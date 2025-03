Lo que Evelyn Matthei no dice: El listado de violaciones de Derechos Humanos de su padre

Tras las declaraciones de la precandidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en el programa «Estado Nacional» de TVN en la noche del pasado domingo, en donde aseguraba que durante el tiempo en que su padre, el general Fernando Matthei, ocupó el cargo de general de la Fuerza Aérea durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, no hubo violaciones a los derechos humanos.

Lo anterior se contradice a la información de 2024, en donde según un reportaje de Ciper, el Instituto Butantan de Brasil proporcionó venenos que fueron utilizados por la dictadura chilena para eliminar a opositores. En marzo del año pasado, la Corte Suprema condenó a cuatro miembros del Ejército de Chile y a un funcionario de prisiones por estos crímenes, determinando que las víctimas fueron envenenadas con una toxina derivada del microorganismo Clostridium botulinum.

Operación con veneno para eliminar opositores

Esta sustancia fue obtenida en Brasil por el director del Instituto Bacteriológico de Chile y enviada al país a través de mensajería diplomática. Posteriormente, llegó a un laboratorio clandestino bajo la supervisión de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

El Instituto Butantan, fundado en 1901, inició en 1972 investigaciones sobre la toxicidad de la variante E de la toxina botulínica, la misma que, 50 años después, fue hallada en los restos de Pablo Neruda. Durante la dictadura en Chile, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) llevó a cabo el Proyecto Andrea, en el que se empleaban diversas toxinas como el gas sarín, la toxina botulínica, la toxina estafilocócica –que Butantan producía desde los años 30– y el talio, entre otros compuestos letales.

Recientes documentos y fotografías desclasificadas por el Centro de Memoria Butantan evidencian los vínculos entre el instituto y militares extranjeros, incluida la junta militar chilena. Un conjunto de imágenes obtenido por Pública muestra la visita del comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Fernando Matthei, al Instituto Butantan el 1 de junio de 1979. Matthei, quien formaba parte de la Junta Militar y había sido ministro de Salud, estuvo acompañado por el cónsul general de Chile en São Paulo.

Torturas y abusos en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea (AGA)

Por otro lado, la Corporación Humanas solicitó que Fernando Matthei fuera procesado por su implicación en delitos de secuestro, tortura y violencia sexual contra Carmen Gloria Díaz en diciembre de 1974. En esa época, Matthei era Director General de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea (AGA), recinto que, tras el golpe de Estado, fue convertido en un centro clandestino de detención y tortura, donde numerosos prisioneros sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos.

Carmen Gloria Díaz fue secuestrada el 14 de diciembre de 1974 por agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), junto a su hermano y su pareja. Permaneció cautiva hasta el 23 de diciembre en un lugar conocido como «La Capilla», dentro de la AGA, donde fue sometida a violencia sexual y torturas, incluyendo violaciones por parte de agentes de la SIFA.

Durante la segunda semana de su cautiverio, fue trasladada al sótano del edificio, donde se encontraban otros detenidos. En enero de 2011, se presentó una querella por violencia sexual en su caso, la cual estaba en manos del Ministro Instructor de ese entonces, Mario Carroza.

Confesión y reconocimiento de su responsabilidad

En 2012, el propio Matthei admitió públicamente su conocimiento sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas bajo la dictadura: «Me siento avergonzado de que nosotros, siendo gobierno militar y yo siendo parte importante del gobierno militar, se hayan violado derechos humanos. No puedo decir que no sabía, por supuesto que sí sabía”, dijo en un canal de televisión.

Sin embargo, en ese momento afirmó que se le mintió cuando preguntó sobre las violaciones de los derechos humanos. A pesar de esto, confesó que no se arrepentía de los sucedido.

«Tenía la responsabilidad de la defensa de mi país y de conducir a la Fuerza Aérea de Chile, de eso respondo plenamente. Estábamos casi en guerra y eso también era un hecho histórico», aseveró.

Las declaraciones de Matthei se produjeron luego de que una investigación de un juez develara que el también general Alberto Bachelet, padre de la ex Presidenta Michelle Bachelet, murió luego de ser torturado en la Academia de Guerra Aérea en 1974.

Sobre el general Fernando Matthei

Cabe recordad que Fernando Matthei Aubel fue una figura clave en la dictadura militar (1973-1990). Nació el 11 de julio de 1925 y tuvo una extensa carrera en la Fuerza Aérea de Chile (FACH), llegando a la cúspide de su trayectoria en 1978 cuando reemplazó al general Gustavo Leigh como comandante en jefe de la institución, integrándose así a la Junta Militar.

Matthei desempeñó un rol relevante en la consolidación del régimen de Pinochet. A diferencia de otros miembros de la Junta, su postura fue en ocasiones percibida como menos confrontacional y más moderada en ciertos asuntos.

Sin embargo, su historial militar ha estado marcado por acusaciones de violaciones a los derechos humanos, especialmente en los primeros años de la dictadura, cuando la FACH participó activamente en la represión de opositores mediante torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas.