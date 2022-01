Llueven críticas contra general del Ejército, Luis Cuellar, por incitar a la violencia, la guerra y el terrorismo de Estado: Exigen su relevo en La Araucanía

Una lluvia de críticas desde diversos sectores ha recibido el jefe de la Defensa Nacional para la región de La Araucanía, general de Ejército Luis Cuellar, quien este miércoles desafió a los responsables de hechos de violencia en la Macrozona Sur a enfrentarse a los efectivos militares.

«Nosotros no somos policías, somos parte de las Fuerzas Armadas. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra (…) Si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a hacer uso de sus armas. Va a identificar blancos y van a haber bajas (…) ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito«, dijo.

Las declaraciones del general provocaron inmediatas reacciones por parte de actores políticos y ciudadanos quienes repudiaron su llamado a la violencia.

Uno de los que criticó duramente a Cuellar fue el diputado Jorge Brito (RD), integrante de la Comisión de Defensa Nacional, quien calificó en sus redes sociales de “inaceptable” que el general “realice estas declaraciones irracionales, irresponsables y que atentan contra la tan esperada paz en el Wallmapu”.

Inaceptable q el jefe de Defensa realice estas declaraciones irresponsables e irracionales que atentan contra la paz en el Wallmapu. El Gral. Cuellar debe aclarar si esta es una opinión personal o institucional y asumir su responsabilidad como corresponde en un Estado de derecho. https://t.co/mYsigiMBbF — Jorge Brito Diputado (@jorbritoh) January 20, 2022

“Cuéllar tiene que aclarar si las declaraciones son a título personal o institucionales, porque de ser a título personal tiene que estar disponible para asumir las responsabilidades que le competen en el Estado de derecho”, agregó.

El excandidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, escribió en su cuenta en Twitter: «Impresentable que Luis Cuellar, Jefe de Defensa Nacional del Ejército en La Araucanía incite a la violencia. Ese no es el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas. Así no se construye la paz que Chile exige».

Impresentable que Luis Cuellar, Jefe de Defensa Nacional del Ejército en La Araucanía, incite a la violencia. Ese no es el rol que deben cumplir las FFAA. Así no se construye la paz que Chile exige.

pic.twitter.com/XdIERV8p0Y — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) January 20, 2022

La werken (portavoz) de la comunidad Ad Mapu expresó que el discurso de Cuellar es una «amenaza incitando al odio y la violencia que supuestamente ellos combaten. El gobierno de Piñera debe responder a esta declaración«.

En declaraciones a radio Cooperativa, Aucán Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras, pidió la salida inmediata de Cuéllar, toda vez que constituyen “un peligro en la Región de La Araucanía y sus declaraciones son absolutamente contrarias a los propósitos de la paz”.

“El Ejército que representa en la actualidad el general Cuéllar es el más cobarde y malvado porque en el contexto de la denominada pacificación de La Araucanía, el Ejército atacó y cometió el crimen de genocidio con el pueblo mapuche, que vivía en paz en su territorio y no tenía las armas para su legítima defensa”, señaló.

La diputada electa del Partido Comunista, Daniela Serrano, tildó de “gravísimas” las declaraciones del general, ya que “incita y promueve la guerra y el terrorismo de Estado. Nuestros pueblos exigen paz, la que lograremos resolviendo injusticias y reparando abusos y crímenes históricos. La política de guerra de Piñera atenta con el Estado de derecho”.

🛑 GRAVÍSIMO | El general de Ejército Luis Cuellar, incita y promueve guerra y terrorismo de Estado.

Nuestros pueblos exigen paz, la que lograremos resolviendo injusticias y reparando abusos y crímenes históricos.

Política de guerra de Piñera atenta con el Estado de derecho❗ pic.twitter.com/5eAmYCKttk January 20, 2022

Por su parte, el periodista mapuche e investigador de la historia de este pueblo originario, Pedro Cayuqueo, afirmó que «el Jefe de la Defensa Nacional en Araucanía invitando a los grupos radicales a enfrentarse con los militares es la declaración más grave e irresponsable de una autoridad (militar) en mucho tiempo en Wallmapu«.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, emitió una declaración, donde se refirió a los últimos hechos en las regiones del Biobío y La Araucanía, y cuestionó las declaraciones de Luis Cuellar.

“Nuevamente debemos conocer, lamentar y condenar la muerte violenta de dos chilenos, César Millahual y Joel Ovalle. Se trata de dos casos más de fallecidos de manera trágica en las regiones de Biobío y la Araucanía”, comenzó diciendo.

En esa línea, agregó que “desde su informe sobre violencia rural de 2016, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha sostenido que el Estado de Chile está incumpliendo gravemente su deber de garantizar derechos tan fundamentales como el derecho a la vida. El Instituto pide y urge a que el Ministerio Público dé a conocer, lo más prontamente posible, las circunstancias que rodearon estos hechos, que Chile lamenta y condena”.

“La violencia debe parar y el uso de la fuerza física legítima debe respetar las normas internas y del derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó.

En ese contexto, declaró que “nos preocupan enormemente las declaraciones del general jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, quien desafió a los que denominó cobardes a que ataquen a sus soldados y anunció que habrá bajas”.

“Éste no es el lenguaje que se espera de un militar chileno. No ayuda en nada a hacer respetar el Estado de Derecho, al que se le presenta como el ejercicio de una fuerza militar beligerante”, añadió.

A su juicio, lo anterior “además, confirma que ni el Ejército en la Araucanía, ni la Armada en Biobío, están llamados a cumplir funciones policiales, como el propio general lo declara. Carecen de equipamiento, medios pertinentes o capacitación adecuada”.

Exigen destitución de Cuellar

Desde las redes sociales, las y los ciudadanos expresaron su rechazo a los dichos del general, clasificándolos de impresentables, por incitar la violencia en La Araucanía, e incluso exigen su destitución

Inaceptable e Impresentable que Luis Cuellar, Jefe de Defensa Nacional del Ejército en La Araucanía, incite a la violencia.



Esté pobre pájaron aguantará un Chaschazo o se refiere a mandar a otros a pelear por él? pic.twitter.com/kxFl0Om0Cc — The Joker (@TheJokerGotica) January 20, 2022

Inaceptable que este general de ejército Luis Cuellar, Jefe de Defensa incite a la violencia !!

Que el @Ejercito_Chile se pronuncie y @min_interior

lo destituya pic.twitter.com/ASwUdjzNI5 January 20, 2022

Supongo que Luis Cuellar, Jefe de Defensa Nacional del Ejército en La Araucanía ya fue dado de baja. Llamar a la violencia solo significa más violencia. Y si es tan choro, podría haber disparado contra alguna de sus generales ladrones https://t.co/1gdxn53eFw — CabroChico (@paulodelgadoi) January 20, 2022

Usuarios de Twitter recordaron las polémicas declaraciones de Luis Cuellar en abril de 2020, cuando se desempeñaba como Jefe de la Defensa de la Región de Arica y Parinacota.

Cuando Luis Cuellar fue Jefe de Defensa en #Arica durante el 2020, se pegó la misma clase de declaraciones fuera de lugar. Aquí les dejo un recuerdito de sus palabras ➡️ https://t.co/vdMmxaMvCQ pic.twitter.com/wPctokgYvG — Constanza🌳 (@ConiGohi) January 20, 2022

Durante un balance de la pandemia del COVID-19 Cuellar emplazó a los habitantes de la región a permanecer en sus casas para evitar nuevos contagios.

“Entonces, ¿qué quieren ustedes? ¿Empezar a ir al cementerio para enterrar a nuestros deudos o a querer entender?”, dijo el general, generando una ola de críticas.

Gobierno justifica a Cuellar

El delegado presidencial en la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, aseguró que conversó con Luis Cuellar, tras sus polémicas declaraciones.

En una entrevista con T13 Radio trató de justificar sus polémicos y repudiados dichos.

«Obviamente, el sentido de sus declaraciones es dar seguridad a las personas en la Macrozona Sur. Y entender y comprender que, frente a cualquier ataque que sufra Carabineros de Chile o las Fuerzas Armadas existe, como cualquier persona en Chile, el derecho a la legítima defensa a poder responder frente a ese ataque», dijo.

Según Urquízar la intención del general es operar en línea con el propósito del Ejecutivo. «Lo que me transmitió el general Cuellar, es que lo que busca es el objetivo que decretó el Presidente de la República, que es poder recomponer la gran alteración al orden público que existe en la Macrozona Sur», detalló.

Incluso, llamó a ponderar las declaraciones del jefe de la Defensa Nacional para la región de La Araucanía desde otro lugar.

«No nos quedemos en lo que dijo o no dijo el general Cuellar. En lo que hay que quedarse, es en los hechos, los resultados, en la mayor seguridad y la mayor percepción de seguridad que existen en la Macrozona Sur»,a firmó.