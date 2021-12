«Lo vamos a evaluar»: Boric no descarta acciones legales contra Kast por falsa acusación de abuso sexual

Candidato de Apruebo Dignidad recordó que "me han inventado fichas clínicas falsas, me han inventado diferentes situaciones que no tienen ningún asidero en la realidad", y advirtió que la estrategia de Kast es la misma campaña "tan propia de las ultraderechas en el mundo, de confundir, mentir, inventar".