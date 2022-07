Lo que Armando Uribe dijo de Ricardo Lagos en una entrevista en 2006: «No es socialista, aunque diga llamarse así»

Fue en una entrevista del año 2006 con la Revista Cáñamo, donde el destacado poeta y abogado Armando Uribe (1993-2020) hizo una recordada afirmación sobre el ex Presidente Ricardo Lagos, señalando que al contrario de lo que el ex Mandatario asegura, «no es socialista», al igual que el PS.

La entrevista fue realizada por el periodista Mauricio Becerra y apareció publicada en la edición número 7 de Cáñamo, correspondiente a mayo-junio de 2006, a solo meses de que Lagos dejara La Moneda para dar paso a su sucesora, Michelle Bachelet.

En este contexto, se le preguntó a Uribe -galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 2002- lo siguiente: «En Carta Abierta a Patricio Aylwin, usted le dice que no le alcanza a ser justo ni con minúsculas. ¿Ricardo Lagos a que alcanzaría?»

La respuesta del poeta fue de antología: «El señor Lagos no es socialista, aunque diga llamarse así. Es lo mismo que ocurrió en Italia cuando Mussolini cambio el nombre al partido para ganar las elecciones. El partido socialista chileno en los últimos 16 años no ha sido socialista, el señor Lagos particularmente no lo es. Fue radical en el periodo de González Videla y sigue siendo un radical a la chilena, es decir, un hombre que fluctúa mucho más a la derecha que al centro. La Concertación, en realidad, no es de centroizquierda sino de derecha, y así lo han sido todos los presidentes que han pasado por la Moneda después de la dictadura».

Recordemos que el ex Presidente Lagos ha estado en el centro del debate por su ambigua postura frente al próximo plebiscito constitucional del 4 de septiembre, la cual dio a conocer a través de una carta publicada en sus redes sociales. Allí, afirmó que Chile «merece una Constitución que logre consenso», y como a su juicio «ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito lo tiene», el desafío político es «continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría».

Lee la carta completa de Lagos AQUÍ

Lee la entrevista completa de Armando Uribe con Revista Cáñamo AQUÍ