¡Lobbista!: Sichel miente, mientras Wikipedia, LinkendIn y Provoste dicen la verdad

Durante la noche de ayer miércoles se llevó a cabo el primer debate de cara a los comicios del próximo 21 noviembre. La instancia incluyó a cinco de los siete aspirantes a La Moneda, quienes discutieron sobre temas como gobernabilidad, economía y agenda social, dentro de un formato que privilegió la interpelación entre los mismos candidatos.

Duros emplazamientos cruzados y cuestionamientos al pasado de sus adversarios conformaron la tónica de este primer encuentro que fue trasmitido por CHV y CNN y que contó con la presencia de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Eduardo Artés (Unión Patriótica).

Los otros dos candidatos se excusaron de participar, Franco Parisi (Partido de la Gente) por no encontrarse en Chile y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista) por estar en cuarentena luego de un viaje.

Uno de los momentos mas tensos se vivieron durante el segmento de preguntas cruzadas, donde, uno de los puntos más comentados por los ciudadanos en las redes sociales, fue una pregunta realizada por Yasna Provoste a Sebastián Sichel, cuando discutían sobre la aplicación de un impuesto a los más ricos.

La senadora emplazó al ex ministro de Desarrollo Social tras cuestionarle que «ha tenido relación con empresarios poderosos. Entiendo que en algún punto de su vida profesional hizo lobby por ese mundo». Luego, la parlamentaria leyó una cita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la necesidad de crear impuestos a los super ricos, por lo que le preguntó: “Sebastián, ¿Tú vas a estar a favor de los ‘súper ricos’?”

A lo que Sichel respondió: “No voy a dejar pasar algo, senadora. soy el único de acá, excepto Eduardo (Artés), que ha trabajado mucho más en el mundo privado –y me he sacado la mugre para salir adelante y he pedido pega– que el periodo público, y estoy muy orgulloso de eso (…) y jamás he hecho lobby, he sido abogado y estoy orgulloso de haberlo hecho“.

En ese momento, Provoste señaló que sus argumentos se basan en «lo que dice en Wikipedia», a lo que Sichel respondió que es «increíble que Wikipedia sea una fuente confiable para una senadora, pero bueno, puede haber sido escrito incluso por alguien de su comando, pero no lo he hecho, porque habría registro en la Ley de Lobby, que no hay”.

Finalmente, Sichel recaló que, «no estoy de acuerdo con el impuesto a los súper ricos, creo que hay que subir impuestos a entidades dañinas, creo que hay que bajar los impuestos a las empresas, dejar de ahogar a la gente con impuestos y devolverles el IVA».

Tras la discusión entre ambos postulantes a La Moneda, Wikipedia se convirtió en trending topic en redes sociales.

Es Sichel o es Piñera , es Piñera o es Sichel? … #DebateChvCnn #NoviembreSinSebastián pic.twitter.com/rPaGuzcc7X — El Ciudadano (@El_Ciudadano) September 23, 2021

Asimismo, Provoste se refirió al abanderadode Chile Podemos + como «candidato Sebastián Piñera», en vez del candidato Sebastián Sichel, y aunque lo atribuyó a un «lapsus», el momento se difundió a través de las redes, en momentos en que Sichel es visto por amplios sectores como el representante de la continuidad.

Incluso la la misma Provoste ha acusado con anterioridad a Sichel de ser la continuidad del actual gobierno.

Al respecto, Sichel lamentó la situación y la catalogó como ofensiva.

“Me costó harto llamarme Sebastián Sichel. De hecho, mi apellido me lo gané a los 30 años cuando conocí a mi padre. Lo que puede ser un lapsus, que era una broma porque eso no fue un lapsus, fue intencional, a veces puede ser indigno para alguien que tiene su apellido con orgullo porque fue una historia de vida valiosa”, dijo.

Wikipedia se defiende

La controversia generada por el cruce entre ambos candidatos continuó este jueves. De hecho Wikipedia Chile defendió la publicación de sus contenidos.

La enciclopedia indicó en un mensaje publicado en Twitter, que «si bien la información puede contener errores, como es el caso de cualquier contenido en línea, de manera general el contenido de Wkipedia es correcto y está referenciado a fuentes que cualquier persona puede corroborar».

Si bien reconocen que cualquier usuario puede redactar algún artículo, destaca que «tiene normas que cuidan su contenido y a quienes participan de ella. Como toda enciclopedia ésta no genera contenido original; sus artículos se construyen mediante fuentes primarias y secundarias, utilizadas para que el contenido sea verificable».

A propósito del #DebateCNNCHV como capítulo chileno de la Fundación @Wikimedia , queremos aclarar los dichos sobre @Wikipedia y sus versiones como @eswikipedia .#Wikipedia es una enciclopedia digital gratuita que se construye mediante el trabajo de miles de personas voluntarias. September 23, 2021

«¿Cuáles son esas fuentes? Libros, documentos oficiales, noticias, artículos científicos entre otros. Wikipedia es una puerta de entrada al conocimiento, la idea es que los lectores puedan acceder a más contenido a través de sus referencias», complementaron.

Asimismo, enfatizó que «como cualquier medio de información, Wikipedia puede tener errores; al ser una plataforma colaborativa y transparente, estos pueden ser rectificados rápidamente. El vandalismo en Internet, como el ocurrido tras la mención en el debate, afecta negativamente su contenido».

Por su parte, la candidata Provoste se refirió al tema este jueves, durante una visita en Valparaíso: “Todo el país vio que cuando le pregunté respecto al impuesto de los súper ricos, y particularmente por su participación en empresas vinculadas al sector empresarial como lobbysta, él delante del país lo negó”.

“Entiendo que a algunos no les haya gustado la fuente. Si no les gusta Wikipedia, pueden ir a los perfiles profesionales, ahí también lo podrán encontrar. Si no, pueden ir a su biografía, ahí también lo van a encontrar. Y sino, pueden ir a la plataforma oficial de la ley de lobby, donde la empresa a la que él (Sichel) prestó servicios, está catalogada como una empresa de lobby”, añadió la senadora.

“La diferencia más significativa, es que aquellos que estamos en la campaña presidencial, no podemos ocultar lo que hicimos en el pasado”, sentenció.

¿Lobbista o no lobbista?

A pesar de que Sebastián Sichel negó rotundamente la afirmación de Yasna Provoste, asegurando que “jamás he hecho lobby; he sido abogado”, su propio perfil en Linkedln plantea otra realidad.

En el ítem Experiencia laboral el candidato de Chile Podemos Más menciona haber trabajado en Burson-Marsteller Chile. Específicamente, se detalla que fue “Director de Asuntos Públicos” en dicha compañía y que estuvo “a cargo de la gestión de asuntos legislativos y la comunicación estratégica entre los sectores industriales y las comunidades locales”.

De acuerdo a su descripción Linkedin, Burson-Marsteller “es una empresa líder mundial en comunicaciones y relaciones públicas”, proporcionando a sus clientes “pensamiento estratégico y ejecución de programas en una amplia gama de relaciones públicas, asuntos públicos, reputación y gestión de crisis, publicidad y estrategias”.

Asimismo, el académico de la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Scherman, destacó que Burson Masteller fue una de las primeras empresas que reconoció hacer lobby en Chile

Sichel le negó a Provoste que hubiese sido lobbista. Pero su perfil de Linkedin dice: "Fue Director de Asuntos Públicos en Burson Marsteller Chile a cargo de la gestión de asuntos legislativos". Burson Masteller fue una de las primeras empresas que reconoció hacer lobby en Chile pic.twitter.com/5SxBcEOiMU — Andrés Scherman (@aschermant) September 23, 2021

Por su parte, el abogado Gabriel Alemparte, confirmó que Sichel si se encargó de hacer lobby durante su gestión en Burson Masteller.

Quienes conocemos el mundo de la política sabemos que Tatán (como lo llamábamos) a Sichel se dedicaba al Lobby y comunicaciones, cosa que no tiene nada de malo, es actividad licita y regulada, lo grave es candidato mintiendo, la verdad de Sichel no me extraña. Aquí su LinkedIn pic.twitter.com/uoFQmh41HA — Gabriel Alemparte (@jgalemparte) September 23, 2021

Sichel mintió anoche, para quienes lo conocemos bien, SI se dedicó a Lobby en su empresa y en Burson-Marsteller entre 2010-15 aprox. Que no aparezca en Ley de Lobby es porque está comenzó a regir en 2014 y llamados no se registran. Estando en MOP recibí sus llamados. — Gabriel Alemparte (@jgalemparte) September 23, 2021

“Sichel mintió anoche, para quienes lo conocemos bien, sí se dedicó a Lobby en su empresa y en Burson-Marsteller entre 2010-15 aprox”, escribió el jurista en un mensaje en Twitter y señaló que el hecho de que el candidato de derecha no figure en la Ley de Lobby se debe a que esta comenzó a regir en 2014 y que los llamados que los lobbistas realizan no se registran. “Estando en MOP recibí sus llamados”, aseguró el especialista en Derecho Público y máster en Ciencia Política.

«Sichel si se dedicó al Lobby, eso no es Wikipedia, es verdad, trabajó en su empresa de comunicaciones y en Burson-Marsteller haciendolo que no tiene nada de malo, lo que molesta es que mienta. No aparecen registros, pues lo hizo antes de la Ley de Lobby. En la política era sabido», subrayó a través de mensajes compartidos en su cuenta en Twitter.

Sichel si se dedicó al Lobby, eso no es wikipedia, es verdad, trabajó en su empresa de comunicaciones y en Burson-Marsteller haciendolo que no tiene nada de malo, lo que molesta es que mienta. No aparecen registros, pues lo hizo antes de la Ley de Lobby. En la política era sabido — Gabriel Alemparte (@jgalemparte) September 23, 2021

Al respecto, la candidata Yasna Provoste cuestionó las razones por las que Sichel insiste en negar que fue lobbista de las AFP y las grandes empresas.

Su perfil en LinkedIn, su propio sitio web. ¿Por qué Sichel insiste en negar que fue lobbysta de las AFP y grandes empresas? Chile no merece un segundo presidente que reniegue de lo que es y que siga gobernando para los más ricos. https://t.co/wMtMlYAVEv — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) September 23, 2021

«Chile no merece un segundo presidente que reniegue de lo que es y que siga gobernando para los más ricos», afirmó.