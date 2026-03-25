«Lo que vemos es improvisación y una desconexión con la realidad»: Gobierno Regional de La Araucanía en incertidumbre tras confusos anuncios sobre alza de los combustibles

Completa incertidumbre existe en el Gobierno Regional de La Araucanía luego de que el Ministerio de Hacienda del nuevo Gobierno, encabezado por José Antonio Kast, anunciara un histórico incremento en el precio de los combustibles, tras la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Así lo dio a conocer este miércoles 25/3 el gobernador René Saffirio, quien expresó su preocupación por el impacto social y económico que tendrán estas medidas en la vida cotidiana de los habitantes de La Araucanía.

«El país y la región están en completa incertidumbre ante una decisión que afectará negativamente a las familias, a los trabajadores y a los estudiantes, producto del alza en el transporte, en el costo de los alimentos y en distintos bienes esenciales para la vida diaria, especialmente de quienes viven en condiciones de mayor dificultad, personas mayores, con alguna discapacidad, en ruralidad y con menores ingresos», señaló el gobernador.

La máxima autoridad de la región puso especial énfasis en los programas del Gobierno Regional vinculados al transporte público, indicando que los anuncios de Hacienda no entregan claridad respecto de eventuales recortes presupuestarios ni sobre los mecanismos de ejecución en la región.

«Nos parece que los últimos anuncios del Presidente impactarán fuertemente a las personas, porque el alza en los precios de los combustibles fósiles, como la bencina y el petróleo, afecta de manera transversal a toda la población y golpeará con mayor intensidad a los grupos con más dificultades económicas, especialmente en nuestra región, que es una de las que tiene más pobreza del país», agregó.

Saffirio advirtió además que el escenario es particularmente complejo en el contexto del inicio del otoño.

«Es muy preocupante que estos anuncios se realicen justo cuando comienza el período más frío y lluvioso, una época de mayores gastos, especialmente en las regiones del sur, donde las condiciones climáticas son más exigentes. Hay falta de información y de soluciones, y esto genera angustia en la población», afirmó el gobernador.

Electromovilidad

El gobernador también indicó que los anuncios no entregan certezas respecto de iniciativas que buscan ser alternativas a los combustibles fósiles en el transporte público, como la electromovilidad, programa cuya segunda etapa está próxima a iniciarse en la región.

«Estamos próximos a lanzar un segundo concurso para la adquisición de nuevos buses eléctricos en distintas ciudades de La Araucanía. Sin embargo, aún no existen definiciones clave por parte del Ministerio de Transportes, y ni siquiera se ha nombrado al Seremi de la cartera en la región», agregó Saffirio.

El programa de electromovilidad se implementa en La Araucanía desde 2025 como política pública, con el objetivo de mejorar la calidad del transporte de pasajeros y reducir los efectos contaminantes en el medio ambiente.

Finalmente, el gobernador Saffirio recalcó que «lo que vemos es improvisación y una desconexión con la realidad que enfrentan diariamente los ciudadanos: el traslado a sus trabajos, el transporte escolar, la distribución de alimentos y de insumos para producir. Existe un impacto social significativo en sectores urbanos y rurales que hoy mantiene a la población en un estado de preocupación», concluyó la autoridad regional.

El Ciudadano