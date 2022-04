Loncon responde a Cubillos y Zúñiga: «No insistan con el indigenismo porque eso es racismo»

Este miércoles, se vivió un fuerte cruce, entre la convencional mapuche Elisa Loncon y los constituyentes de la UDI, Marcela Cubillos y Arturo Zúñiga, mientras se debatía el informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político.

El que inició la controversia fue la convencional Marcela Cubillos, quien acusó a Loncón de tener privilegios, por encontrarse en la primera fila del hemiciclo, además de señalar que la propuesta de Constitución, en sí, es «un símbolo de la desigualdad».

«La igualdad ya fracasó, esta propuesta de Constitución es un homenaje a la desigualdad ante la ley. Será la Constitución símbolo de la desigualdad. La que ha llenado de privilegios a los activistas de la agenda indigenista”, comenzó su intervención Cubillos, citada por El Mostrador.

Y continuó arremetiendo contra la expresidenta de la Convención, así como otros miembros del órgano redactor de los pueblos originarios.

«¿A qué obedece que la convencional Linconao tenga asiento en primera fila, garantizado en el hemiciclo? ¿Qué la hace superior y distinta al resto de los convencionales? O, ¿por qué la expresidenta Loncon tiene asiento privilegiado en el hemiciclo?», dijo, la representante de la UDI.

Ante estas declaraciones, Loncon tomó la palabra y le recordó a Cubillos que “estoy acá en un puesto de dignidad, que nos hemos ganado los puestos indígenas y que por planteamientos racistas a diario aquí nos quieren sacar de los lugares en los que estamos. Creo que no corresponde”.

“Hacer un llamado a los voceros de la UDI a que ya no insistan con el indigenismo porque eso es racismo, que le cambiaron simplemente el concepto. Con racismo no vamos a avanzar en esta democracia”, añadió Loncon.

No obstante, el momento no quedó ahí y el constituyente Arturo Zuñiga, atacó nuevamente a Loncon y señaló que «no bajaremos los brazos nunca porque está en nuestra esencia la igualdad ante la ley.

«Voy a partir refiriéndome a lo que mencionó la convencional Loncon en que no insistamos en denunciar sus privilegios. Yo le contesto, vamos a insistir todo lo que sea necesario para que en nuestro país no existan ciudadanos con privilegios como usted. No bajaremos los brazos nunca porque está en nuestra esencia la igualdad ante la ley”, aseveró Zuñiga, citado por El Mostrador.

Con esta participación, la constituyente mapuche calificó como «lamentable» que «Chile sepa que así es el racismo», debido a que «se ataca a las personas cómo viste, cómo habla, dónde se sienta».

«Nuevamente he sido interpelada por estos diablitos vendiendo cruces. Lamentablemente, para que Chile sepa que así es el racismo. Se ataca a la persona cómo viste, cómo habla, dónde se sienta. Nunca han querido que los pueblos estén aquí asumiendo y delineando la nueva Constitución, eso es lo que queremos cambiar, pueblo de Chile. Por eso estamos acá, y por eso de aquí no nos vamos a mover hasta cuando tengamos una nueva Constitución. No más al racismo de la UDI», sentenció Loncon, citada por 24HORAS.