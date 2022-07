«Lo que el virus se llevó»: Nuevo libro del doctor Pedemonte narra las historias humanas de la pandemia

Tras el éxito del primer libro escrito en Chile sobre el Covid-19, Derrotados por un virus, el doctor Oneglio Pedemonte aborda ahora, en su segundo libro, Lo que el virus se llevó, dos fenómenos: uno social, a través de relatos sobre cómo cambió el mundo después de la pandemia, y otro médico, que corresponde a lo que algunos expertos han llamado la segunda pandemia, en relación a los efectos en la salud general de las personas, especialmente en Chile, por lo que se ha hecho o dejado de hacer a nivel de sistema de salud.

El libro fue presentado en un emotivo evento de lanzamiento en el auditorio de la Fundación Kaplan con la asistencia de un variado público, que incluyó a algunos personajes del libro, deportistas como Humberto “Chita” Cruz y la campeona mundial de natación categoría master, Eliana Bush, así como también a autoridades y destacados médicos de la región, quienes comentaron positivamente este nuevo trabajo literario del conocido doctor.

Si bien el primer libro escrito en Chile sobre el impacto de la pandemia en nuestro país -que tuvo dos ediciones- presentó una mirada crítica sobre el manejo de la pandemia cuando aún se buscaba intensamente una vacuna para combatir el virus, en este segundo texto hay una propuesta un poco más literaria y autobiográfica que evoca el Chile desde la década del 60 hasta la era actual. En estos relatos, tanto en su primer libro como en esta nueva entrega, ha sido fundamental la dilatada trayectoria en el servicio público del doctor Pedemonte, como médico reanimador e intensivista cardiovascular.

Oriundo de la localidad rural de Copihue, en la Región del Maule, y titulado de médico en la Universidad de Concepción, con formación de especialidad en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, el doctor Oneglio Pedemonte nutre con su bagaje la primera parte de este nuevo libro, donde hace referencia a las historias profundas de comunidades casi invisibles que enfrentaron la pandemia con dramáticos resultados, además de realizar un análisis de su evolución actual y relatar sus propias experiencias vividas.

Así, el libro además presenta varios relatos emotivos, vívidos y evocadores, especialmente, los capítulos Cómo cambió el Mundo e Historias de Circo. En tanto, en la segunda parte del libro, el autor hace un análisis del impacto que ha tenido la pandemia en las enfermedades crónicas no transmisibles, lo que algunos expertos han llamado la segunda pandemia. También, hace un análisis de su impacto en la salud mental de los chilenos.

En ese sentido, el doctor Pedemonte pone énfasis en la necesidad de fomentar en la población estilos de vida saludable, ante la evidencia que durante la pandemia factores como la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación y la preexistencia de enfermedades crónicas fueron determinantes para que miles de personas no lograran superar con éxito el Covid.

Respecto al significado del título del libro Lo que el virus se llevó, el autor explicó que éste tiene que ver con las carencias que dejó la pandemia, en el sentido que “se llevó los pabellones que no funcionaron, a las personas que estaban esperando cirugías y no se pudieron operar, a los pacientes que tenían consultas que nunca se concretaron. También, se llevó el precario equilibrio emocional que teníamos y a los pacientes que tenían cáncer o sufrieron un infarto al miocardio, los cuales no pudieron atenderse. Es decir, muchas cosas que quedaron como brechas y que hoy debemos preocuparnos”, sostuvo el intensivista cardiovascular.

El Dr. Pedemonte con dos de los «personajes» del libro, durante el lanzamiento del texto en el auditorio de la Fundación Kaplan.

Actualmente, el doctor Pedemonte es jefe de la Unidad de Paciente Crítico Cardiovascular del Hospital Dr. Gustavo Fricke, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, y presidente de la Fundación Cardiovascular Dr. Jorge Kaplan Meyer, de quien fue su discípulo y además, su jefe de gabinete cuando Kaplan fue alcalde de Viña del Mar.