en Parque Padre Hurtado a que se testeen por caso covid

La Seremi de Salud de la región Metropolitana emitió un comunicado dirigido a las miles de personas que asistieron a una masiva fiesta en el Parque Padre Hurtado de La Reina y que puedan llegar a sentir síntomas de Covid-19, tras conocerse que un caso positivo habría concurrido a esta celebración.

El evento, convocado en redes sociales bajo el nombre de “Interfonda”, tuvo lugar el viernes donde alrededor de 10 mil jóvenes llegaron al recinto, saltando incluso las rejas perimetrales y sobrepasando ampliamente el aforo permitido.

Desde el Centro de Estudiantes de Enfermería de la Universidad Andrés Bello alertaron que una alumna que participó de la “Interfonda” dijo haber compartido con un caso covid positivo, por lo que se hizo un llamado a sus compañeros a hacer cuarentena por 14 días.

Constanza Soto, presidenta de la agrupación, en conversación con Radio Bío Bío indicó que el contagiado tenía pendiente el resultado de PCR al momento de concurrir a las ramadas, lo que conoció el sábado.

Por tal motivo, la Seremi de Salud ya anunció una investigación epidemiológica para hallar a los contactos estrechos y; y que se hará un levantamiento de antecedentes con la casa de estudios.

A través de un comunicado hizo un llamado a que los asistentes al evento que presentes síntomas de covid-19 se contacten al fono TTA 800371900, y se comuniquen con la Autoridad Sanitaria de manera inmediata al mail [email protected]

Asimismo, invitó a todos los jóvenes a realizarse testeos PCR en los operativos de Búsqueda Activa de Casos.

“La Seremi de Salud RM reitera, una vez más, el llamado a jóvenes y adolescentes a extremar las medidas de autocuidado y responsabilidad ciudadana, evitando participar en eventos autoconvocados y sin medidas de seguridad sanitaria. Este tipo de actividades no sólo ponen en riesgo la salud de los involucrados, sino que también la de sus seres queridos, familias y a todos los habitantes de la región”, indica el comunicado

«Estamos recabando información. Lo primero que hay que hacer es identificar a las personas, porque no sabemos cuales son las personas con supuesto caso de variante Delta positivo“, manifestó por su parte el ministro de Salud, Enrique Paris.

Destacó que personal sanitario fue alertado gracias a la llamada de vecinos del sector. “Esta fiesta fue sin autorización, se llamó por las redes sociales. Si no había una autorización previa, no había quien fiscalizara. Tengo entendido que los vecinos llamaron a carabineros, al municipio y a la Seremi, pero cuando ya se llega y no se han mantenido las normas sanitarias, es tarde”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a los asistentes a este “Interfondazo” a “testearse todos aquellos que estuvieron sin mascarilla, que no respetaron el distanciamiento (…) mientras tanto, obviamente tienen que aislarse“.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, también informó que solicitará que se tomen medidas en el Parque Padre Hurtado para evitar que se repita esta situación, exigiendo inscripción previa para ingresar al recinto durante las Fiestas Patrias y que se prohiba el consumo de alcohol.